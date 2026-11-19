Oggi partono ufficialmente le offerte per il Black Friday 2026 su Amazon e tra i brand che prendono parte all’iniziativa si ritaglia uno spazio importante Hypershell, azienda nota per la progettazione e produzione di esoscheletri indossabili motorizzati e potenziati dall’intelligenza artificiale.

Le offerte dell’azienda potrebbero quindi configurarsi come l’occasione giusta per coloro che cercano un regalo originale e tecnologico per i loro genitori (magari over 50) appassionati di trekking, viaggi, escursionismo o semplici passeggiate nella natura. Sono tre i modelli in offerta, tutti appartenenti alla serie Hypershell X annunciata nel corso dell’estate, che puntano a offrire un’assistenza attiva al movimento, migliorando il comfort e riducendo la fatica sulle gambe e sulla schiena.

Gli esoscheletri Hypershell X sono in offerta per il Black Friday 2026

Un esoscheletro può rappresentare un compagno importante per coloro che, nonostante l’età che avanza, vogliono continuare a vivere le proprie passioni all’aria aperta in totale sicurezza e con minori limitazioni fisiche.

In tal senso, gli esoscheletri Hypershell in offerta su Amazon per il Black Friday 2026, dal 19 al 30 novembre 2026, possono rappresentare l’idea regalo azzeccata, magari in vista delle festività natalizie.

Tutti i modelli della serie Hypershell X condividono l’architettura HyperIntuition, un sistema basato sull’intelligenza artificiale end-to-end che unifica percezione, previsione e pianificazione del movimento, adattandosi in tempo reale al passo dell’utilizzatore e raggiungendo una sincronizzazione dell’andatura del 97,5% e un tempo di risposta ultra-rapido di 0,31 secondi.

L’assistenza motorizzata interviene durante i picchi di sforzo, facilitando i passi sulle pendenze più ripide o durante le camminate più lunghe, contribuendo a ridurre la frequenza cardiaca media fino al 42,7%, il consumo di ossigeno fino al 39,2% e il carico muscolare diretto sulle articolazioni inferiori.

Hypershell X Pro S

Partiamo da Hypershell X Pro S, il modello base della gamma nonché quello più bilanciato e versatile, pensato per l’uso quotidiano, per le camminate non troppo lunghe, per il trekking leggero e per le visite turistiche prolungate.

Questo esoscheletro, che vanta una potenza massima di 800 W e un’autonomia fino a 17,5 km in modalità Eco con assistenza al 30% (grazie a una batteria da 72 wH). Il peso è di circa 2,6 kg, mentre sul fronte dei materiali abbiamo fibra di carbonio e lega di alluminio, con sistema di fissaggio morbido e regolabile.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare l’esoscheletro Hypershell X Pro S in offerta a 849 euro invece dei 999 euro previsti dal listino ufficiale. Acquista Hypershell X Pro S in offerta su Amazon per il Black Friday 2026

Hypershell X Max S

Un gradino più in alto troviamo Hypershell X Max S, l’esoscheletro sviluppato per coloro che praticano sessioni prolungate di trekking dato che vanta un’autonomia fino a 30 km e include il motore M-One Ultra da 1.000 W (potenza di picco).

Questo modello risulta particolarmente indicato per affrontare salite impegnative e percorsi collinari, mantenendo le peculiarità del modello di fascia inferiore (leggerezza e ingombri contenuti).

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare l’esoscheletro Hypershell X Max S in offerta a 1.199 euro invece dei 1.499 euro previsti dal listino ufficiale. Acquista Hypershell X Max S in offerta su Amazon per il Black Friday 2026

Hypershell X Ultra S

Al top della gamma si trova Hypershell X Ultra S, progettato per l’assistenza in ambienti ostili, terreni montani estremi e per coloro che devono trasportare zaini pesanti. Il tubo della leva dell’anca (stampato in 3D) è in lega di titanio di grado aerospaziale, mentre la struttura in fibra di carbonio vanta la certificazione IP54 e la resistenza a temperature estreme (da -20°C a 60°C).

Il sistema a doppia batteria (due celle da 72 Wh) alimenta il motore da 1.000 W di picco (e 22 Nm di coppia) e garantisce fino a 60 km di autonomia complessiva. La bontà di questo esoscheletro è stata testata sul campo, sia in spedizioni sull’Everest che lungo la celebre Route 66.