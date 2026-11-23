Chi guida un’elettrica con batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) deve portarla al 100% con una certa regolarità, non soltanto prima di un viaggio lungo. È con quel passaggio che il sistema di gestione si ricalibra e riesce a stimare l’autonomia con precisione. Caricatori non certificati e freddo ignorato peggiorano le cose.

Perché il pieno serve al sistema di gestione

La chimica LFP ha vantaggi evidenti: soffre meno le alte temperature e costa meno da produrre. In cambio comunica con minore precisione il proprio stato di carica reale, e questo mette in difficoltà il battery management system, il BMS. In prossimità del pieno la tensione delle celle sale in modo netto e improvviso: il sistema legge quel picco, si ricalibra e torna a calcolare con affidabilità quanta strada resta. Un pieno occasionale non basta, perché serve una certa frequenza. Tesla indica almeno una volta a settimana, Ford una volta al mese, e la stessa abitudine è suggerita anche da Mercedes. Su una Ford Mustang Mach-E del 2025 l’invito compare direttamente sullo schermo dell’auto: portare la batteria al 100% almeno una volta al mese, con l’accuratezza dell’autonomia come obiettivo dichiarato.

Se il pieno non arriva mai, le celle del pacco perdono progressivamente l’allineamento tra loro: una si carica più in fretta, un’altra resta indietro, e la stima dei chilometri disponibili diventa sempre meno affidabile. La questione riguarda la calibrazione, non la sicurezza. Rispetto alle chimiche più ricche di nichel, l’LFP sopporta bene anche una sosta prolungata a pacco pieno. Il quadro, però, non è del tutto pacifico: alcuni studi segnalano che ricariche ripetute al 100% possono alla lunga danneggiare le celle, con la formazione di composti dannosi per l’elettrodo negativo, e che il degrado aumenta quando la batteria resta stabilmente tra il 75% e il 100%. Per le batterie NMC vale invece la regola opposta, con l’80% come limite consigliato nell’uso quotidiano.

Caricatori e adattatori non certificati

Prima delle abitudini di guida conta l’hardware. Le wallbox domestiche e le colonnine in corrente alternata erogano la tensione standard di rete, mentre il profilo di tensione delle celle è gestito dal caricatore di bordo e dal BMS dell’auto. Un caricatore o un adattatore non certificato può interrompere la sessione prima del tempo, per esempio per limiti di corrente o per le protezioni di sicurezza: così il pacco resta sotto il livello che serve al ricalcolo. Il rischio riguarda soprattutto le wallbox più datate e gli adattatori generici. Prima di affidarvi a un sistema di terze parti, controllate le indicazioni del costruttore dell’auto.

Il freddo allunga i tempi di ricarica

La temperatura è una variabile da non trascurare, in particolare nei mesi più freddi. Sotto una certa soglia termica le celle LFP perdono potenza di ricarica e il BMS riduce da solo la velocità con cui entra l’energia. Sulla strada l’effetto si vede nei tempi di ricarica rapida, più lunghi del previsto. Chi ha avuto modo di confrontare una Tesla Model 3 con batteria LFP e la versione NMC conosce bene la differenza, soprattutto d’inverno.