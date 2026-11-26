Dal 2027 le nuove Model Y e Model 3 di Tesla usciranno dalla fabbrica con la connessione satellitare Starlink già integrata, come succede oggi con il Cybercab, il robotaxi a due posti dell’azienda.

Tesla ritiene la connessione satellitare “importante per la guida autonoma non supervisionata” e utile anche perché “i passeggeri abbiano una connessione ad alta velocità ovunque, per lavorare e per l’intrattenimento“. Scopriamo tutti i dettagli.

A cosa serve Starlink sulle auto di Tesla

Che Tesla volesse portare Starlink sulle sue auto si sapeva da mesi, perché la scorsa estate era stato avvistato il primo Cybercab con un’antenna Starlink integrata nella parte posteriore del tetto, sopra i fanali, come avevamo ricordato raccontando il lancio del servizio ad Austin. Oggi i Cybercab escono dalla fabbrica già con questa connessione. Ad agosto Elon Musk aveva anche scritto su X che “tutte le auto avranno Starlink in futuro“, definendolo “l’unico modo per portare una connessione ad altissima velocità a miliardi di veicoli“.

Già a luglio, durante la presentazione dei risultati trimestrali, Musk aveva spiegato che per un servizio di robotaxi “serve avere copertura ovunque“, e che anche nella Silicon Valley ci sono zone in cui la rete cellulare è pessima o del tutto assente.

L’antenna, in realtà, non serve tanto a far funzionare il software di guida autonoma, quanto a garantire una connessione stabile anche dove la rete cellulare è debole o assente. Tesla l’ha descritta come un supporto per la navigazione, per l’assistenza ai clienti e per la gestione della flotta, cioè per tenere sotto controllo a distanza le auto che girano senza nessuno al volante.

Lo dimostra il fatto che le Model Y già usate da Tesla come robotaxi non hanno Starlink e funzionano lo stesso, anche se le cose potrebbero cambiare per le auto dei clienti, che non fanno parte della flotta di proprietà di Tesla.

Cosa cambia per chi vuole usare la propria Tesla come robotaxi

Tesla ha detto di voler permettere ai proprietari di far entrare le proprie auto nella rete Robotaxi, guadagnando dalle corse quando non le usano, e Musk ha lasciato intendere che i primi test con le auto dei clienti potrebbero partire già a dicembre, anche se l’azienda indica come data più realistica il secondo trimestre del 2027.

Non è ancora chiaro se per farlo serviranno, oltre al computer di bordo HW4 o al futuro HW5, anche la connessione Starlink, perché Tesla non lo ha detto, ma secondo Notebookcheck la scelta di installare Starlink su tutti i Cybercab, che circolano con la versione non supervisionata della guida autonoma, fa pensare proprio a questo. Se fosse così, chi vuole comprare una Model Y per trasformarla in un robotaxi potrebbe dover aspettare le versioni del 2027.

Il discorso vale a maggior ragione per la Model Y senza volante né pedali di cui ha parlato Musk nei giorni scorsi, che secondo gli ingegneri di Tesla dovrebbe avere per forza una connessione Starlink integrata, come il Cybercab.

Antenna sul tetto o modem integrato

Anche il modo in cui Starlink verrà integrato sulle Model Y e Model 3 è ancora da definire, e una possibilità è un’antenna come quella del Cybercab, inserita nella parte posteriore del tetto con un incavo quadrato poco visibile (foto in alto), ma potrebbe esserci anche una soluzione più discreta.

SpaceX, infatti, ha presentato da poco una nuova generazione di antenne Starlink più compatte, e allo stesso tempo sta lavorando con Samsung e Qualcomm per sviluppare modem Starlink da integrare nei normali chip degli smartphone, quelli che serviranno per il servizio Starlink Mobile. Sulle Tesla potrebbe arrivare proprio un modem di questo tipo, al posto di un’antenna vera e propria.

Per Tesla, del resto, integrare Starlink è un modo relativamente economico per offrire una connessione migliore e rendere più affidabile la guida autonoma, visto che sia le auto sia le antenne sono prodotte da aziende guidate da Musk.