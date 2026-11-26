Le offerte Parkside da Lidl del Black Friday partono oggi, giovedì 26 novembre, e le trovate raccontate nel nostro articolo dedicato. Lunedì 30 novembre arriva invece la seconda ondata del volantino, dedicata al Cyber Monday e a Silvercrest: pentole, piccoli elettrodomestici, qualche gadget tech e alcuni articoli Livarno. Se volete controllare l’intera selezione di cucina, potete consultare la pagina Silvercrest sul sito Lidl.

Pentole e utensili da cucina

Il pezzo più interessante per chi cucina tanto è il set di pentole in acciaio con coperchio, 3 pezzi, a 27,99€, adatto a tutti i piani cottura, induzione compresa. Le padelle in acciaio arrivano in tre misure: quella da 28 cm costa 14,99€, quella da 24 cm 12,99€ e quella da 20 cm 9,99€, con fondo da 6 mm. Per gli utensili, il set di utensili da cucina in acciaio è proposto a 2,49€, come gli articoli da cucina in diversi assortimenti. Tra le proposte Livarno c’è anche il set asciugapiatti, canovacci, grembiule o presina a tema natalizio, a 2,99€.

Piccoli elettrodomestici per la cucina

Il bollitore in acciaio con fischietto da 2 litri, adatto a tutti i piani cottura, costa 14,99€. Il macinasale o macinapepe elettrico, con illuminazione integrata e batterie incluse, scende a 6,99€, mentre lo scolatutto estensibile da lavello in acciaio costa 3,99€.

Chi frulla spesso troverà il frullatore da 600 W con caraffa in vetro da 1,75 litri e tre programmi automatici per smoothie, ghiaccio tritato e pulizia, a 34,99€. In alternativa c’è il frullatore a immersione 3 in 1, con tritatutto, misurino e frusta, a 24,99€. Per le trite veloci e il ghiaccio, il tritatutto elettrico da 500 W è a 14,99€, mentre lo sbattitore elettrico con cinque livelli di velocità costa 19,99€.

Per il sottovuoto, la macchina sottovuoto sigillasacchetti da 160 W è a 39,99€, con le pellicole da 3,99€ nella stessa promozione. Chi preferisce grigliare trova la piastra elettrica da 2000 W, con vaschetta per raccogliere il grasso, a 29,99€.

Robot e gadget tech

Il protagonista del Cyber Monday è il robot aspirapolvere lavapavimenti Silvercrest, a 129€. Dichiara una potenza di aspirazione fino a 10.000 Pa, una navigazione laser con giroscopio per la creazione di mappe e sei accessori inclusi, oltre al controllo da smartphone e alla compatibilità con Google Assistant.

Per il salotto c’è il televisore CHIQ da 32 pollici con Google TV, Wi-Fi e Bluetooth 5.1, a 109€. Tra gli accessori a marchio Tronic troverete l’altoparlante Bluetooth a 34,99€, il powerbank da 10.000 mAh con tre porte USB a 8,99€ e la stazione meteorologica radiocontrollata, con sensore esterno e batterie incluse, a 12,99€. Restano il caricatore wireless 3 in 1 di Vale a 9,99€, l’adattatore da presa con porta USB a 3,99€ e la custodia con accessori per Nintendo Switch a 6,99€.

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Illuminazione Livarno

Per l’illuminazione, Livarno propone tre soluzioni. La lampada LED da soffitto con altoparlante Bluetooth costa 24,99€, con due modalità di illuminazione in luce bianca o a colori, mentre la lampada LED da tavolo con cambio cromatico e sensore audio è a 11,99€. La piantana LED con sensore audio arriva a 12,99€, con cavo e adattatore USB inclusi.

Prezzo e disponibilità

Tutte le offerte del volantino valgono da lunedì 30 novembre 2026, fino a esaurimento scorte e nei punti vendita aderenti. Per la lampada da soffitto e la piantana, il telecomando e la batteria sono inclusi, mentre per il macinasale e la stazione meteorologica le batterie sono incluse nella confezione.

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