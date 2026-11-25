MediaWorld ha iniziato con molto anticipo con le sue offerte del Black Friday, e in queste ore ha dato il via al Gran Finale: fino al 30 novembre sono infatti attive le proposte del Black Friday Gran Finale, che mettono a disposizione tante “MAXXI OFFERTE” su smartphone, tablet, wearable, PC, TV, elettrodomestici e tanto altro. Andiamo a scoprire le migliori opportunità da sfruttare per chiudere al meglio, che si affiancano alle “MAXXI OCCASIONI” (sempre valide fino a fine mese).
Tante le offerte del Gran Finale del Black Friday MediaWorld
Il Gran Finale del Black Friday MediaWorld è arrivato sul sito e nei negozi della catena con tante offerte sulla tecnologia: alcune sono state “confermate” dalle ondate precedenti e altre sono nuove di zecca, accompagnate dalla possibilità di effettuare pagamenti a tasso zero a partire da 499 euro (in 10 rate, con TAN e TAEG 0%). Si affiancano al “gran finale” anche delle MAXXI OCCASIONI, disponibili fino al 30 novembre.
Oltre a smartphone e tablet Android, tra gli scaffali virtuali (e non) pieni zeppi di sconti troviamo prodotti Apple, smartwatch, cuffie wireless, smart TV, PC, prodotti per la smart home e non solo. Su alcuni sono previsti extra sconti tra Supervalutazione e MediaWorld CLUB. Diamo un’occhiata a una selezione delle proposte più interessanti attive in queste ore sul sito, suddivise per categoria.
Notebook
Soluzioni portatili pensate per studio, produttività quotidiana, lavoro avanzato e gaming, dai modelli leggeri fino ai laptop ad alte prestazioni.
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HP HyperX OMEN Gaming 15-gb0013nlx NOTEBOOK, 15,3 ", processore AMD Ryzen 9 8940HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 7 AI 14-FR0027NL NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core Ultra 7 255U, Intel®, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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ASUS V16 V3607 Notebook Gaming, 16 ", processore Intel® Core 5 210H, NVIDIA GeForce RTX™ 4050, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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LENOVO Yoga Slim 7 Notebook, 14 ", processore AMD Ryzen 5 330, AMD, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Green, Windows 11 Home
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DELL 8Y6D2 Pro 15 Essential PV15250 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® Core i5-1334U, Intel® UHD Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Nero, Windows 11 Pro
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LENOVO IdeaPad 5i 2-in-1 NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core I5 13420H, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 Core7 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® Core 7 150U, Intel® Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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MICROSOFT Surface Laptop 13 NOTEBOOK, 13 ", processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Platinum, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook 15 F1504 Notebook, 15,6 ", processore Intel® Core 7 350 , Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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SAMSUNG Galaxy Book4 Edge NOTEBOOK, 15,6 ", processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB Flash, Sapphire, Windows 11 Home
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HP 15-FD1008NLX NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® Core 5 120U, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook 15 F1504 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® Core 5 315 , Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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HP OMNIBOOK 3 AI 16-BW0005NLX Notebook, 16 ", processore AMD Ryzen 7 250, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
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HP OmniBook 3 16-by0008nlx NOTEBOOK, 16 ", processore AMD Ryzen 7 160, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,3 ", processore AMD Ryzen 5 125, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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ASUS Vivobook Go 15 E1504 NOTEBOOK, 15,6 ", processore AMD Ryzen 5 40 , AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 8 GB, 512 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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HP CHROMEBOOK 14A-NF0004NLX CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Flash, Argento, Google Chrome OS
Smartwatch
Orologi intelligenti e sportwatch pensati per monitorare allenamenti, parametri vitali e notifiche, adatti sia all'attività all'aria aperta che all'uso di tutti i giorni.
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SMARTWATCH GARMIN fenix 8 - 43mm AMOLED, Durata batteria 240 h, Scocca in Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, argento/bianco
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SMARTWATCH GARMIN VENU 4 45MM, Display da 1,4 ", Touchscreen, 8 GB, Bluetooth, Modulo GPS integrato, Waterproof, Grigio / Argento
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SMARTWATCH AMAZFIT BALANCE 3, Display da 1,5 ", Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, STAINLESS STEEL
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SMARTWATCH AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM, Display da 1,32 ", Touchscreen, 0,064 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, BLACK GOLD
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SMARTWATCH AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM, Display da 1,32 ", Touchscreen, 0,064 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, GRAY GOLD
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SPORTWATCH AMAZFIT T-REX 3, Durata batteria 500 h, Scocca in Polimero, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, LAVA
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SPORTWATCH AMAZFIT T-REX 3, Durata batteria 500 h, Scocca in Polimero, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, GREY
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SMARTWATCH AMAZFIT T-REX 3, Durata batteria 500 h, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, Onyx Black
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SPORTWATCH GARMIN Instinct E, 45mm, Scocca in Polimero fibro rinforzato, Compatibile con Android, Lime / Grigio
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SPORTWATCH GARMIN Instinct E, 40mm, Scocca in Polimero fibro rinforzato, Compatibile con Android, Nero/Carbone
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SPORTWATCH GARMIN Instinct E, 40mm, Scocca in Polimero fibro rinforzato, Compatibile con Android, Blu /Lime
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SMARTWATCH XIAOMI REDMI Watch 6 Lite , Display da 1,96 ", Touchscreen, Bluetooth 5.3, Modulo GPS integrato, Waterproof, Steel Gray
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SMARTWATCH XIAOMI REDMI Watch 6 Lite , Display da 1,96 ", Touchscreen, Bluetooth 5.3, Modulo GPS integrato, Waterproof, Black
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SMARTWATCH REALME Realme Watch 5 Bluetooth GPS 44mm AMOLED Plata Resistencia Agua IP68 SpO2, Display da 1,97 ", Touchscreen, 128 MB, Modulo GPS integrato, Waterproof, Argento
Smart TV
Televisori con pannelli OLED, QLED e Mini LED di vari polliciaggi, perfetti per l'intrattenimento domestico in alta definizione, lo streaming e i videogiochi.
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SONY 65 BRAVIA 8M2 XR8M2 TV QD-OLED, SMART TV, 65 ", OLED, Processore Cognitive Processor XR, Nero, Classe F
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SAMSUNG OLED AI TV 65" QE65S95HFTXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS+, Infinity One Design, Vision AI Smart TV, 2026
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SAMSUNG OLED AI TV 65" QE65S90HAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen3, 4K AI Upscaling Pro, Glare Free, OLED HDR+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Laser Slim Design, Vision AI Smart TV, 2026
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LG OLED evo AI G6S OLED55G66 TV OLED, SMART TV, 55 ", OLED, Processore a11 AI 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
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SAMSUNG Neo QLED AI TV 75" QE75QN70HAUXZT 4K, Processore NQ4 AI, 4K Upscaling, AI Customization, Motion Xcelerator, OTS Lite, Active Voice Amplifier, AirSlim Design, Vision AI Smart TV, 2026
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SONY 55 BRAVIA 6, Smart TV 55 ", OLED, 4K, Google TV Gemini, 120 Hz con Dolby Vision/Atmos, 4 porte HDMI 2.1
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TV TCL 55C8L, Smart TV 55'', SQD Mini LED, 4K HDR, 3000 nit, 1.008 zone di dimming, Google TV, 144Hz, Dolby Vision & Atmos, Audio Bang & Olufsen
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XIAOMI 65 F PRO 2026, Smart TV, 65 ", QLED, Fire TV, 4K UHD, Basic AI, Alexa integrata, Apple AirPlay, Black, Classe F
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TCL 65T69C, Smart TV QLED 65'', Direct LED TV, 4K HDR TV, Powered by Google TV (Dolby Vision & Atmos, Game Master, Motion clarity, compatible with Google Assistant & Alexa)
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SAMSUNG Mini LED AI TV 50" UE50M70HAUXZT 4K, Processore Mini LED 4K, 4K Upscaling, Color Booster, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
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HISENSE 50A6S, Smart TV 50" 4K TV, 60Hz, DTS Virtual X, VIDAA OS con 1000+ APP, HDR 10+, Game Mode Plus, Bluetooth, Wifi, Alexa Built-in, AirPlay2, lativù 4K
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Cuffie e auricolari
Auricolari true wireless compatti con cancellazione attiva del rumore e audio ad alta fedeltà, ottimi per ascoltare musica, fare chiamate o allenarsi in mobilità.
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ONEPLUS Nord Buds 4 Pro - Bluetooth 5.0, cancellazione attiva del rumore AURICOLARI WIRELESS, Grigio
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Robot aspirapolvere
Dispositivi automatici per la pulizia dei pavimenti dotati di funzioni di aspirazione, lavaggio e stazioni di ricarica con svuotamento autonomo.
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ROBOT ASPIRAPOLVERE DREAME X60 VIM PRO ULTRA COMPLETE, Potenza 600 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 242 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Grigio
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone, Potenza 150 W, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, GOLD
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT X12 OMNICYCLONE, Potenza 110 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 497 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, SILVER
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ROBOT ASPIRAPOLVERE DREAME X50 ULTRA COMPLETE, Potenza 600 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 200 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Nero
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit, Potenza 60 W, Lavapavimenti, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, BLACK
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK QREVO 2 PROX W , Potenza 60 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 180 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Bianco
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK QREVO CURV 5A1 WHITE, Potenza 66 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 160 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, BIANCO
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ECOVACS DEEBOT T50 OMNI GEN 2, Potenza 75 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 175 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, BIANCO
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK QR 598, Potenza 60 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 180 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, Black
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ROBOT ASPIRAPOLVERE ROBOROCK Q10 VF+, Potenza 45 W, Autonomia fino a 150 min, Sensore di superficie, Spazzola laterale, Base di carica, nero
iPhone
Telefoni di ultima generazione ideali per chi cerca ottime fotocamere, prestazioni fluide e connettività rapida in ogni situazione quotidiana.
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iPad
Dispositivi versatili con schermi ampi e luminosi, adatti a chi cerca uno strumento pratico per lo studio, il disegno, la lettura o lo svago.
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Videocamere di sorveglianza
Telecamere da interno e da esterno per monitorare la sicurezza di casa, dotate di connettività Wi-Fi, sensori di movimento e visione notturna.
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA EZVIZ HB90F 5MP KIT CON PANNELLO, da Esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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EZVIZ HB8 PRO Videocamera di Sorveglianza WiFi da Esterno 4K a Batteria 10.400 mAh, Pan-Tilt 340°, Visione Notturna 15 m, Audio Bidirezionale, IP65
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VIDEOCAMERA SORVEGLIANZA BLINK Whole Home Security Kit Plus, da Interno ed esterno, Connettività WIFI, Funzione visione notturna, Microfono integrato, Sistema di alimentazione: Batteria
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AMAZON BLINK Home Security Starter Kit Videocamera di Sorveglianza WiFi da Interno ed Esterno con Mini 2K+ e Videocitofono, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Sirena, Alexa
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IMOU Ranger RC 3K Videocamera di Sorveglianza WiFi da Interno 5MP, Pan-Tilt 355°, Visione Notturna 10 m, Audio Bidirezionale, Sirena, Rilevamento Persone e Animali
Queste erano solo alcune delle offerte del Gran Finale del Black Friday MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti della catena disponibili sul sito potete seguire i link qui in basso. Per non perdervi le migliori offerte durante il Black Friday in arrivo (ma anche durante il resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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