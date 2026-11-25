MediaWorld ha iniziato con molto anticipo con le sue offerte del Black Friday, e in queste ore ha dato il via al Gran Finale: fino al 30 novembre sono infatti attive le proposte del Black Friday Gran Finale, che mettono a disposizione tante “MAXXI OFFERTE” su smartphone, tablet, wearable, PC, TV, elettrodomestici e tanto altro. Andiamo a scoprire le migliori opportunità da sfruttare per chiudere al meglio, che si affiancano alle “MAXXI OCCASIONI” (sempre valide fino a fine mese).

Tante le offerte del Gran Finale del Black Friday MediaWorld

Il Gran Finale del Black Friday MediaWorld è arrivato sul sito e nei negozi della catena con tante offerte sulla tecnologia: alcune sono state “confermate” dalle ondate precedenti e altre sono nuove di zecca, accompagnate dalla possibilità di effettuare pagamenti a tasso zero a partire da 499 euro (in 10 rate, con TAN e TAEG 0%). Si affiancano al “gran finale” anche delle MAXXI OCCASIONI, disponibili fino al 30 novembre.

Oltre a smartphone e tablet Android, tra gli scaffali virtuali (e non) pieni zeppi di sconti troviamo prodotti Apple, smartwatch, cuffie wireless, smart TV, PC, prodotti per la smart home e non solo. Su alcuni sono previsti extra sconti tra Supervalutazione e MediaWorld CLUB. Diamo un’occhiata a una selezione delle proposte più interessanti attive in queste ore sul sito, suddivise per categoria.

Queste erano solo alcune delle offerte del Gran Finale del Black Friday MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti della catena disponibili sul sito potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori offerte durante il Black Friday in arrivo (ma anche durante il resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.