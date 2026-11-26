Un allarme smart può fare molto di più che mandare una notifica sul telefono, ma deve soprattutto rendere più semplice la gestione della casa, lasciandoci decidere cosa attivare e quando, senza complicare le abitudini di tutti i giorni. Yale Smart Alarm parte proprio da questo punto: un sistema wireless, gestibile dall’app e in grado di adattarsi a spazi diversi.

INSTALLAZIONE E ACCESSORI: SI PARTE DALL’HUB

Il centro del sistema è l’hub, che si collega alla corrente e alla rete domestica tramite Wi-Fi oppure Ethernet. I sensori invece, funzionano a batteria e comunicano senza fili con la centralina: non bisogna quindi portare un cavo fino a ogni porta o finestra. È un approccio che ha senso soprattutto in una casa già arredata, dove non si ha voglia di intervenire sui muri e fare tracce solo per collegare un nuvo dispositivo. Tutta la configurazione passa dall’app Yale Home e i sensori da interni hanno disponibili in confezione viti e adesivi per montarli più rapidamente senza doversi procurare materiale aggiuntivo. L’hub integra anche una sirena da 100 dB, quindi bella potente, difatti durante la prima configurazione la sentirete in azione e capirete fin da subito quanto può fare rumore.

La cosa interessante è poter costruire il sistema in base agli ambienti da coprire, aggiungendo progressivamente prodotti per porte e finestre, rilevatori di movimento e accessori da esterno. Un singolo hub supporta fino a 100 accessori, un margine ampio anche per chi parte con un kit base.

HORIZON+: DALL’ULTIMO PIANO AL GARAGE

La caratteristica più interessante di questa generazione è la tecnologia Yale Horizon+, cioè il collegamento radio tra hub (la parte centrale) e gli accessori dell’allarme. Lavora a 868 MHz e arriva fino a un chilometro in campo libero. Quell’ultima precisazione conta: non significa coprire un chilometro attraversando qualsiasi edificio, perchè muri, solai e ostacoli rendono ogni installazione diversa quindi la portata effettiva va verificata nel proprio contesto abitativo.

Nel nostro caso siamo riuscito a raggiungere il garage pur abitando all’ultimo piano del condominio. Ovviamente la nostra esperienza non sarà quella che tutti gli utenti possono vivere nelle loro abitazioni, come abbiamo visto dipende moltissimo da come è realizzato il vostro condominio o quali materiali sono presenti nella vostra casa. Per questo motivo, prima di qualsiasi fissaggio definitivo farei una prova nel punto esatto in cui andrà il sensore, anziché decidere dove montarlo soltanto in base alla distanza.

QUATTRO AREE, NON SOLTANTO ACCESO O SPENTO

Un’altra funzione utile è la possibilità di dividere la proprietà in quattro aree gestibili indipendentemente. Significa, per esempio, tenere attivo l’allarme in garage mentre ci si muove liberamente in casa, oppure separare i diversi piani. Non sono quattro sensori al massimo, ma quattro gruppi nei quali organizzare i dispositivi. È una differenza importante, perché permette di adattare il sistema alla giornata anziché scegliere a ogni ingresso o uscita tra attivare tutto e spegnere tutto. Ogni area può essere attivata, disattivata o gestita in modalità parziale. Non serve neppure usare sempre lo smartphone: tastierino e telecomando offrono un’alternativa per le operazioni quotidiane. Una scelta sensata, perché un sistema condiviso deve essere comodo anche per chi non vuole aprire un’app ogni volta che entra o esce.

Tutto comunque può anche passare dall’app Yale Home, disponibile naturalmente per iPhone e Android. Se ad esempio siete già usciti di casa e vi siete dimenticati di attivare l’allarme, non sarà assolutamente un problema. Potete farlo dal telefono, purché il sistema sia connesso a internet. Quando scatta un allarme arrivano le notifiche push, mentre il geofencing può ricordarvi di inserirlo quando vi allontanate oltre un certo range dall’abitazione. Si può condividere l’accesso con altre persone e c’è anche il supporto per più proprietà nello stesso account, utile per chi gestisce casa e ufficio o una seconda abitazione.

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UN’APP SOLA MA ABBONAMENTO 4G

Il discorso diventa ancora più interessante quando entrano in gioco gli altri prodotti Yale. Telecamere smart, campanello e serrature compatibili possono essere gestiti dalla stessa applicazione, evitando di passare continuamente da un’app all’altra. La cosa interessante è che si possono creare delle piccole automazioni tra i device Yale, ad esempio configurare la disattivazione dell’allarme quando viene sbloccata una serratura smart Yale. Tutto connesso senza impazzire ed evitando di utilizzare applicazioni diverse per gestire il sistema.

Una cosa che abbiamo apprezzato è che le funzioni essenziali non richiedono alcun abbonamento. Possiamo attivare e disattivare l’allarme dall’app Yale Home, ricevere notifiche in tempo reale e gestire i sensori senza pagare un canone mensile. Se manca Internet l’allarme continua a funzionare normalmente a livello locale, utilizzando tastierino o telecomando, ma senza connessione non possiamo controllarlo da remoto né ricevere le notifiche sullo smartphone.

Per ovviare a questo limite Yale propone il Piano Allarme da 6 euro al mese, che aggiunge una connessione di backup 4G LTE. L’hub difatti integra una batteria di emergenza che secondo Yale garantisce fino a 12 ore di funzionamento. In caso di blackout il sistema resta operativo, mentre per mantenere anche la connessione remota serve che Internet sia disponibile oppure che sia attivo il backup cellulare con l’abbonamento.

PREZZO E CONSIDERAZIONI FINALI

Yale con il suo Smart Alarm vuole semplificare al massimo l’esperienza che si ha con un allarme in casa. Gli Starter Kit e Starter Kit+ rappresentano la soluzione ideale per iniziare a proteggere la vostra abitazione senza dover studiare mille prodotti prima di partire. L’Hub, il tastierino, e i sensori di movimento sono la base per iniziare a costruire un vero ecosistema di prodotti Yale che si parlano tra loro e tramite l’app le automazioni possono rendere ancora più comoda la protezione della vostra casa.

Veniamo ai prezzi e considerazioni finali perché lo Yale Smart Alarm Starter Kit oggi costa 249,99 euro in promozione, contro i 349,99 euro del prezzo di listino. Questo comprende hub, contatto per porta o finestra, sensore di movimento, tastierino e telecomando. Lo Starter Kit+ è proposto a 289,99 euro e ha sempre l’hub, due contatti per porte e due rilevatori di movimento, ma senza telecomando; il Kit con Sirena costa 329,99 euro e aggiunge la sirena esterna alla dotazione del kit base.

Senza considerare che in questi giorni, fino al 15 novembre, sarà attiva l’offerta Early Black Friday, e creando un account su sito di Yale, si potrà accedere in anteprima a tutte le offerte esclusive con sconti reali fino al 35% su una selezione di prodotti.