C’è un traguardo significativo che accompagna LG Electronics quest’anno alla Design Week di Milano: trent’anni di attività nel mercato italiano. Non è un anniversario qualsiasi, e il colosso coreano ha scelto di celebrarlo nel posto giusto, la settimana più importante al mondo per il design, il gusto e l’innovazione domestica. Dal 21 al 26 aprile, LG sarà presente con due dei suoi marchi da incasso di punta: il brand LG e Signature Kitchen Suite (SKS), entrambi protagonisti sia a Eurocucina/FTK che al FuoriSalone.

Una presenza doppia, strategica, che racconta molto della direzione che il gruppo ha scelto per il mercato dell’incasso: da un lato gli elettrodomestici LG, pensati per chi vuole tecnologia smart accessibile e facilità d’uso quotidiana; dall’altro SKS, che si rivolge a una clientela più esigente, attratta da un design sofisticato e da prestazioni al limite del professionale. Due anime diverse che, però, convivono e si completano perfettamente.

Lo showroom di Via Manzoni si rinnova

Il cuore pulsante dell’esperienza LG durante la Design Week sarà lo showroom di Via Manzoni 47, a Milano. uno degli indirizzi più esclusivi della città. Per l’occasione, LG ha deciso di investire in un restyling completo degli spazi, pensato per dare finalmente piena visibilità a entrambi i brand, con la collezione da incasso LG che guadagna nuovi ambienti e una presenza più equilibrata accanto all’offerta SKS.

A parlarne è direttamente Luca Lampredi, Built-in Sales Director di LG Electronics Italia: “Dal nostro debutto in Italia nel 2023, continuiamo a guadagnarci la fiducia del mercato grazie all’alto contenuto tecnologico e di design delle nostre soluzioni. Il restyling dello showroom ci consente proprio di offrire una visione completa della nostra offerta.” Parole che confermano una crescita costante e una strategia che guarda al lungo periodo.

Nello showroom rinnovato ci sarà anche SCHIFFINI, storico produttore di cucine made in Italy, che presenterà non solo una selezione aggiornata delle sue cucine, ma anche una nuova collezione dedicata alla zona notte — a dimostrazione di come lo spazio voglia essere un punto di riferimento per l’abitare contemporaneo a 360 gradi.

Feeding the Future: quando la tecnologia incontra il cibo

Il tema che LG ha scelto di portare al centro della sua presenza milanese si chiama “Feeding the Future”, ed è probabilmente la cosa più interessante di tutta la proposta. Non si tratta solo di mostrare elettrodomestici lucidi e all’ultimo grido: l’obiettivo è più ambizioso e riguarda il rapporto tra tecnologia, alimentazione e sostenibilità.

Nella galleria esterna dello showroom, i visitatori saranno coinvolti in un percorso guidato, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, che esplora il ciclo di vita degli alimenti: dal loro potenziale inespresso alle buone pratiche di conservazione, fino agli sprechi evitabili. Il messaggio si fa poi concreto all’interno dello showroom, dove i prodotti LG e SKS diventano strumenti di una nuova cultura del cibo. Un percorso di degustazione chiuderà il cerchio, con preparazioni reinterpretate in chiave anti-spreco.

In questo contesto, SKS svelerà anche la sua capsule collection “Tracce”: un progetto che si ispira ai grandi maestri del design italiano e che si presenta come un tributo raffinato all’estetica e alla manifattura del nostro Paese. Pochi dettagli trapelati finora, ma abbastanza per incuriosire.

A Eurocucina gli stand firmati GamFratesi

Chi vorrà immergersi nelle novità di prodotto, il posto giusto sarà l’area espositiva di Eurocucina/FTK alla Fieramilano, dove LG e SKS occupano insieme oltre 800 metri quadrati di superficie. Un’area enorme, progettata dallo studio di architettura GamFratesi — fondato dall’italiano Enrico Fratesi e dalla danese Stine Gam — che ha fatto della modularità il principio guida degli spazi, riuscendo a veicolare l’identità dei due brand in modo coerente ma distinto.

Nello stand SKS il focus sarà sul mercato nordamericano, con novità tecnologiche pensate per un pubblico d’oltreoceano. Lo stand LG, invece, è quello più rilevante per i visitatori italiani: qui saranno esposti in anteprima alcuni prodotti destinati a sbarcare presto nel nostro Paese. Nel dettaglio:

Nuova collezione di frigoriferi da incasso 75 cm , pensata per cucine più ampie e con maggiore capacità

, pensata per cucine più ampie e con maggiore capacità Nuova linea di forni , che comprende forni compatti con cassetto scaldavivande e modelli con telecamera integrata per monitorare le cotture direttamente dallo smartphone

, che comprende forni compatti con cassetto scaldavivande e modelli con telecamera integrata per monitorare le cotture direttamente dallo smartphone Nuova gamma di piani cottura a induzione, che va ad arricchire un segmento dove LG ha già una presenza consolidata

Sono anteprime che fanno capire chiaramente dove sta andando LG: verso una cucina sempre più connessa, intuitiva e capace di adattarsi agli stili di vita contemporanei.

Andrea Aprea: la firma gastronomica del progetto

A legare ulteriormente tecnologia e cultura gastronomica c’è il rinnovo della collaborazione con Andrea Aprea, chef con due stelle Michelin e volto riconoscibile dell’alta cucina italiana. La sua presenza come ambassador di entrambi i brand non è casuale: LG e SKS vogliono comunicare che i loro prodotti non sono solo elettrodomestici performanti, ma strumenti pensati per chi la cucina la prende sul serio — sia a livello professionale che domestico.

Dove e quando

Chi vuole andare a vedere di persona può segnarsi questi appuntamenti:

Stand C24 e C31, Pad. 4 – Eurocucina/FTK : Fieramilano, Milano, dal 21 al 26 aprile, dalle 9:30 alle 18:30

: Fieramilano, Milano, dal 21 al 26 aprile, dalle 9:30 alle 18:30 Showroom LG | SKS – Via Manzoni 47: 21, 24, 25 e 26 aprile dalle 10:00 alle 21:00; 22 e 23 aprile dalle 10:00 alle 17:00

Una settimana densa, ricca di contenuti e di prodotti che — almeno sulla carta — promettono di cambiare il modo in cui guardiamo alla cucina di casa. La Design Week è sempre un banco di prova importante, e LG quest’anno sembra avere tutte le carte in regola per lasciare il segno.