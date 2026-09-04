Solo poche settimane fa avevamo raccontato del primo Cybercab avvistato con l’antenna Starlink integrata, segno che la produzione fosse ormai avviata sul serio; ora Tesla ha lanciato ufficialmente il servizio ad Austin, con il robotaxi a due posti privo di volante e pedali che ha iniziato le corse dimostrative per invitati all’interno dell’area Robotaxi, come parte dell’evento organizzato nella capitale del Texas.

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Come funziona l’app per prenotare una corsa col Cybercab

Chi vuole salire su un Cybercab deve passare dalla stessa app usata per le corse con le Model Y a guida autonoma. Tesla ha pubblicato una guida ufficiale per i passeggeri che descrive ogni fase del servizio, dalla prenotazione fino al termine della corsa, e da oggi, 4 settembre 2026, parla proprio di corse pubbliche prenotabili nell’area di Austin.

La corsa si prenota tramite l’app Robotaxi, disponibile sia per iOS sia per Android, con un funzionamento simile a Uber o Lyft: si indica la destinazione, si sceglie il veicolo e si attende l’arrivo. La novità è che, dove il servizio prevede entrambe le opzioni, l’utente può scegliere tra il Cybercab a due posti e la Model Y a quattro posti prima di confermare.

Il veicolo si riconosce grazie a una barra luminosa colorata sincronizzata con l’app: colore dei fari e luci interne coincidono con quanto mostrato sullo schermo del telefono, così da eliminare ogni dubbio su quale auto stia arrivando. Le porte, ad apertura verso l’alto, si sbloccano direttamente dallo smartphone, senza bisogno di maniglie tradizionali o chiavi.

Una volta a bordo, il passeggero deve premere il tasto Start Ride sul tablet centrale per avviare il tragitto; senza questa conferma, il Cybercab resta fermo.

Durante il viaggio è possibile regolare da remoto temperatura, posizione della seduta e musica, anche tramite comandi vocali gestiti dall’intelligenza artificiale di bordo, esattamente come mostrato durante l’evento di lancio ad Austin.

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Chi può salire e dove è disponibile il servizio

Le condizioni d’uso aggiornate dell’app Robotaxi introducono restrizioni di età specifiche per l’accesso al servizio, con una differenziazione tra Cybercab e Model Y pensata soprattutto per i minori; non tutti gli account, quindi, vedranno comparire l’opzione Cybercab tra le scelte disponibili al momento della prenotazione.

L’area di operatività resta circoscritta ad Austin e ad alcune zone della Florida, sulla base delle autorizzazioni locali e statali per i servizi di trasporto senza conducente.

Tesla ha fatto crescere la flotta dedicata fino a circa 45 veicoli prima del lancio, e ha indicato che il servizio si estenderà in altre città man mano che arriveranno le autorizzazioni necessarie; un percorso non troppo diverso da quello già seguito con il servizio Robotaxi sulle Model Y, arrivato prima ad Austin, poi a San Francisco con un safety driver ancora al volante per rispettare le regole californiane.

Il rollout è partito in modo graduale: prima corse ai dipendenti su strade pubbliche di Austin, poi l’apertura ai clienti dell’app con corse paganti nell’area geofenced di Robotaxi. Tesla ha inoltre confermato che, in futuro, il Cybercab sarà acquistabile privatamente a un prezzo indicato sotto i 30.000 dollari, circa 27.700 euro, anche se oggi resta accessibile solo tramite il servizio Robotaxi, esattamente come annunciato quando il concept era stato svelato per la prima volta a Los Angeles nell’ottobre 2024, insieme al Robovan, il più grande pulmino a guida autonoma pensato per il trasporto di gruppi fino a 20 persone.

Vale la pena ricordare che il servizio Robotaxi con le Model Y, avviato ad Austin già a giugno 2025, non è stato esente da controversie con i primi passeggeri che avevano documentato episodi di guida sulla corsia sbagliata, frenate improvvise senza motivo apparente e violazioni del codice della strada, al punto da attirare l’attenzione della National Highway Traffic Safety Administration.

Il debutto del Cybercab arriva quindi in un momento in cui Tesla deve ancora dimostrare pienamente l’affidabilità della propria tecnologia di guida autonoma, non solo la capacità di scalare il servizio a nuovi veicoli e nuove città. Staremo a vedere come verrà accolto il servizio nella città di Austin e con quali risultati.