Dopo aver rinnovato la propria offerta OLED con la gamma OLED evo AI 2026, LG amplia il catalogo televisori introducendo sul mercato italiano una nuova famiglia di TV LED premium che punta a coprire diverse fasce di utenza, dalle soluzioni più avanzate dedicate agli appassionati di qualità dell’immagine fino ai modelli pensati per chi desidera grandi diagonali e funzionalità avanzate.

La nuova line-up si articola nelle serie LG Micro RGB evo AI, LG Mini RGB evo AI ed LG QNED evo AI Mini LED, tutte accomunate dall’utilizzo delle più recenti tecnologie di elaborazione basate sull’Intelligenza Artificiale e dalla piattaforma webOS aggiornata. A guidare la gamma troviamo la nuova tecnologia Micro RGB evo AI, già premiata ai CES 2026 Innovation Awards, che rappresenta l’espressione più avanzata dell’offerta LED del produttore coreano per questo 2026.

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LG Micro RGB evo AI: la nuova frontiera della tecnologia LED

La proposta più prestigiosa della nuova gamma LG è senza dubbio la serie LG Micro RGB evo AI, sviluppata per offrire un livello di qualità visiva che punta a ridurre ulteriormente il divario tra le tecnologie LED e OLED. Alla base della tecnologia troviamo una retroilluminazione composta da microscopici LED multicolore che consente una gestione particolarmente precisa della luminosità e della riproduzione cromatica; il risultato è una resa caratterizzata da contrasti elevati, neri più profondi e colori estremamente accurati.

Uno degli elementi distintivi della serie è la tripla certificazione ottenuta da Intertek per la fedeltà cromatica. I nuovi televisori LG, disponibili nei formati da 75, 86 e 100 pollici, sono infatti certificati per la copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB, un traguardo particolarmente rilevante per chi ricerca la massima accuratezza nella riproduzione delle immagini.

A contribuire ulteriormente alla qualità visiva troviamo la tecnologia Micro Dimming Ultra, che gestisce oltre mille zone di controllo della retroilluminazione per valorizzare sia le scene più luminose sia quelle più scure. Il cuore dell’elaborazione è rappresentato invece dal nuovo processore α11 Gen3 AI, lo stesso chip utilizzato sui modelli OLED di fascia più alta, introdotto per la prima volta anche all’interno di una TV LED.

Grazie al sistema Dual AI Engine e alla funzione Dual Super Upscaling, il televisore è in grado di analizzare e migliorare i contenuti in tempo reale, aumentando definizione, profondità e naturalezza delle immagini.

Debutta la gamma LG Mini RGB evo AI

Accanto alla serie di punta arriva anche la nuova famiglia LG Mini RGB evo AI, una soluzione che porta alcune delle innovazioni introdotte sulla gamma superiore su una fascia di prezzo più accessibile, il tutto con diagonali comprese tra 50 e 86 pollici.

Anche in questo caso LG utilizza una retroilluminazione multicolore evoluta che permette di migliorare la gestione delle sfumature e dell’intensità cromatica rispetto alle tradizionali tecnologie Mini LED; a bordo è presente anche la certificazione Intertek per la copertura completa degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, confermando l’attenzione del produttore verso la fedeltà della riproduzione.

Il processore scelto è il nuovo α8 Gen3 AI, una piattaforma che LG descrive come significativamente più evoluta rispetto alla generazione precedente e che sfrutta algoritmi AI per controllare la retroilluminazione e ottimizzare la funzione Precision Dimming. Secondo l’azienda, grazie a questa gestione avanzata delle zone di illuminazione, i nuovi modelli riescono a offrire contrasti più marcati, colori vivaci e un migliore livello di dettaglio nelle diverse condizioni di utilizzo.

LG QNED evo AI Mini LED punta sulle grandi diagonali

La proposta LED 2026 di LG viene completata dalla famiglia QNED evo AI Mini LED, una gamma che continua a rappresentare una delle opzioni più interessanti per chi desidera schermi di grandi dimensioni senza passare all’OLED. La novità più importante in questo caso riguarda l’introduzione di due nuovi modelli ultra-large da 100 e 115 pollici, pensati per offrire un’esperienza cinematografica domestica ancora più immersiva; al contempo, LG ci dice anche che il modello base parte da una diagonale di 43 pollici.

Le serie QNED93B e QNED87B utilizzano rispettivamente le tecnologie Precision Dimming Ultra e Precision Dimming Pro, funzionalità che consentono una gestione molto accurata delle zone di retroilluminazione per migliorare il contrasto e preservare i dettagli nelle scene più complesse. Anche in questo caso l’elaborazione delle immagini viene affidata all’Intelligenza Artificiale attraverso la tecnologia AI Super Upscaling, capace di sfruttare algoritmi di deep learning per ottimizzare texture, contorni e definizione dei contenuti visualizzati.

WebOS evolve con l’intelligenza artificiale

Tutte le nuove TV LG condividono ovviamente la piattaforma smart webOS, ulteriormente arricchita da nuove funzioni basate sull’AI. Tra le principali novità troviamo l’integrazione di strumenti come Google Gemini e Microsoft Copilot, accessibili attraverso il nuovo telecomando puntatore con supporto ai comandi vocali; in questo modo gli utenti possono ottenere informazioni, effettuare ricerche contestuali e interagire con il televisore in maniera più naturale.

Sul fronte della qualità visiva debutta inoltre la funzione HDR Remastering, progettata per convertire i contenuti SDR in immagini con resa HDR migliorata, aumentando profondità, luminosità e impatto visivo durante la visione.

Disponibilità e prezzi della nuova gamma TV LG

Le nuove TV LG Micro RGB evo AI, Mini RGB evo AI e QNED evo AI Mini LED sono disponibili da oggi attraverso LG Online Shop e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. A seguire i prezzi ufficiali per l’Italia:

LG Micro RGB evo AI MRGB96

100 pollici 12.999 euro

86 pollici 6.299 euro

75 pollici 4.999 euro

LG Mini RGB evo AI MRGB87

86 pollici 3.799 euro

75 pollici 2.899 euro

65 pollici 2.199 euro

55 pollici 1.399 euro

50 pollici 1.199 euro

LG QNED evo AI Mini LED QNED93B

115 pollici 11.999 euro

85 pollici 2.499 euro

75 pollici 2.099 euro

65 pollici 1.399 euro

55 pollici 1.099 euro

LG QNED evo AI Mini LED QNED87B

100 pollici 3.299 euro

86 pollici 2.399 euro

75 pollici: 1.999 euro

65 pollici 1.299 euro

55 pollici 999 euro

50 pollici 799 euro

43 pollici 499 euro

In occasione del lancio, LG ha inoltre attivato una promozione valida fino al 10 giugno 2026 sul proprio store online che coinvolge la serie Mini RGB evo AI e le gamme OLED evo G6 e C6.

L’iniziativa prevede uno sconto fino a 3.000 euro direttamente nel carrello aderendo al servizio di ritiro dell’usato, uno sconto del 70% su una soundbar LG selezionata durante l’acquisto e la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 30 mesi; segnaliamo inoltre che la promozione include inoltre consegna e installazione gratuite sui prodotti aderenti alla campagna.