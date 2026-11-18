Chi ha una linea Fastweb in fibra fino a casa ha avuto finora un limite massimo di 2,5 Gbit/s in download, ma a Milano, dal 12 ottobre, si può andare decisamente oltre, perché l’operatore ha attivato la sua connessione più veloce di sempre, che arriva a 10 Gbit/s in download e 2 Gbit/s in upload, cioè quattro volte e due volte tanto rispetto a quanto offerto fino a oggi.

La novità si chiama Opzione Fibra 10 Giga per la casa, si aggiunge a qualsiasi offerta Fastweb Casa e porta con sé anche un nuovo modem, il Seven X, con Wi-Fi 7 su tre bande. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come funziona la fibra a 10 Gbit/s di Fastweb

Alla base del salto di velocità non c’è un semplice potenziamento della rete esistente, ma l’arrivo dello standard XGS-PON, una versione più evoluta della fibra ottica fino a casa (FTTH) che Fastweb sta portando sulla propria infrastruttura, quella costruita e gestita direttamente dall’operatore.

L’azienda non usa mezzi termini e parla di “la nuova era della connessione”, pensata per le case in cui computer, smart TV, console, smartphone e dispositivi per la domotica restano collegati tutti insieme e per gran parte della giornata.

Secondo Fastweb, i vantaggi si vedono soprattutto in tre situazioni, cioè lo streaming in alta definizione su più schermi senza rallentamenti nelle ore in cui la rete è più carica, il gaming online con una latenza più bassa e le videochiamate più stabili.

A questi si aggiunge tutto quello che ha bisogno di una buona velocità in upload, come i backup automatici sul cloud o l’invio di file pesanti, che interessa soprattutto chi lavora da casa con progetti video o di grafica.

Per dare un’idea concreta della differenza, Fastweb prende l’esempio di un videogioco recente da 100 GB, che alla velocità massima di 10 Gbit/s si scaricherebbe in circa 80 secondi, mentre a 2,5 Gbit/s servirebbero più di cinque minuti. Va detto che si tratta di valori teorici, che dipendono anche dal server da cui si scarica e dal dispositivo collegato, ma rendono bene l’idea del salto.

Il modem Seven X

Una connessione così veloce, però, serve a poco se il modem non riesce a farla arrivare fino ai dispositivi, ed è qui che entra in gioco il Seven X, che Fastweb consegna in comodato d’uso gratuito a chiunque attivi l’opzione, a prescindere dall’offerta Casa scelta.

Rispetto al modem Seven che l’operatore fornisce con alcune offerte, il nuovo modello è pensato apposta per sfruttare la rete a 10 Gbit/s.

Sul retro ci sono la porta ottica per il cavo della fibra, una porta WAN da 10 Gbit/s, una porta LAN da 10 Gbit/s e altre due porte LAN da 1 Gbit/s, oltre a due prese per il telefono, una porta USB-A e una USB-C per l’alimentazione.

Collegando un computer con una scheda di rete adatta alla porta LAN da 10 Gbit/s, si può quindi sfruttare tutta la velocità del contratto passando dal cavo, senza dipendere dal Wi-Fi.

Per la parte wireless il Seven X usa il Wi-Fi 7 Tri Band in configurazione 4×4 su tutte e tre le bande, cioè 2,4, 5 e 6 GHz, con una capacità complessiva dichiarata fino a 19,6 Gbit/s, contro i 7,2 Gbit/s del Seven della generazione precedente. Grazie alla tecnologia Multi-Link Operation, nelle versioni STR ed eMLSR, il modem riesce a unire le tre bande in un’unica connessione, e può gestire fino a 128 dispositivi collegati nello stesso momento.

Alcune funzioni restano le stesse del modello standard, come la modalità Eco, che secondo Fastweb permette di risparmiare fino al 20% di energia nella versione Light e fino al 50% in quella Deep, il controllo a distanza dall’app MyFastweb e la compatibilità con il Booster Seven per portare il segnale nelle stanze più lontane.

La scocca, inoltre, è fatta con plastica riciclata al 95%, mentre la confezione è in cartone riciclato al 100%.

Chi preferisce usare un proprio router può farlo, a patto che sia compatibile con lo standard XGS-PON, e in questo caso Fastweb fornisce gratuitamente un ONT esterno, cioè l’apparecchio che converte il segnale della fibra, installato da un tecnico, a cui collegare il router del cliente.

Se la richiesta arriva dopo l’attivazione della linea, l’ONT viene consegnato entro cinque giorni lavorativi.

Prezzi e copertura dell’Opzione Fibra 10 Giga

L’Opzione Fibra 10 Giga costa 5 euro al mese e si aggiunge al canone di una delle tre offerte in fibra di Fastweb Casa, con il modem Seven X incluso in comodato d’uso e l’attivazione della linea compresa nel prezzo.

Chi abbina anche una SIM Fastweb Mobile ottiene inoltre uno sconto di 4 euro al mese sul canone di casa, per cui l’aumento rispetto all’offerta di partenza si riduce a un solo euro al mese:

Fastweb Casa Start : 27,95 euro al mese, 32,95 euro con l’opzione, 28,95 euro con l’opzione e lo sconto

: 27,95 euro al mese, 32,95 euro con l’opzione, 28,95 euro con l’opzione e lo sconto Fastweb Casa Pro : 29,95 euro al mese, 34,95 euro con l’opzione, 30,95 euro con l’opzione e lo sconto

: 29,95 euro al mese, 34,95 euro con l’opzione, 30,95 euro con l’opzione e lo sconto Fastweb Casa Ultra: 33,95 euro al mese, 38,95 euro con l’opzione, 34,95 euro con l’opzione e lo sconto

L’opzione si sceglie quando si sottoscrive una nuova linea, inserendo il proprio indirizzo nello strumento di verifica della copertura sul sito di Fastweb, e se la zona è già raggiunta dalla nuova tecnologia compare il pulsante per aggiungerla all’offerta scelta.

Infine ci teniamo a sottolineare che la fibra a 10 Gbit/s è disponibile solo nelle aree servite dalla rete di proprietà di Fastweb che l’operatore chiama “Fibra NGN GPON 10 Giga”, e le prime attivazioni riguardano Milano, la città in cui Fastweb aveva costruito la sua prima rete in fibra.

Nelle altre zone coperte dalla fibra FTTH, le offerte Fastweb Casa restano invece “ferme” a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload, almeno fino a quando la copertura XGS-PON non verrà estesa.

Si tratta, in fin dei conti, di una velocità che a oggi va ben oltre quello che serve alla maggior parte delle persone, ma resta dunque da capire in quali altre città arriverà e in quanto tempo.