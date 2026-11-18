A rispondere a una delle domande più frequenti dei possessori di Tesla, cioè quando potranno mettere la propria auto al lavoro nella rete Robotaxi, è stato direttamente Elon Musk, che, con il suo solito “ottimismo” quando si parla di tempistiche di lancio di qualcosa, su X ha lasciato intendere che i primi test con le vetture dei clienti potrebbero partire già il mese prossimo, quindi con un certo anticipo rispetto a quanto l’azienda aveva indicato finora.

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La risposta di Musk a un autista Uber

Tutto è nato da un post di un autista Uber di Austin, che guida una Model Y con la Full Self-Driving e che si lamentava di riuscire a tenere per sé soltanto una quota tra il 49 e il 63% di quanto pagano i passeggeri, una volta tolta la commissione della piattaforma. Musk gli ha risposto così:

Arriva presto. Se le cose andranno bene, potremmo iniziare i test il mese prossimo. Molto meglio gestire una flotta di auto che dover guidare da soli una singola auto!

Lo scambio mostra bene perché l’idea piaccia a molti, dal momento che un’auto che lavora da sola permetterebbe di guadagnare senza passare le giornate al volante come succede oggi con le piattaforme di trasporto.

Badate bene che la data di dicembre è più vicina di quella indicata da Tesla stessa, perché durante la call sui risultati del terzo trimestre i responsabili dell’intelligenza artificiale avevano parlato di un ingresso delle auto dei clienti nella rete intorno al secondo trimestre del 2027.

@apostlejohn @WorldlyReviewer Coming soon. If things well, may start trials next month. Much better to manage a fleet of cars than have to drive just one car by yourself! — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2026



Le parole di Musk fanno quindi pensare a una fase di prova anticipata, che con ogni probabilità partirebbe proprio da Austin, la città in cui il servizio Robotaxi è attivo da più tempo e dove di solito Tesla prova per prime le novità.

Resta il fatto che la frase di Musk è accompagnata da un “se”, e che a decidere se le cose andranno davvero bene saranno anche le autorizzazioni, le coperture assicurative e lo stato del software.

Cybercab e Model Y, due novità nello stesso mese

Dicembre, del resto, è anche il mese in cui dovrebbero arrivare le prime consegne del Cybercab ai privati, visto che Tesla aveva promesso durante la call sui conti di consegnare i primi esemplari ai clienti entro fine anno.

A metà novembre, infatti, l’azienda ha cominciato a invitare alcuni acquirenti selezionati a ordinare il robotaxi a due posti per uso personale, al prezzo di 29.990 dollari più un abbonamento obbligatorio da 299 dollari al mese chiamato Autonomy Subscription, con consegne previste ad Austin.

Va detto però che questi primi Cybercab privati, come abbiamo visto analizzando il contratto di acquisto, si possono usare solo per spostamenti personali e soltanto all’interno delle zone già coperte dal servizio Robotaxi, e non danno automaticamente il diritto di partecipare alla rete commerciale, mentre la stragrande maggioranza dei Cybercab dovrebbe restare nella flotta gestita direttamente da Tesla.

Le due novità di dicembre mostrano bene le due strade che Tesla sta percorrendo, perché da una parte ci sono le Model Y dei clienti già in circolazione, dotate dell’hardware per la Full Self-Driving, che potrebbero allargare in fretta il numero di auto disponibili per i test senza supervisione; dall’altra c’è il Cybercab, un veicolo pensato fin dall’inizio come robotaxi.

Non tutte le Model Y, però, potrebbero essere ammesse fin da subito, visto che le auto della flotta Tesla hanno alcune differenze hardware, come telecamere aggiuntive o sistemi per tenerle pulite.

Se i test andranno a buon fine, Tesla realizzerebbe un’idea che Musk aveva descritto già nel Master Plan del 2016, cioè quella di auto capaci di guadagnare per i loro proprietari mentre questi dormono o lavorano.

Con l’arrivo dei primi Cybercab privati nello stesso mese, dicembre potrebbe essere il momento in cui il servizio Robotaxi smette di essere gestito solo da Tesla e comincia ad aprirsi anche alle auto dei clienti, in una rete che nel frattempo continua ad allargarsi.