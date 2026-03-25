A luglio 2025, LG ha presentato la seconda generazione del suo schermo smart portatile. Chiamato LG StanbyME 2, si tratta di uno schermo touch da 27 pollici progettato per seguire l’utente in ogni ambiente della casa e in mobilità.

Da poche ore, l’azienda sudcoreana ha annunciato un paio di novità che puntano a rendere questo schermo ancora più comodo e versatile, capace di adattarsi all’utilizzo in ogni contesto: arrivano gli accessori Cover Folio e Tracolla e appendino, pensati per ampliare le possibilità di utilizzo del dispositivo in casa, in ufficio o in qualsiasi ambiente creativo. Scopriamo tutti i dettagli.

LG StanbyME 2 diventa ancora più versatile

LG StanbyME 2 è un dispositivo “ibrido” tra TV, monitor e tablet. Si tratta di uno schermo touch flessibile, mobile, pensato per adattarsi ai ritmi della casa, che funge da dispositivo smart autonomo dato che integra una batteria.

In fin dei conti, StanbyME 2 utilizza WebOS, la piattaforma smart di LG che offre accesso diretto alle principali app di streaming e a un browser Web, supporta il mirroring dallo smartphone e offre funzioni smart come i controlli vocali.

Lo schermo è poi corredato da una base a stelo con ruote che permette di portarlo comodamente in giro per casa. Al contempo, date le sue dimensioni non troppo eccessive (ha una diagonale da 27 pollici) è possibile trasportarlo agevolmente da un ambiente all’altro per goderne in qualsiasi momento possa tornare utile.

Per rendere ancora più versatile lo schermo ed esaltarne l’esperienza d’uso, LG ha presentato nuovi accessori che offrono maggiore mobilità e flessibilità d’installazione pur senza intaccare il design funzionale che sta alla base di LG StanbyME 2.

Cover Folio

Il primo dei due accessori si chiama Cover Folio ed è progettato con duplice scopo: proteggere lo schermo e offrire nuove opportunità di utilizzo. Si tratta di una cover facilmente installabile, dato che prevede basta inserirla nelle apposite fessure presenti nel lato inferiore dello schermo.

La cover può diventare un supporto auto-portante che trasforma LG StanbyME 2 in un tablet da potere utilizzare tranquillamente su un tavolo, su una scrivania o su qualsiasi superficie piana. Cover Folio integra un magnete che consente di agganciare il telecomando e facendo in modo che questo non si perda per casa.

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Tracolla e appendino

Il secondo accessorio si chiama Tracolla e appendino ed è sostanzialmente una “cinta” che consente di trasportare più facilmente o fissare alla parete, in stile quadro, LG StanbyME 2.

In questo modo, lo schermo, può integrarsi in qualsiasi ambiente. È possibile regolare l’accessorio per appenderlo verticalmente o orizzontalmente, a seconda delle proprie esigenze. Viti e tasselli sono inclusi in confezione: l’accessorio è pronto all’uso.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi accessori per LG StanbyME 2

I nuovi accessori per lo schermo portatile LG StanbyME 2 sono già disponibili all’acquisto in Italia come esclusiva su LG Online Shop.

La Cover Folio è proposta al prezzo consigliato di 89 euro ma può essere acquistata anche in un kit “combo” con lo schermo portatile al prezzo di 1.069 euro (invece di 1.088 euro).

L’accessorio Tracolla e appendino è proposto al prezzo consigliato di 39 euro ma può essere acquistato anche in un kit “combo” con lo schermo portatile al prezzo di 1.029 euro (invece di 1.038 euro).