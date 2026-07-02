Negli ultimi anni il modo di vivere l’intrattenimento domestico è cambiato profondamente. Le piattaforme di streaming hanno portato nelle case (ma non solo) contenuti sempre più ricchi sotto il profilo audio e video, mentre televisori OLED e Mini LED hanno raggiunto livelli qualitativi che fino a pochi anni fa erano riservati esclusivamente al mercato professionale.

In questo contesto di “evoluzione multimediale” però, l’audio è spesso rimasto il vero anello debole dell’intera esperienza utente; sia chiaro, non è una regola che vale per tutti i brand e i rispettivi utenti, ma un trend che abbiamo potuto constatare in prima persona e che tuttora interessa un’ampia parte dei consumatori e dei dispositivi in circolazione.

Chi desidera un impianto surround di qualità deve infatti fare i conti con installazioni complesse, numerosi cavi e diffusori che, nella maggior parte dei casi, devono essere posizionati seguendo schemi piuttosto rigidi per ottenere il risultato sperato.

È proprio da questa esigenza che nasce LG Sound Suite, il nuovo ecosistema audio modulare di LG che ora debutta ufficialmente anche sul mercato italiano. Più che una semplice soundbar o un tradizionale impianto home theater, si tratta di una piattaforma completamente espandibile che sfrutta la tecnologia Dolby Atmos FlexConnect per adattare automaticamente la scena sonora alla disposizione reale dei diffusori presenti nella stanza, eliminando molti dei limiti tipici delle configurazioni surround tradizionali.

L’obiettivo di LG sembra piuttosto chiaro, rendere l’audio immersivo accessibile a un pubblico molto più ampio, lasciando agli utenti la libertà di costruire il proprio sistema nel tempo.

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LG cambia approccio all’home cinema con un ecosistema completamente modulare

La filosofia che accompagna Sound Suite è diversa rispetto a quella delle classiche soundbar premium che popolano il mercato. Normalmente si acquista un sistema già definito, composto da soundbar, subwoofer e, nei modelli più completi, da una coppia di diffusori posteriori. Con LG Sound Suite invece, tutto parte da un concetto molto più flessibile. L’intero ecosistema ruota attorno alla nuova LG Sound Suite H7, una soundbar all-in-one che rappresenta il vero centro operativo del sistema; non svolge solamente il compito di riprodurre l’audio, ma diventa anche l’hub attraverso cui vengono gestiti tutti gli altri componenti della famiglia Sound Suite.

Al suo interno troviamo il nuovo processore α11 AI Gen3, dotato di motore neurale dedicato all’elaborazione audio. Il sistema è in grado di distinguere dialoghi, musica, effetti sonori e rumori ambientali, trattandoli separatamente per ottenere una resa più pulita e naturale. L’idea è quella di evitare che una colonna sonora particolarmente intensa finisca per coprire le voci oppure che gli effetti sonori risultino poco definiti durante le scene più movimentate.

Anche utilizzata da sola, H7 punta a offrire un’esperienza decisamente superiore rispetto a una tradizionale soundbar. LG ha infatti integrato ben venti unità audio, comprendenti quattro woofer e otto radiatori passivi, così da ricreare un palcoscenico sonoro particolarmente ampio e convincente anche senza diffusori aggiuntivi. Il vero vantaggio però emerge nel momento in cui si decide di espandere il sistema.

Gli speaker wireless M7 e M5 possono infatti essere aggiunti progressivamente e svolgere un doppio ruolo. Da una parte funzionano come diffusori surround all’interno dell’impianto home cinema, dall’altra possono essere utilizzati anche come normali speaker Bluetooth indipendenti, aumentando ulteriormente la versatilità dell’intera piattaforma.

A completare la famiglia troviamo poi il subwoofer W7, dotato di un driver da 8 pollici capace di raggiungere frequenze fino a 25 Hz, progettato per restituire bassi molto più profondi e dare maggiore corpo alle scene d’azione, alle colonne sonore cinematografiche e agli eventi sportivi.

Un altro elemento che LG sottolinea riguarda la qualità della componentistica audio. Tutti gli elementi della gamma utilizzano infatti diffusori Peerless, un marchio storico nel settore dell’acustica premium che da oltre un secolo rappresenta uno dei punti di riferimento per questo tipo di prodotti. Il risultato secondo l’azienda è un ecosistema che può crescere insieme alle esigenze dell’utente; si può iniziare ad esempio acquistando solamente la H7 e aggiungere nel tempo speaker e subwoofer fino ad arrivare a configurazioni estremamente evolute che raggiungono addirittura 13.1.7 canali.

Dolby Atmos FlexConnect e l’intelligenza artificiale sono il vero punto di forza di LG Sound Suite

Se la modularità rappresenta l’aspetto più evidente del progetto, la vera novità tecnologica è senza dubbio Dolby Atmos FlexConnect. Chi possiede o ha già installato un impianto surround conosce bene uno dei problemi principali di questa categoria di prodotti, infatti per ottenere un risultato convincente molto spesso bisogna collocare i diffusori in posizioni molto precise, operazione che non sempre è possibile in un normale soggiorno.

LG prova a superare questo limite sfruttando proprio FlexConnect, una tecnologia sviluppata insieme a Dolby che in sostanza analizza automaticamente la disposizione dei vari diffusori presenti nella stanza e ricalcola l’intera scena sonora in base alla loro posizione reale. Nella pratica, non è più necessario seguire rigidamente gli schemi di installazione tipici degli impianti home theater tradizionali, perché sarà il sistema stesso ad adattare la riproduzione per mantenere un effetto surround coerente.

A rendere ancora più interessante il sistema intervengono poi tre tecnologie proprietarie sviluppate dalla stessa LG. La prima è Sound Follow, che sfrutta la funzionalità Ultra Wideband per individuare la posizione dell’ascoltatore e ottimizzare automaticamente il punto di emissione del suono. A seguire troviamo Room Calibration Pro, una funzione che analizza dimensioni, riflessioni e caratteristiche acustiche della stanza applicando una calibrazione automatica basata sull’Intelligenza Artificiale, il tutto con lo scopo di compensare eventuali limiti dell’ambiente domestico senza richiedere regolazioni manuali.

Infine c’è AI Sound Pro+, un’opzione aggiuntiva che interviene direttamente sul contenuto riprodotto; l’algoritmo separa dialoghi, effetti e musica trasformando anche le sorgenti stereo in un’esperienza surround molto più coinvolgente, mantenendo però ogni elemento ben distinguibile.

L’azienda non ha pensato solo a prestazioni e qualità, ma anche a semplificare al massimo l’installazione. Tutti i componenti comunicano tramite connessione WiFi / Bluetooth e possono essere gestiti direttamente dall’app LG ThinQ, attraverso cui è possibile configurare Dolby Atmos FlexConnect, regolare il bilanciamento dei singoli diffusori e personalizzare completamente il comportamento dell’impianto.

Per adattarsi alle varie esigenze degli utenti, LG ha inoltre previsto diverse configurazioni che combinano i nuovi dispositivi audio in vario modo. Il produttore propone ad esempio Cinema Suite 7 che abbina H7 e subwoofer W7 per enfatizzare la gamma bassa e aumentare il coinvolgimento durante la visione di film e serie TV, mentre Immersive Suite 7 Pro aggiunge due speaker M7 posizionabili davanti ed è pensata per chi desidera un effetto surround più marcato.

Al vertice della gamma troviamo invece LG Immersive Quad Suite 7, configurazione che sfrutta soundbar H7, subwoofer W7, due speaker M5 e due M7 per ricreare un impianto home cinema estremamente completo. Per chi possiede invece uno dei nuovi TV LG compatibili con Dolby Atmos FlexConnect, come gli OLED evo AI G6, C6, G5 e C5, gli speaker M5 e M7 possono essere collegati direttamente al televisore anche senza utilizzare la soundbar H7, creando configurazioni stereo evolute che possono essere successivamente espanse con il subwoofer W7.

LG Sound Suite: disponibiltà e prezzi

LG Sound Suite è già disponibile in Italia attraverso LG Online Shop e presso i principali rivenditori e partner del brand. A seguire vi lasciamo i prezzi ufficiali e i relativi link per l’acquisyo diretto.