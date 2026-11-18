Pagare un acquisto in tre rate con Paypal, Klarna o Scalapay potrebbe diventare meno immediato, dal 20 novembre 2026 entreranno infatti in applicazione le nuove disposizioni europee sul credito ai consumatori, che estendono una serie di obblighi anche a gran parte delle formule di Buy Now Pay Later (BNPL). Per chi acquista online non significa dover rinunciare alla possibilità di dilazionare una spesa, ma fare i conti con verifiche più attente sulla propria situazione economica, maggiori informazioni sui costi e nuove tutele in caso di difficoltà.

La formula compra ora, paga dopo si è diffusa rapidamente negli ultimi anni, soprattutto grazie alla possibilità di suddividere il prezzo di un prodotto in poche rate, spesso senza interessi e senza affrontare procedure particolarmente complesse. Proprio questa semplicità, tuttavia, può nascondere qualche rischio: utilizzare contemporaneamente più servizi di pagamento dilazionato rende infatti meno immediato tenere sotto controllo l’ammontare complessivo degli impegni economici.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori (UDICON), pubblicato a ottobre 2026, il 45% dei cittadini ha almeno una rateizzazione in corso relativa a un acquisto effettuato nell’ultimo anno. Un dato che restituisce un’indicazione sulla diffusione dei pagamenti dilazionati tra i consumatori italiani.

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Dal 20 novembre arrivano controlli più rigorosi sul merito creditizio

Alla base del cambiamento troviamo la direttiva europea CCD2 (UE 2023/2225), recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025. Le nuove disposizioni aggiornano la disciplina del credito ai consumatori e puntano a estendere maggiori garanzie anche a numerose formule di pagamento dilazionato che, in precedenza e in presenza di determinate condizioni, potevano beneficiare di specifiche esenzioni.

Il principio è piuttosto semplice: anche quando non vengono applicati interessi e il rimborso avviene attraverso tre rate, l’operazione può comunque configurarsi come una forma di credito. Non si tratta quindi soltanto di scegliere un metodo di pagamento alternativo, ma di assumere un impegno economico che deve essere sostenibile per il consumatore.

La novità più importante riguarda la valutazione del merito creditizio. Prima di concedere una rateizzazione, gli operatori interessati dovranno verificare che il cliente abbia effettivamente la capacità di restituire il denaro; le verifiche dovranno essere proporzionate all’importo e alla durata del finanziamento, prendendo in considerazione informazioni sulla situazione economica del richiedente, come reddito, spese e altri impegni finanziari già assunti.

Di conseguenza, selezionare l’opzione per pagare in tre rate non garantirà automaticamente l’approvazione dell’acquisto, se dalle verifiche dovesse emergere una capacità di rimborso insufficiente, la piattaforma potrà rifiutare la richiesta. Si tratta di un cambiamento importante soprattutto per chi utilizza più servizi BNPL contemporaneamente, accumulando piccole rate che, sommate tra loro, possono diventare un impegno considerevole.

L’obiettivo è contrastare il sovraindebitamento, evitando che la facilità con cui è possibile ottenere singole rateizzazioni porti i consumatori a sottovalutare le spese complessive. Il sondaggio UDICON offre anche un’indicazione sulle possibili destinazioni dei pagamenti dilazionati: gli intervistati ricorrerebbero alle rate per diversi acquisti e necessità, tra cui ristrutturazioni domestiche (26%), dispositivi tecnologici (23%), emergenze (18%), vacanze (14%), cure mediche e dentistiche (13%), bollette (11%) e spesa alimentare (6%). Si tratta di intenzioni di utilizzo delle rate in generale, non di dati riferiti esclusivamente ai servizi BNPL.

Più trasparenza sui costi e nuove tutele per chi acquista

Le modifiche non riguardano soltanto i controlli effettuati prima di concedere il pagamento dilazionato. La nuova disciplina interviene anche sulle informazioni che le piattaforme dovranno fornire ai consumatori prima della conclusione del contratto.

Le condizioni del finanziamento dovranno essere presentate in maniera più chiara, con indicazioni sull’importo complessivo da restituire, sugli eventuali interessi e sulle commissioni applicate. Quando previsto dalla normativa, dovrà essere comunicato anche il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), un indicatore utile per comprendere il costo complessivo del credito e confrontare le diverse offerte.

Tra le garanzie previste rientra inoltre il diritto di recesso entro 14 giorni, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina sul credito dei consumatori. Anche la gestione dei mancati pagamenti sarà interessata dalle nuove disposizioni, con maggiori tutele per chi dovesse incontrare difficoltà nel rispettare le scadenze.

Cambiano anche le regole sulla pubblicità, saranno vietati i messaggi ingannevoli che minimizzano i costi o i rischi legati all’indebitamento, così come le comunicazioni che presentano il ricorso al credito come uno strumento per migliorare la propria situazione economica o il proprio tenore di vita. A vigilare sul rispetto delle disposizioni saranno la Banca d’Italia e l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ciascuno per le proprie competenze.

PayPal, Klarna e Scalapay: cosa cambia concretamente?

Per gli utenti, le nuove disposizioni non significano dover rinunciare ai pagamenti a rate. PayPal, Klarna e Scalapay potranno continuare a offrire i propri servizi, ma le formule BNPL che rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina dovranno adeguarsi agli obblighi previsti per il credito ai consumatori.

La differenza si noterà soprattutto nelle procedure: maggiori verifiche prima dell’approvazione, informazioni più dettagliate sulle condizioni contrattuali e una valutazione più attenta della situazione finanziaria del cliente. Potrebbe quindi diventare più difficile ottenere una rateizzazione quando si hanno già numerosi impegni di pagamento o quando non emergono sufficienti garanzie di solvibilità.

La comodità di suddividere una spesa in più pagamenti resterà quindi disponibile, ma sarà accompagnata da maggiori responsabilità per gli operatori e da nuove garanzie per i consumatori. L’obbiettivo è trovare un equilibrio tra la flessibilità offerta da questi strumenti e la necessità di evitare che tanti piccoli finanziamenti, considerati singolarmente sostenibili, finiscano per compromettere il bilancio familiare.