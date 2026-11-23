Da giovedì 26 novembre al 2 dicembre Lidl continua con le offerte della Black Week, che celebra il Black Friday, con un volantino pieno di offerte su fai da te, casa e cucina. Molti prodotti rientrano nei Lidl Black Days, a partire dai set Parkside a batteria, con una novità da 8 attrezzi. Nello stesso volantino trovano posto la friggitrice e l’impastatrice Silvercrest, l’aspirapolvere lavapavimenti Bissell e diversi piccoli elettrodomestici di marca.

Parkside: set di attrezzi a batteria

Il prodotto più ambizioso è il set combinato Parkside di 8 attrezzi ricaricabili con valigetta, a 229€, indicato come novità. Comprende trapano avvitatore, sega circolare, seghetto a pendolo, elettroutensile multiuso, smerigliatrice angolare, smerigliatrice eccentrica, seghetto e avvitatore a percussione. Nella confezione ci sono 3 batterie, il caricabatterie e gli accessori, e le batterie usano la tecnologia Cell Balancing per una durata di carica maggiore.

Un gradino sopra come qualità, il set combinato Parkside Performance di 3 attrezzi ricaricabili con borsa costa 169€. Include seghetto a pendolo, fresatrice ed eccentrica ricaricabili, tutti con motore brushless. Le batterie sono 2, con caricabatterie e accessori inclusi.

Il più economico è il set trapano a percussione ricaricabile Parkside Performance a 99€, in promozione Black Days. Ha un motore brushless con trasmissione a 2 velocità e un meccanismo a percussione aggiuntivo. Nella dotazione ci sono 2 batterie, il caricabatterie e 98 accessori.

Parkside: utensili manuali e piccoli attrezzi

Il set di chiavi a bussola da 94 pezzi in acciaio al cromo vanadio e S2 costa 39,99€ ed è tra le offerte della Black Week. L’avvitatore ricaricabile a 9,99€ gira a 200 giri al minuto e ha una lampada LED integrata. Nella confezione ci sono la batteria agli ioni di litio da 4 V, 26 bit, una prolunga per bit e il cavo di ricarica USB da 1,50 metri.

Si scende a 3,99€ per l’attrezzo multifunzione con martello, mentre il berretto da lavoro costa 4,99€ nelle taglie da S a XL.

Silvercrest: friggitrice e impastatrice

La friggitrice ad aria calda Silvercrest a 37,99€, nei Black Days, ha una capacità di 6,7 litri e una potenza di 2.150 W. Offre 7 programmi preimpostati e una temperatura regolabile da 40 a 240 °C. Il cassetto per friggere e la griglia hanno rivestimento antiaderente.

L’impastatrice planetaria Silvercrest costa 39,99€, sempre nei Black Days. Ha una ciotola da 5 litri e una potenza di 350 W e lavora in 3 modi: mescolare, montare e impastare. Paraspruzzi con apertura di riempimento, gancio per impastare, frusta e sbattitore sono inclusi.

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Pulizia e cura della casa

L’aspirapolvere lavapavimenti Bissell costa 149€, in promozione Black Days. Ha un sistema di gestione anti-odore e due serbatoi separati per acqua pulita e sporca, ed è adatto a piastrelle, legno, laminato e tappeti. Il detergente da 2 x 236 ml è incluso.

La scopa elettrica ricaricabile 2 in 1 Bosch costa 119€: funziona anche da aspirabriciole, ha la spazzola AllFloor con luce LED e una batteria agli ioni di litio da 20 V. Per la stiratura, lo stiracamicie Cleanmaxx 2 in 1 da 1.800 W, che asciuga e stira, costa 39,99€ e ha un timer. Il ferro da stiro a vapore Tefal da 1.800 W costa 17,99€, con piastra antiaderente, vapore variabile da 0 a 24 g/min e colpo di vapore extra da 80 g/min, mentre lo stendibiancheria Vileda costa 17,99€ e offre 18 metri di filo utile.

Per la cura personale, lo spazzolino elettrico Oral-B costa 19,89€, con timer da 2 minuti e 3 modalità di pulizia, e il tagliacapelli regolabarba multiuso Remington costa 14,99€, con rifinitore largo 30 mm, rifinitori per dettagli, mini rasoio e 6 pettini.

Altre offerte

Tra gli articoli più economici ci sono la lampada decorativa LED Osram da 4 W a 12,99€, l’umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia Livarno a 9,99€ (serbatoio da 120 ml, timer di spegnimento automatico e 10 ml di olio essenziale inclusi) e il termoventilatore Tronic a 7,99€, con 2 livelli di calore da 1.000 e 2.000 W.

Per i più piccoli e per i collezionisti, il volantino comprende le costruzioni Lego Marvel a 12,99€, le macchinine Hot Wheels in confezione da 5 pezzi a 5,99€, i personaggi Funko Pop a 8,99€ e la tuta da bambino PlayStation a 14,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono giovedì 26 novembre e sono valide fino a esaurimento scorte. Per i set a batteria il volantino indica inclusi batterie e caricabatterie nei set combinati, mentre il trapano Parkside Performance è proposto con 2 batterie, caricabatterie e 98 accessori. Fino al 29 novembre Lidl propone inoltre il doppio dei Lidl Points su tutti gli articoli non alimentari, per chi ha l’app Lidl Plus.

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