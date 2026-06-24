Negli ultimi anni il concetto di monitor si è evoluto profondamente. Non è più soltanto un display collegato a un PC, ma uno strumento sempre più versatile capace di adattarsi a contesti differenti, dal lavoro all’intrattenimento domestico fino alla fruizione di contenuti in streaming senza la necessità di un computer. È proprio in questo scenario che si inserisce il nuovo LG Swing, uno smart monitor pensato per trasformare qualsiasi ambiente della casa in uno spazio dedicato alla produttività, allo svago o alla creatività.

La novità annunciata da LG punta infatti su un approccio completamente diverso rispetto ai classici monitor da scrivania. Il protagonista non è soltanto il pannello IPS UHD 4K da 32 pollici, ma soprattutto una struttura mobile dotata di ruote che consente di spostare facilmente il display da una stanza all’altra. Il risultato è un prodotto che unisce design, funzionalità smart e grande flessibilità d’utilizzo, proponendosi come una soluzione adatta sia all’ambiente domestico sia agli spazi professionali più dinamici.

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LG Swing: un monitor pensato per seguire i ritmi della giornata

LG Swing nasce con un obiettivo preciso, ovvero eliminare il concetto di postazione fissa. Grazie alla base con rotelle integrate, il monitor può essere infatti spostato con facilità dal soggiorno allo studio, dalla camera da letto fino a un’area dedicata allo smart working o al tempo libero, seguendo semplicemente le esigenze dell’utente durante la giornata.

A rendere ancora più versatile il prodotto contribuisce un supporto completamente regolabile, che permette di modificare altezza, inclinazione, rotazione laterale e orientamento verticale tramite funzione Pivot. Questo consente di adattare rapidamente lo schermo ai diversi scenari d’uso, dalla navigazione web alla consultazione di documenti, fino alla visione di contenuti multimediali.

Anche il design è stato studiato per inserirsi con naturalezza negli ambienti domestici; le linee minimaliste, la cornice sottile su tre lati e la struttura slanciata trasformano LG Swing in un vero complemento d’arredo, capace di integrarsi facilmente con gli spazi moderni senza risultare invasivo.

Passando invece all’aspetto tecnico, il display rappresenta naturalmente uno dei punti di forza del prodotto. LG utilizza un pannello IPS Touch da 31,5 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 × 2160 pixel), capace di offrire immagini molto dettagliate, un’elevata fedeltà cromatica grazie alla copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 e angoli di visione pari a 178°; la luminosità tipica di 350 nit e il trattamento antiriflesso permettono inoltre di utilizzare il monitor anche in ambienti particolarmente luminosi.

Per la prima volta nella famiglia Smart Monitor di LG debutta anche il supporto al touchscreen; una caratteristica che rende l’interazione con l’interfaccia decisamente più immediata e piacevole, permettendo di navigare tra applicazioni, contenuti multimediali o documenti in modo naturale, avvicinando l’esperienza d’uso a quella di un grande tablet.

webOS, touchscreen e connettività: LG punta su uno smart monitor completo

Oltre alla qualità del pannello, LG Swing punta molto anche sull’esperienza software; il sistema operativo webOS 24 permette infatti di accedere direttamente alle principali piattaforme di streaming, alle applicazioni cloud e a numerosi servizi online senza collegare alcun PC. Il monitor integra inoltre connettività WiFi e Bluetooth, supporta AirPlay, Screen Share e dispone di browser web integrato, consentendo di condividere rapidamente contenuti provenienti da notebook, smartphone e tablet.

Anche il reparto porte risulta completo; sul retro troviamo due ingressi HDMI 2.0 e ben tre porte USB-C, una delle quali supporta Power Delivery fino a 65 watt, permettendo di collegare e alimentare contemporaneamente un notebook attraverso un unico cavo.

LG ha inoltre integrato diverse funzioni intelligenti progettate per migliorare il comfort quotidiano; tra queste segnaliamo Brightness Control che regola automaticamente la luminosità del display in base all’illuminazione ambientale, mentre Auto Pivot modifica automaticamente l’orientamento dello schermo quando vengono visualizzati contenuti verticali compatibili.

Completano la dotazione gli altoparlanti stereo integrati da 10 watt complessivi, il supporto ai contenuti HDR10, modalità Reader Mode per ridurre l’affaticamento visivo e la tecnologia Flicker Safe, ormai immancabile sui monitor della casa coreana.

Scheda tecnica LG Swing

Display IPS Touch da 31,5 pollici

Risoluzione UHD 4K (3840 × 2160 pixel)

Formato 16:9

Refresh rate fino a 60 Hz

Tempo di risposta 5 ms (GtG)

Luminosità tipica 350 nit

Supporto HDR10

Copertura colore DCI-P3 95%

Profondità colore 10 bit (1,07 miliardi di colori)

Contrasto tipico 1000:1

Trattamento antiriflesso

Sistema operativo webOS 24

Touchscreen integrato

Auto Pivot

Brightness Control

WiFi e Bluetooth integrati

Supporto AirPlay e Screen Share

Browser web integrato

Porte: 2 porte HDMI 2.0 3 porte USB-C (Power Delivery fino a 65 W) Uscita cuffie

Speaker stereo 10 W (2 x 5 W)

Ergonomia: Regolazione altezza fino a 328,1 mm Tilt da -20° a +50° Rotazione laterale fino a ±90° Pivot a 90° Base con ruote integrate Compatibilità VESA 100 x 100 mm

Dimensioni con supporto: 727,4 x 1312,3 x 420 mm

Peso con supporto: 21,2 kg

Disponibilità e prezzo di LG Swing

LG Swing è già disponibile sul mercato italiano attraverso i canali ufficiali del produttore, ovvero sul sito ufficiale e presso i partner del brand, incluso Amazon Italia. Il prezzo di listino è di 709 euro, tuttavia sul sito ufficiale LG attualmente LG Swing è in offerta a 609 euro, cifra che scende a 590 euro per chi rientra tra gli LG Member.

Anche su Amazon il prezzo è sceso, infatti attualmente lo si può portare a casa con 594 euro. A seguire vi lasciamo i relativi link per l’acquisto: