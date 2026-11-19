Tesla un’auto senza volante e senza pedali l’ha già costruita, ed è il Cybercab, il robotaxi a due posti che da qualche giorno è stato aperto anche ad alcuni acquirenti privati, ma secondo Elon Musk non basta, perché l’azienda vuole affiancargli un modello più grande pensato per le famiglie e per i gruppi.

Musk ha infatti annunciato che Tesla realizzerà una versione completamente autonoma della Model Y, anche questa senza comandi di guida. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una Model Y autonoma per sei o sette persone

L’annuncio è arrivato ieri durante il DealBook Summit organizzato dal New York Times, dove Musk ha spiegato di voler portare l’idea alla base del Cybercab, cioè un veicolo che si guida da solo e che può lavorare all’interno di una flotta gestita, quindi senza appartenere a chi lo usa ma venendo chiamato tramite app come se fosse un taxi, su un modello capace di trasportare più di due persone. Queste le sue parole:

Per noi ha senso fare auto in grado di ospitare un numero diverso di persone. I veicoli autonomi servono anche quando si è in quattro o in sei, o con tutta la famiglia. Quello che abbiamo in programma è una versione autonoma della Model Y che non avrà né volante né pedali e che sarebbe ideale per trasportare gruppi di sei o sette persone.

Sottolineiamo che questo non significa che la Model Y tradizionale sparirà dal listino, perché chi vuole guidarla da sé potrà continuare a comprarla con il volante ancora per parecchio tempo. Tesla, però, vuole un robotaxi in cui possa entrare una famiglia vera e propria, e non solo due passeggeri.

Va detto che la Model Y fa già parte della flotta di robotaxi di Tesla, ma le auto usate finora hanno ancora volante e pedali, che l’azienda vorrebbe eliminare nella nuova versione.

Stando a quanto spiegato da Musk, la Model Y autonoma uscirebbe dalla fabbrica già senza questi comandi, diventando così un’auto più grande in cui si può soltanto viaggiare come passeggeri, proprio come succede sul Cybercab.

Elon says @Tesla will introduce a fully autonomous version of the Model Y with no steering wheel or pedals: “It’s going to make sense for us to make cars that can seat different amounts of people. We still need autonomous vehicles if you’ve got 4 or 6, or a whole family. What we plan to do is have an autonomous version of the Model Y that won’t have steering wheels or pedals and would be good for transporting groups of 6 or 7 people.” (via NYT Dealbook Summit today) — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 18, 2026

Perché il Cybercab è così piccolo

Il Cybercab, tra l’altro, è piccolo per scelta, perché secondo Musk una configurazione a due posti “copre il 90% di tutte le miglia percorse dai passeggeri“, e puntare su un abitacolo così semplice permette a Tesla di ridurre la complessità e quindi i costi di produzione, così da tenere il prezzo del robotaxi sotto i 30.000 dollari. Per tutti gli altri viaggi, quelli in cui le persone a bordo sono di più, servirebbe appunto un’auto più grande come la Model Y.

Musk non ha detto se e quando questa versione della Model Y potrà essere acquistata anche dai privati, e lo stesso Cybercab è stato messo in vendita solo da poco e soltanto per alcuni acquirenti selezionati, e con diversi vincoli, come abbiamo visto analizzando il contratto di acquisto, che stabilisce dove e come l’auto può essere usata e prevede un abbonamento obbligatorio da 299 dollari al mese senza il quale il veicolo non si muove.

Una Model Y senza volante avrebbe senso, almeno in teoria, se Tesla riuscisse a tenere bassi i costi e a portarla in sicurezza in un numero sufficiente di zone in cui il servizio è attivo.

Con un abbonamento di circa 300 dollari al mese da aggiungere al prezzo dell’auto, però, è lecito aspettarsi che a interessarsi saranno soprattutto gli operatori che gestiscono flotte, più che le famiglie che la userebbero per sé, e resta dunque da capire quando Tesla mostrerà qualcosa di più concreto di un annuncio.