LG amplia la propria offerta di notebook e annuncia per il mercato italiano la gamma gram 2026, una nuova generazione di laptop che punta a rendere più semplice il lavoro in mobilità senza rinunciare a prestazioni e funzionalità avanzate. La famiglia si rivolge a un pubblico trasversale, dagli studenti ai professionisti, con dispositivi pensati per accompagnare le attività quotidiane tra lezioni, riunioni e lavoro fuori dall’ufficio.

Il nuovo catalogo comprende quattro modelli, differenti per dimensioni, configurazione e fascia di prezzo. Al vertice si posiziona LG gram Pro 17, dotato di display touch e di una piattaforma progettata per sfruttare le funzionalità di Intelligenza Artificiale, mentre gli altri notebook puntano su un equilibrio diverso tra spazio di lavoro, portabilità e accessibilità. La nuova generazione mantiene così al centro uno degli elementi distintivi della famiglia, affiancandolo a un ecosistema software che mette in comunicazione PC e dispositivi mobili.

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LG gram 2026: Dual AI, Copilot+ PC e gram Link per lavorare meglio

L’Intelligenza Artificiale è uno degli elementi su cui LG punta per differenziare la nuova gamma. I modelli premium integrano Microsoft Copilot+ PC e gram AI, con la tecnologia proprietaria Dual AI che combina l’elaborazione direttamente sul dispositivo con le funzionalità basate sul cloud. L’obiettivo è permettere agli utenti di accedere più rapidamente alle informazioni e semplificare operazioni come la ricerca nei contenuti personali, la generazione di riepiloghi e l’organizzazione delle attività.

La componente locale assume particolare importanza quando si utilizzano funzioni compatibili senza una connessione a Internet, mentre il cloud amplia le possibilità disponibili online. L’esperienza concreta dipende naturalmente dalle funzionalità supportate e dalla configurazione del singolo modello. A questa piattaforma si affianca LG gram Link, il software che consente di trasferire file, condividere contenuti ed effettuare il mirroring dello schermo tra PC, smartphone e altri dispositivi compatibili.

La soluzione punta a ridurre le interruzioni quando si passa da un dispositivo all’altro, agevolando per esempio il trasferimento di documenti dal telefono al notebook o la condivisione di contenuti durante il lavoro. Sul fronte della costruzione, LG sottolinea la resistenza dei modelli premium, certificati secondo lo standard MIL-STD-810H, che comprende prove in condizioni ambientali differenti. La batteria raggiunge una capacità massima di 77 WHr nella gamma, mentre il peso contenuto è pensato per agevolare gli spostamenti quotidiani.

LG gram Pro 17Z90UB: display touch WQXGA e NPU fino a 50 TOPS

Il modello di punta della serie è LG gram Pro 17Z90UB, un dispositivo davvero interessante che ruota attorno a un display IPS touch da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560 × 1600P), formato 16:10 e copertura dichiarata del 99% dello spazio colore DCI-P3; la luminosità raggiunge i 350 nit, caratteristiche che puntano a offrire un’ampia superficie di lavoro per documenti, applicazioni e contenuti multimediali.

Il notebook integra un processore Intel Core Ultra 7, grafica integrata Intel Arc e una NPU fino a 50 TOPS, elemento che permette di accelerare i carichi di lavoro compatibili con l’AI; la configurazione della scheda prodotto comprende inoltre 16 GB di memoria LPDDR5X e un SSD NVMe da 1 TB, con un secondo slot SSD disponibile per ampliare lo spazio di archiviazione. La grafica integrata è affidata alla soluzione Intel Arc.

Nonostante il formato generoso, LG dichiara un peso di circa 1,54 kg e uno spessore che parte da 13,3 mm; la batteria invece è un’unità da 77 WHr pensata per favorire l’utilizzo lontano dalla presa elettrica, mentre il sistema di raffreddamento a doppia ventola è progettato per gestire i carichi di lavoro più impegnativi.

Tra le altre dotazioni figurano una webcam Full HD con infrarossi e riconoscimento facciale, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e due slot per SSD M.2 Gen 4; il notebook utilizza Windows 11 Home e rientra nella categoria Copilot+ PC, con l’integrazione delle funzionalità AI previste dalla piattaforma.

LG gram 17Z90TL: schermo da 17 pollici in un corpo da circa 1,4 kg

Per chi desidera uno schermo ampio senza passare alla configurazione Pro, LG gram 17Z90TL rappresenta l’alternativa da 17 pollici della gamma. Il display IPS WQXGA da 2560 x 1600 pixel mantiene il formato 16:10 e offre una copertura DCI-P3 dichiarata del 99%, mentre la costruzione punta a contenere peso e ingombri.

A bordo troviamo un processore Intel Core Ultra 7 258V, con otto core e NPU fino a 47 TOPS, affiancato da grafica integrata Intel Arc; la configurazione da 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 1 TB rappresenta una delle varianti disponibili sul sito LG, ma non manca la possibilità di personalizzazione.

Il peso dichiarato è di circa 1,39 kg, con uno spessore di circa 16 mm. Si tratta di un dato rilevante per un portatile con display da 17 pollici, soprattutto per chi lavora spesso in viaggio o si sposta quotidianamente tra casa, università e ufficio. La batteria da 77 WHr completa infine una dotazione orientata alla mobilità, sempre con supporto completo a Copilot e le varei funzionalità AI.

LG gram 16ZB90S: un notebook da 16 pollici pensato per la mobilità

LG gram 16ZB90S si rivolge a chi cerca un formato leggermente più compatto, mantenendo una superficie di lavoro ampia. Il pannello IPS da 16 pollici adotta il formato 16:10 e la risoluzione WQXGA di 2560 x 1600 pixel, con trattamento antiriflesso e copertura cromatica DCI-P3 dichiarata del 99%. In questo caso il processore è un Intel Core Ultra 5, abbinato a 16 GB di memoria e un SSD NVMe Gen 4 da 512 GB; una configurazione pensata per le attività di produttività quotidiana, il multitasking e l’utilizzo di applicazioni professionali.

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è il peso contenuto; solo 1,2 kg, valore che rende LG gram 16ZB90S particolarmente adatto a chi dà priorità alla facilità di trasporto. Anche qui la batteria da 77 WHr punta a garantire una buona autonomia, mentre la webcam Full HD con infrarossi e riconoscimento facciale è utile per le videochiamate e l’accesso al sistema; il notebook integra infine audio Dolby Atmos e supporta gram Link per la condivisione di file e contenuti con dispositivi compatibili.

LG gram Book 15U50U: la proposta più accessibile della gamma

A completare la gamma c’è LG gram Book 15U50U, il modello con il prezzo d’ingresso più basso. Il notebook adotta uno schermo IPS da 15,6 pollici in formato 16:9, con risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel e luminosità dichiarata di 300 nit; il pannello antiriflesso è pensato per facilitare la lettura e il lavoro negli ambienti più luminosi.

La configurazione hardware comprende processore Intel Core Ultra 5, 8 GB di RAM DDR5 e un SSD NVMe Gen 4 da 256 GB; una dotazione più essenziale rispetto a quella degli altri gram, ma coerente con il posizionamento del prodotto, rivolto soprattutto a studenti, giovani professionisti e utenti che necessitano di un computer per navigazione, documenti, videochiamate e altre attività quotidiane.

Il gram Book misura circa 18,9 mm nel punto più sottile e pesa 1,7 kg; la batteria da 51 WHr è meno capiente rispetto a quella da 77 WHr presente sugli altri modelli descritti, mentre la connettività comprende porte USB, USB-C con supporto alla ricarica e DisplayPort, HDMI e jack audio. Anche questa soluzione supporta Dual AI, con funzionalità che combinano elaborazione locale e cloud, oltre a gram Link per trasferire file e condividere contenuti tra dispositivi compatibili.

LG gram 2026: prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi notebook LG gram 2026 sono disponibili presso i principali rivenditori italian; a seguire trovate il listino consigliato comunicato da LG:

La scelta dipende soprattutto dal formato e dalla configurazione desiderata. Il gram Pro si rivolge a chi cerca display touch e una NPU fino a 50 TOPS, il gram 17 punta sul grande schermo in un corpo leggero, mentre il gram 16 privilegia la portabilità; il gram Book rappresenta invece l’alternativa più accessibile per lo studio e le attività quotidiane.