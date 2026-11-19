LG amplia la propria gamma di monitor gaming UltraGear con due nuove soluzioni OLED pensate per esigenze differenti, ma accomunate da un obiettivo, ovvero offrire un’esperienza di gioco enthusiast attraverso pannelli di qualità, frequenze di aggiornamento elevate e funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale. I nuovi modelli si chiamano UltraGear evo AI OLED 45GX950B e UltraGear AI OLED 32GX870B e puntano rispettivamente su un formato ultrawide da 45 pollici e su un display 4K da 32 pollici particolarmente versatile.

L’annuncio arriva in occasione della Giornata Internazionale del Gaming e conferma l’interesse del produttore verso una categoria di prodotti che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente la domanda di pannelli OLED ad alte prestazioni. In questo caso LG non si limita a proporre due monitor con risoluzioni e dimensioni differenti, ma introduce anche la tecnologia Dual Mode, che consente di scegliere tra una maggiore definizione e un refresh rate più elevato in base al genere videoludico.

Il modello più grande si rivolge soprattutto a chi cerca un’esperienza immersiva, grazie al formato 21:9 e alla risoluzione 5K2K, mentre il 32GX870B punta su una combinazione più tradizionale di dimensioni e formato, senza rinunciare a specifiche particolarmente spinte. Entrambi integrano inoltre le nuove funzionalità UltraGear AI, pensate per intervenire sulla resa di immagini e audio e adattare automaticamente alcuni parametri ai contenuti visualizzati.

LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B: pannello ultrawide 5K2K e Dual Mode fino a 330 Hz

Il primo modello è il nuovo LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B, un monitor che punta soprattutto sull’immersione e sull’ampia superficie di visualizzazione. Il display ha una diagonale di 45 pollici (44,5 pollici), e utilizza un pannello OLED curvo con risoluzione 5K2K da 5120 x 2160 pixel.

Il formato 21:9 permette di ampliare il campo visivo rispetto a un tradizionale schermo 16:9, una caratteristica interessante soprattutto nei giochi di guida, negli open world e nelle produzioni che beneficiano di una maggiore porzione di ambiente visibile. La curvatura 800R contribuisce a rendere più avvolgente l’esperienza, mentre la densità di 125 PPI consente di mantenere una buona definizione anche su una superficie così ampia.

Come da tradizione per questa tecnologia, il pannello OLED offre neri profondi e un contrasto elevato, con una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 98,5% e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400; LG dichiara inoltre un rapporto di contrasto tipico di 1.500.000:1.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda però la tecnologia Dual Mode certificata VESA; il monitor permette infatti di scegliere tra la risoluzione 5K2K con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e una modalità WFHD che porta il refresh rate fino a 330 Hz. La prima configurazione è indicata per i titoli nei quali la qualità visiva e il livello di dettaglio assumono un ruolo centrale, mentre la seconda permette di privilegiare la fluidità nei giochi competitivi, come FPS e racing. Il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms GtG, un valore che contribuisce a limitare il ghosting durante le transizioni più rapide.

La dotazione è completata dal supporto a NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro, oltre a una connettività che comprende DisplayPort 2.1 con supporto DSC, due ingressi HDMI 2.1 e una porta USB-C con Power Delivery fino a 90 W; quest’ultima consente di collegare anche un notebook compatibile e ricaricarlo attraverso un unico cavo.

AI Upscaling e ottimizzazione intelligente per il nuovo UltraGear da 45 pollici

Oltre alle caratteristiche del pannello, il 45GX950B introduce le funzionalità UltraGear AI, con l’obiettivo di migliorare la resa dei contenuti senza richiedere necessariamente un aggiornamento dell’hardware del PC. Tra queste troviamo AI Upscaling, una tecnologia che analizza il segnale in ingresso e interviene sulla nitidezza e sui dettagli dell’immagine, portando i contenuti verso la risoluzione 5K2K del display.

Il vantaggio è soprattutto quello di poter valorizzare sorgenti con una risoluzione inferiore, senza dover necessariamente disporre di una GPU in grado di gestire nativamente tutti i pixel del pannello. LG precisa comunque che i risultati possono variare in base alla sorgente e che, per utilizzare la funzione con i giochi, è necessario un dispositivo esterno compatibile; per ottenere i risultati migliori viene suggerito di impostare PC o console a 1080P e 60 Hz.

A questa funzione si affianca AI Scene Optimization, che riconosce il tipo di contenuto visualizzato e regola automaticamente parametri come temperatura colore, resa cromatica e nitidezza. L’obiettivo è adattare il comportamento del monitor alle diverse situazioni, evitando che l’utente debba intervenire manualmente sulle impostazioni ogni volta che passa da un gioco a un contenuto multimediale.

Non manca AI Sound, che interviene invece sulla componente audio per rendere più chiari dialoghi, effetti e colonne sonore. Si tratta di un insieme di strumenti che punta a rendere il monitor più autonomo nell’adattamento dell’esperienza audiovisiva, senza sostituire naturalmente le possibilità di personalizzazione offerte dalle impostazioni tradizionali.

Scheda tecnica LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B

Display: OLED curvo da 45 pollici (44,5″)

Risoluzione: 5K2K, 5120 x 2160 pixel

Formato: 21:9

Curvatura: 800R

Densità: 125 PPI

Refresh rate: fino a 165 Hz in 5K2K e 330 Hz in WFHD (Dual Mode)

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

Spazio colore: DCI-P3 98,5% (tipico)

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

Contrasto: 1.500.000:1 (tipico)

Sincronizzazione: NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro

Connettività: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1, 1x USB-C con Power Delivery da 90 W, 2x USB 3.0

Audio: due speaker integrati da 7 watt

Ergonomia: regolazione in altezza, inclinazione e rotazione; attacco VESA 100 x 100 mm

LG UltraGear AI OLED 32GX870B: 4K a 240 Hz e modalità Full HD a 480 Hz

Accanto al modello ultrawide, LG propone il nuovo UltraGear AI OLED 32GX870B, una soluzione che punta su un formato più tradizionale e su una combinazione particolarmente ambiziosa di risoluzione e frequenza di aggiornamento. Il monitor utilizza un pannello OLED da 31,5 pollici, con risoluzione 4K UHD da 3840 x 2160 pixel e formato 16:9; la densità raggiunge i 140 PPI, un valore che permette di ottenere immagini molto definite e testi nitidi, rendendo il display adatto anche a produttività, streaming e creazione di contenuti.

Una delle caratteristiche più rilevanti è la presenza di un pannello OLED Tandem di quarta generazione, che secondo LG può raggiungere una luminosità di picco fino a 1.500 nit in HDR, misurata in condizioni di test interne con un APL dell’1,5%. La luminosità effettiva può quindi variare in base al contenuto visualizzato e alle condizioni di utilizzo; il monitor offre inoltre una copertura DCI-P3 del 99,5% e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, con un rapporto di contrasto tipico dichiarato di 1.850.000:1.

Anche in questo caso troviamo la tecnologia Dual Mode, che permette di passare dalla risoluzione 4K UHD con refresh rate fino a 240 Hz alla modalità Full HD con frequenza di aggiornamento fino a 480 Hz, mentre il tempo di risposta è di 0,03 ms GtG. La dotazione comprende il supporto a NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, mentre sul fronte della connettività troviamo DisplayPort 2.1 con specifica UHBR 20, due porte HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery fino a 90 W.

UltraGear AI anche sul modello da 32 pollici: upscaling 4K e funzioni smart

Il 32GX870B condivide con il modello più grande l’approccio alle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, ma in questo caso l’AI Upscaling punta a valorizzare i contenuti portandoli fino alla risoluzione 4K. Il processore integrato analizza il segnale proveniente dai dispositivi collegati e interviene per migliorare la nitidezza e la qualità percepita dell’immagine, senza richiedere un aggiornamento della scheda video o l’aggiunta di hardware dedicato.

Anche qui LG precisa che il risultato dipende dalla sorgente e che, per sfruttare la funzione durante il gioco, è necessario un PC o una console compatibile. Per ottenere prestazioni ottimali viene indicata una configurazione della sorgente a 1080p e 60 Hz. L’upscaling viene quindi gestito direttamente dal monitor, un aspetto interessante soprattutto per chi non dispone di una GPU sufficientemente potente per gestire tutti i titoli in 4K nativo.

Le altre funzioni UltraGear AI comprendono AI Scene Optimization, che riconosce i contenuti e adatta automaticamente alcune impostazioni video, e AI Sound, dedicata all’ottimizzazione dell’audio. Il monitor integra inoltre le tecnologie OLED Care, progettate per ridurre il rischio di ritenzione dell’immagine e burn-in durante l’utilizzo prolungato del pannello.

Scheda tecnica LG UltraGear AI OLED 32GX870B

Display: OLED Tandem di quarta generazione da 32 pollici (31,5″)

Risoluzione: 4K UHD, 3840 x 2160 pixel

Formato: 16:9

Densità: 140 PPI

Refresh rate: fino a 240 Hz in 4K e 480 Hz in Full HD (Dual Mode)

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

Luminosità di picco: fino a 1.500 nit in HDR (APL 1,5%, test interni LG)

Spazio colore: DCI-P3 99,5% (tipico)

HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Contrasto: 1.850.000:1 (tipico)

Sincronizzazione: NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro

Connettività: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 UHBR 20, 1x USB-C con Power Delivery da 90 W

Audio: due speaker integrati da 7 watt

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LG UltraGear AI OLED 45GX950B e 32GX870B: disponibilità e prezzi

I nuovi monitor gaming LG UltraGear evo AI OLED 45GX950B e UltraGear AI OLED 32GX870B sono già disponibili sul sito ufficiale LG; il produttore ha comunicato un prezzo consigliato al pubblico di 1.998,99 euro per il modello da 45 pollici e di 1.100 euro per quello da 32 pollici.

Si tratta di due soluzioni di fascia alta, rivolte a chi cerca un monitor OLED con caratteristiche avanzate e non vuole scendere a compromessi su risoluzione, frequenza di aggiornamento e qualità dell’immagine; il primo probabilmente è un prodotto che può colpire chi ama il formato ultrawide, mentre il secondo punta più sulla possibilità di spingersi fino a 240 hertz in 4K.