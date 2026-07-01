Dopo l’anteprima al CES 2026 e il riconoscimento ottenuto con il CES Innovation Award, LG porta ufficialmente sul mercato italiano il nuovo UltraGear evo AI 27GM950B, un monitor che prova ad alzare ulteriormente l’asticella nel segmento PC gaming premium. Parliamo di un display da 27 pollici che coniuga una risoluzione 5K, la nuova tecnologia Hyper Mini LED e una piattaforma basata su Intelligenza Artificiale pensata non soltanto per migliorare la qualità dell’immagine, ma anche per intervenire in tempo reale su upscaling, audio e ottimizzazione delle scene.

Il risultato è un prodotto che guarda certamente ai videogiocatori più esigenti, ma che prova contemporaneamente a ritagliarsi uno spazio anche tra creator e professionisti grazie alla risoluzione elevata, all’ampia copertura cromatica e a una connettività particolarmente completa. LG punta inoltre su una delle caratteristiche più richieste negli ultimi anni, ovvero la possibilità di adattare il monitor a scenari completamente differenti senza costringere l’utente a scegliere un compromesso tra qualità visiva e prestazioni. Vediamone insieme qualche dettaglio aggiuntivo.

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Hyper Mini LED e intelligenza artificiale: così LG evolve la gamma UltraGear

Il cuore del nuovo UltraGear evo AI 27GM950B è rappresentato dalla tecnologia Hyper Mini LED, evoluzione della retroilluminazione Mini LED tradizionale che permette una gestione molto più precisa della luce grazie a ben 2.304 zone di local dimming. Secondo quanto dichiara LG, questo approccio consente di incrementare sensibilmente il contrasto, limitare il blooming e valorizzare ogni dettaglio nelle scene più complesse, sia durante il gaming sia nella riproduzione di contenuti HDR.

A contribuire troviamo anche la tecnologia Zero Optical Distance, studiata per ridurre ulteriormente la dispersione luminosa tra pannello e retroilluminazione. Rimanendo in tema, il pannello offre una luminosità tipica di 750 nit e raggiunge un picco di 1.250 nit nei contenuti HDR, accompagnato dalla certificazione VESA DisplayHDR 1000; a completare il quadro troviamo una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, caratteristica che rende il monitor interessante non soltanto per il gaming, ma anche per chi si occupa di fotografia, video editing e creazione di contenuti.

Un’altra novità interessante riguarda come detto l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale direttamente nel monitor. La funzione AI Upscaling 5K permette infatti di migliorare automaticamente la qualità dei contenuti fino alla risoluzione nativa senza richiedere maggiore potenza alla scheda grafica, mentre AI Scene Optimization analizza in tempo reale ciò che viene visualizzato regolando contrasto, nitidezza e resa cromatica in base alla scena.

Proprio grazie alla combinazione tra Hyper Mini LED e Zero Optical Distance, LG UltraGear evo AI 27GM950B ha ottenuto anche la certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming, riconoscimento che attesta la capacità del monitor di ridurre in modo significativo gli aloni luminosi, migliorando profondità dei neri e precisione del contrasto anche nelle scene più difficili.

LG interviene anche sul comparto audio con AI Sound, sistema che separa dialoghi, effetti sonori e suoni ambientali simulando un audio surround fino a 7.1.2 canali, così da rendere l’esperienza ancora più immersiva senza ricorrere necessariamente a sistemi audio esterni.

LG UltraGear evo AI 27GM950B: Dual Mode, 5K e 330 Hz e un’ampia versatilità di utilizzo

Tra gli elementi che differenziano maggiormente questo modello dalla concorrenza troviamo la Dual Mode, funzionalità che ultimamente viene integrata sempre più spesso nel segmento consumer, ma che solo di recente si sta espandendo ai display ad alta risoluzione. Con un semplice click il monitor consente infatti di utilizzare due configurazioni completamente differenti; da una parte troviamo la modalità 5K a 165 Hz, ideale per titoli single player, giochi cinematografici, produttività e contenuti creativi, mentre dall’altra è disponibile una modalità QHD a 330 Hz dedicata espressamente al gaming competitivo, dove il frame rate elevato rappresenta ancora oggi uno degli elementi più importanti.

In entrambi i casi rimangono disponibili il tempo di risposta di 1 ms GtG, il supporto al Variable Refresh Rate e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, caratteristiche che consentono di ridurre tearing, stuttering e migliorare la fluidità generale durante le sessioni di gioco. Il nuovo UltraGear punta anche su una connettività moderna; a bordo sono presenti infatti DisplayPort 2.1 con supporto UHBR20, due porte HDMI 2.1 e una USB-C capace di fornire fino a 90 watt di Power Delivery, soluzione particolarmente interessante per chi desidera collegare un notebook utilizzando un unico cavo sia per alimentazione sia per trasferimento dati.

Completa il quadro un design piuttosto pulito, studiato per postazioni gaming di fascia alta, già premiato con il Red Dot Design Award 2026 e con un occhio di riguardo anche all’ergonomia e alla possibilità di adattare il monitor a diverse tipologie di setup.

Scheda tecnica LG UltraGear evo AI 27GM950B

Display IPS da 27 pollici

Risoluzione 5120 x 2880 (5K)

Tecnologia Hyper Mini LED con 2.304 zone di local dimming

Rapporto d’aspetto 16:9

Frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz in 5K

Dual Mode con modalità QHD fino a 330 Hz

Tempo di risposta 1 ms (GtG)

Luminosità tipica 750 nit

Luminosità di picco (HDR): fino a 1.250 nit

Certificazione VESA DisplayHDR 1000

Copertura colore DCI-P3 99%

Profondità colore 1,06 miliardi di colori

HDR10

AI Upscaling 5K

AI Scene Optimization

AI Sound

NVIDIA G-SYNC Compatible

AMD FreeSync Premium

Variable Refresh Rate (VRR)

Certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming

DisplayPort 2.1 (UHBR20)

2 porte HDMI 2.1

USB-C con Power Delivery fino a 90 W

Jack audio da 3,5 mm

Speaker stereo da 7 W + 7 W

Supporto regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e pivot

Attacco VESA 100 x 100 mm

Illuminazione RGB LED

Dimensioni con supporto: 614,5 x 535,3 x 249,1 mm

LG UltraGear evo AI 27GM950B: disponibilità e prezzo

Con UltraGear evo AI 27GM950B, LG conferma la volontà di presidiare la fascia più alta del mercato gaming, proponendo un monitor che non punta soltanto su frequenze elevate e qualità dell’immagine, ma introduce anche un ecosistema di funzionalità AI pensato per migliorare automaticamente l’esperienza d’uso.

Il nuovo monitor LG è già disponibile in preordine attraverso lo shop ufficiale LG fino al 21 luglio con un prezzo di lancio fissato a 1.199 euro. Per il periodo promozionale il produttore prevede inoltre un finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 30 mesi e un coupon del valore di 300 euro da utilizzare per un successivo acquisto sullo store ufficiale LG.