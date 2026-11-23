Mentre in Italia veniva avviato il rilascio del sistema di guida auotonoma TAD, Tesla ha annunciato negli Stati Uniti l’arrivo e il contestuale rilascio della V15 di Full Self-Driving (Supervised), l’assistenza alla guida che va sorvegliata da chi siede al volante e che da poco ha ottenuto l’approvazione anche in Italia. L’aggiornamento include Reality View, che ricostruisce l’ambiente intorno alla vettura in modo fotorealistico e in movimento.

La vista in terza persona di Reality View

Sullo schermo non compaiono più soltanto l’auto, la strada e qualche elemento del traffico: la rappresentazione essenziale cede il posto all’intero scenario circostante, ricostruito mentre scorre e con l’obiettivo di somigliare al mondo reale. La prospettiva è in terza persona, con una telecamera virtuale sospesa sopra e dietro la vettura, e il punto di osservazione si può spostare per guardare la scena da angolazioni diverse. Nelle note sull’aggiornamento Tesla descrive la funzione così:

Vedere e controllare ciò che FSD sta pianificando di fare

L’idea è che una scena più fedele alla realtà aiuti a capire che cosa il software si prepara a fare. Musk ha aggiunto che dietro l’immagine non c’è alcun motore grafico, ma generazione video in tempo reale affidata all’intelligenza artificiale, con un impiego pari a metà di un acceleratore AI4 TRIP. La scena arriva con circa un secondo di ritardo rispetto alla strada, e l’azienda conta di ridurre questo divario del 35%. Chi guida può scegliere fra schermo intero, mappa e vista divisa, oppure attivare una quiet mode per un abitacolo più tranquillo. Alcune frecce indicano le svolte che il sistema intende compiere e dei segnaposto mostrano dove vuole parcheggiare; sempre secondo Musk, basta toccare un punto qualsiasi della vista perché l’auto si diriga lì. La funzione è riservata alle vetture con l’hardware più recente.

Tra i primi riscontri c’è quello di un utente che ha guidato sotto la pioggia con FSD v15 e sostiene che Reality View riproduca i riflessi sull’asfalto bagnato. C’è chi la liquida come puro marketing visivo per FSD, mentre altri le riconoscono un’utilità concreta.

Il paragone di Musk con GTA

La novità è stata commentata dallo stesso Elon Musk, che il 21 novembre 2026 ha accostato la vista al celebre videogioco in un post su X:

It’s like GTA

Il riferimento è a Grand Theft Auto, il cui sesto capitolo è arrivato da poco sul mercato.

I miglioramenti alla guida e la distribuzione

L’aggiornamento tocca anche altro oltre alla grafica. Le note promettono una gestione migliore di ristagni d’acqua, autovelox, zone scolastiche e buche, insieme ad altri interventi su sicurezza e prestazioni. Tesla collega a un nuovo vision encoder un miglioramento di 25 volte, un dato che le note di rilascio riferiscono al tasso di interventi critici; i numeri sugli interventi, però, non sono stati resi pubblici, quindi il risultato non è verificabile in modo indipendente.

La denominazione resta Supervised: anche con la ricostruzione dell’ambiente sul display, chi è al volante resta comunque chiamato a sorvegliare il sistema e a tenere gli occhi sulla strada. I primi veicoli ricevono FSD (Supervised) V15.0.1 con l’aggiornamento software 2026.38.6.11 e la distribuzione ampia è attesa per dicembre, mentre le auto con Hardware 3 seguiranno un ramo separato, la v14.3 Lite.