LG amplia la propria offerta di televisori premium con una novità che punta a combinare una resa cromatica particolarmente ampia con una maggiore libertà di installazione. La nuova serie Mini RGB evo AI MRGB9M porta infatti la tecnologia True Wireless anche sui TV LCD Mini RGB del produttore, affiancando alla gestione senza fili delle sorgenti video un pannello 4K con supporto gaming fino a 144 Hz e il processore AI α11 4K Gen3.

La gamma arriva in Italia in tre formati, da 65, 75 e 86 pollici, e si inserisce nella strategia con cui LG sta ampliando la propria proposta di televisori basati sulla tecnologia RGB. Il tratto distintivo non è soltanto la possibilità di collegare console e decoder a un dispositivo separato dallo schermo, ma anche la doppia copertura cromatica certificata al 100% degli spazi DCI-P3 e Adobe RGB.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Mini RGB evo AI, colori certificati e retroilluminazione Precision Dimming

La serie MRGB9M appartiene alla famiglia Mini RGB evo AI, che si affianca alla più ricercata Micro RGB evo AI all’interno dell’offerta di televisori RGB di LG. La tecnologia Mini RGB rappresenta un’evoluzione della retroilluminazione Mini LED e punta a migliorare la purezza dei colori primari, intervenendo sulla riproduzione delle componenti rosse, verdi e blu.

Uno degli elementi su cui LG insiste maggiormente è la certificazione DualColor 100% rilasciata da Intertek. I nuovi televisori coprono infatti il 100% dello spazio colore DCI-P3, utilizzato come riferimento per cinema e contenuti HDR, e il 100% di Adobe RGB, particolarmente rilevante per fotografia e creazione di contenuti; uun risultato che mira a rendere la riproduzione cromatica più versatile, senza limitarsi all’intrattenimento domestico.

A questa certificazione si aggiunge quella TÜV Rheinland High Purity RGB Spectrum Display, che attesta la purezza dello spettro RGB. Per gestire il contrasto interviene invece la tecnologia Precision Dimming, incaricata di controllare le zone della retroilluminazione e migliorare la resa delle scene con forti differenze tra aree luminose e scure. Il pannello ha risoluzione 4K Ultra HD, pari a 3.840 x 2.160 pixel, e una frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz, che può arrivare fino a 144 Hz in ambito gaming. LG punta quindi a coprire sia le esigenze di chi utilizza il televisore principalmente per film e serie TV, sia quelle degli utenti interessati a collegare un PC o una console.

Zero Connect Box: il televisore comunica senza fili con le sorgenti

La caratteristica più particolare della serie MRGB9M è probabilmente la tecnologia True Wireless, già introdotta da LG su alcuni televisori OLED e ora estesa per la prima volta alla gamma Mini RGB evo AI. Il funzionamento ruota attorno allo Zero Connect Box, un’unità esterna sulla quale vengono concentrate le connessioni per i dispositivi; decoder, console, PC e altre sorgenti non devono quindi essere collegati direttamente al televisore: è sufficiente connetterli alla box, che trasmette allo schermo audio e video senza un collegamento fisico.

La soluzione permette di organizzare diversamente lo spazio attorno al televisore e di ridurre sensibilmente la presenza di cavi nella zona in cui viene installato il pannello; la trasmissione wireless supporta contenuti 4K fino a 144 Hz, con compatibilità Dolby Vision e Dolby Atmos. LG sottolinea inoltre la certificazione TÜV Rheinland Visually Lossless, che attesta una qualità visiva senza perdite percepibili nelle condizioni di prova previste.

Lo Zero Connect Box può essere collocato fino a 10 metri dal televisore ed è stato ridotto nelle dimensioni del 35% rispetto alla generazione precedente. Nel contesto comunque è importante sottolineare che il collegamento senza fili riguarda la comunicazione tra box e schermo, non l’intero televisore; entrambi necessitano infatti di alimentazione elettrica, mentre i dispositivi esterni devono essere collegati alla box tramite cavo.

Processore α11 AI 4K Gen3 e webOS 26 con Google Gemini

A gestire l’elaborazione delle immagini e dell’audio troviamo il processore α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, una piattaforma che LG utilizza anche sui propri televisori OLED di fascia alta; l’Intelligenza Artificiale interviene su diversi aspetti della visione, dall’upscaling dei contenuti a risoluzione inferiore fino alla gestione del contrasto e della resa cromatica.

Tra le funzionalità disponibili troviamo AI Super Upscaling 4K, che punta a migliorare nitidezza e dettagli delle immagini, e Dynamic Tone Mapping Ultra, che analizza le scene per ottimizzare la distribuzione della luminosità. A bordo è presente anche AI HDR Remastering, pensato per convertire i contenuti SDR in una resa HDR, oltre ad AI Brightness Control e agli strumenti di miglioramento degli oggetti presenti nell’immagine.

Anche il comparto audio beneficia dell’elaborazione AI, infatti il sistema integrato è composto da due canali per una potenza complessiva di 20 W, con supporto Dolby Atmos e AI Sound Pro. Quest’ultima funzione può ricorrere a un up-mix virtuale fino a 11.1.2 canali, mentre Dolby Vision, Dolby Atmos e Filmmaker Mode completano la dotazione dedicata alla visione cinematografica.

Sul fronte Smart TV debutta webOS 26, con integrazione di Google Gemini per la ricerca di informazioni e contenuti attraverso l’interazione vocale. Il telecomando AI Magic Remote permette di impartire comandi e utilizzare le funzioni intelligenti, mentre AI Concierge e My Page contribuiscono a personalizzare l’esperienza in base alle abitudini di utilizzo. Non manca infine LG Shield, la piattaforma dedicata alla protezione dei dati e del sistema.

Gaming fino a 144 Hz, VRR e AMD FreeSync Premium

La connettività wireless non esclude un’attenzione particolare al gaming. I televisori MRGB9M supportano infatti una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, Variable Refresh Rate e AMD FreeSync Premium, oltre alla modalità automatica a bassa latenza ALLM; in dotazione troviamo quattro ingressi HDMI compatibili con segnali 4K a 120 Hz, VRR, ALLM, QMS e QFT, senza omettere Game Optimizer e Game Dashboard, HGiG e Dolby Vision for Gaming fino a 4K a 120 Hz.

La scheda tecnica non indica invece il supporto NVIDIA G-SYNC, mentre LG segnala anche la compatibilità con GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA, fino a 4K 120 Hz HDR, e con i controller Bluetooth Ultra Low Latency. In quest’ultimo caso il produttore dichiara un input delay inferiore a 3 ms, una caratteristica pensata per contenere la latenza durante il gioco.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova serie LG Mini RGB evo AI MRGB9M è disponibile in anteprima su LG Online Shop nei formati da 65, 75 e 86 pollici; i prezzi di lancio consigliati sono rispettivamente di 1.899 euro, 2.599 euro e 3.099 euro.

Si tratta quindi di una proposta collocata nella fascia premium del mercato, che cerca di distinguersi attraverso la combinazione tra tecnologia Mini RGB, certificazioni cromatiche e collegamento True Wireless. La possibilità di separare le sorgenti dallo schermo è probabilmente l’elemento più caratterizzante della gamma, soprattutto per chi desidera un’installazione ordinata senza rinunciare a una dotazione completa per il cinema domestico e il gaming.