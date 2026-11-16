Il Black Friday coinvolge anche Sky: fino al 30 novembre 2026 i nuovi clienti possono richiedere un anno di abbonamento Amazon Prime in regalo. In più, è possibile attivare abbonamenti Sky Stream con serie e show di Sky, Sky Cinema, Netflix, Paramount+ e Sky Calcio a prezzi scontati: vediamo come funziona e cosa possono ottenere i nuovi e i vecchi clienti.

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Sky regala un anno di Amazon Prime con le offerte del Black Friday

Partiamo da Amazon Prime, abbonamento che come ormai dovreste sapere mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”: abbiamo le consegne Amazon gratuite, rapide e illimitate, i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e non solo. Il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno (o 2,49 euro al mese per i giovani dai 18 ai 24 anni).

Fino al 30 novembre 2026, attivando una delle promozioni Sky del Black Friday, è possibile ottenere un anno gratuito di abbonamento, anche con abbonamento Prime già attivo (non con prova gratuita); il buono generato può essere riscattato entro il 30 agosto 2027.

Le offerte che coinvolgono Sky Stream (con visione in streaming senza parabola) sono attualmente tre:

Serie e show di Sky e Netflix + Cinema con Paramount+ e Ultra HD (+ Amazon Prime per un anno): 16,99 euro al mese per 6 mesi, poi 26,99 euro al mese anziché 50,99; attivazione a 19 euro (invece di 99) e permanenza di 18 mesi con Sky Smart (attivabile fino al 22 novembre 2026);

(+ Amazon Prime per un anno): per 6 mesi, poi 26,99 euro al mese anziché 50,99; attivazione a 19 euro (invece di 99) e permanenza di 18 mesi con Sky Smart (attivabile fino al 22 novembre 2026); Serie e show di Sky e Netflix (+ Amazon Prime per un anno): 16,99 euro al mese anziché 31,99; attivazione a 19 euro e permanenza di 18 mesi con Sky Smart (attivabile fino al 22 novembre 2026);

(+ Amazon Prime per un anno): anziché 31,99; attivazione a 19 euro e permanenza di 18 mesi con Sky Smart (attivabile fino al 22 novembre 2026); Sky Calcio + Sky Cinema + Serie e show di Sky (+ Amazon Prime per un anno): 19,99 euro al mese anziché 47; attivazione a 19 euro e permanenza di 18 mesi con Sky Smart (attivabile fino al 30 novembre 2026).

L’abbonamento Netflix incluso è quello Standard con pubblicità, che normalmente ha un costo di 7,99 euro al mese. Importante: al termine del vincolo di permanenza di 18 mesi, si applicheranno automaticamente le condizioni contrattuali ed economiche del profilo Sky Open, al prezzo di listino in vigore a tale data; sarà comunque possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.

Per chi desidera anche valutare l’attivazione di Sky Wifi, ci sono due offerte dedicate:

Sky Wifi + Serie e show di Sky (+ Amazon Prime per un anno): Sky Wifi a 20,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 29,90), con attivazione gratuita (anziché di 49 euro), e Serie e show di Sky a partire da 7 euro al mese (anziché 25) con permanenza di 18 mesi e attivazione gratuita (invece di 19 euro); offerta valida fino al 27 dicembre 2026;

(+ Amazon Prime per un anno): Sky Wifi a per 18 mesi (anziché 29,90), con attivazione gratuita (anziché di 49 euro), e Serie e show di Sky (anziché 25) con permanenza di 18 mesi e attivazione gratuita (invece di 19 euro); offerta valida fino al 27 dicembre 2026; Sky Wifi + Serie e show di Sky + Sky Cinema (+ Amazon Prime per un anno): Sky Wifi a 20,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 29,90), con attivazione gratuita (anziché di 49 euro), e Serie e show di Sky + Sky Cinema a partire da 15 euro al mese (anziché 39) con permanenza di 18 mesi e attivazione gratuita (invece di 19 euro); offerta valida fino al 27 dicembre 2026.

Per ulteriori dettagli o per procedere con l’attivazione di una delle offerte Sky del Black Friday con Amazon Prime per un anno è sufficiente seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰 Attiva qui le offerte Sky del Black Friday 2026

Ci sono offerte anche per i già clienti Sky

In occasione del Black Friday, anche chi è già cliente Sky può approfittare di iniziative dedicate. Chi ha già Sky TV può attivare Sky Wifi a 20,90 euro per 12 mesi (anziché 29,90) con attivazione gratuita (anziché 49 euro) e ottenere un buono Amazon da 100 euro in regalo. Questa proposta è valida fino al 30 novembre 2026; al termine dei 12 mesi promozionali, il costo torna a 29,90 euro al mese.

Chi è già cliente e vuole attivare Sky Mobile, può ottenere 6 mesi in regalo dell’offerta Ultra, con minuti illimitati, 200 SMS (al mese) e giga illimitati, senza nessun vincolo (costo di attivazione di 10 euro): in seguito il costo sarà di 9,90 euro al mese. La promozione è attivabile fino al 30 novembre 2026.

Infine, sempre fino al 30 novembre 2026 è possibile combinare le due proposte qui sopra, attivando Sky Wifi + Sky Mobile Ultra: Sky Wifi a 20,90 euro al mese (invece di 29,90) per 12 mesi con attivazione gratuita e buono Amazon da 100 euro, e Sky Mobile Ultra a 9 euro al mese con i primi 6 mesi in regalo e attivazione inclusa.