Siete curiosi di scoprire le novità di novembre 2026 su NOW e Sky On Demand? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma di streaming e il servizio on demand di Sky si arricchiscono di tantissimi titoli imperdibili. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare.

Se vi state chiedendo cosa vedere su NOW e Sky durante questo mese autunnale, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi i migliori contenuti in uscita nei prossimi giorni. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Siete pronti? Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per attivare NOW o questo link per abbonarvi a Sky.

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Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Il silenzio degli altri

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2026 da non perdere con Il silenzio degli altri, film diretto da Eva Libertad che racconta la storia di Ángela (Miriam Garlo), una donna sorda che aspetta una figlia dal compagno Héctor (Álvaro Cervantes). La gravidanza porta con sé non solo l’attesa e la gioia, ma anche una serie di interrogativi sul futuro rapporto con la bambina e sulla possibilità di crescerla in un mondo pensato quasi esclusivamente per chi sente. La quotidianità della coppia è fatta di un fragile equilibrio, una rete di relazioni tra cui amici in gran parte sordi, e dai genitori udenti di Ángela, che faticano a comprendere davvero la prospettiva della figlia e insistono perché si adatti a una normalità che non le appartiene. Con la nascita della bambina, la bolla protettiva in cui la coppia viveva si incrina, ed emergono paure, incomprensioni e dubbi. Ángela teme di non riuscire a entrare in sintonia con la figlia e con il mondo che la circonda, mentre il rapporto con Héctor è costretto a ridefinirsi in una nuova e complessa dimensione. Un ritratto intimo e potente di una donna che rivendica il diritto di essere madre alle proprie condizioni, e una riflessione sensibile sulle dinamiche di coppia, sulla disabilità e sull’urgenza di ripensare il mondo da prospettive troppo a lungo ignorate.

Disponibile dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il silenzio degli altri.

Ricchi… da morire – Delitti in famiglia

Cambiamo genere con Ricchi… da morire – Delitti in famiglia, dark comedy diretta da John Patton Ford con protagonista Glen Powell. Racconta la storia di Becket Redfellow, un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d’origine: una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Becket mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare, uno dopo l’altro, tutti i parenti che lo separano dall’eredità miliardaria. Ma l’incontro e lo scontro con Julia Steinway (Margaret Qualley) rimetterà in discussione tutto, fino al confronto finale con il temuto capo famiglia, Whitelaw Redfellow (Ed Harris).

Disponibile dal 9 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ricchi… da morire – Delitti in famiglia.

Challengers

Arriva su Sky e NOW anche Challengers, film diretto da Luca Guadagnino con protagonista Zendaya. Racconta la storia di Tashi, una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick (Josh O’Connor), ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria.

Disponibile dal 14 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Challengers.

Ballerina

Da guardare a novembre su NOW e Sky On Demand c’è Ballerina, film diretto da Len Wiseman ambientato nell’universo di John Wick. Durante gli eventi del terzo capitolo della saga, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma, presso l’accademia del Tarkovsky Theater di New York, dove si formano ballerine e assassine attraverso una rigida disciplina. Da bambina, Eve è testimone del brutale attacco da parte del Cult alla sua famiglia: la madre viene uccisa, mentre il padre Javier muore poco dopo averla aiutata a fuggire. Dopo l’agguato, viene condotta da Winston al rifugio della Ruska Roma, dove incontra The Director e accetta di intraprendere il lungo percorso verso la vendetta. Dodici anni più tardi, Eve è ormai un’assassina letale, addestrata nel combattimento corpo a corpo e con armi da fuoco. Il suo obiettivo è trovare e uccidere i responsabili della morte del padre, anche se ciò comporta infrangere antichi equilibri tra organizzazioni criminali. Dopo aver portato a termine con successo alcune missioni, Eve entra in contatto con i membri del Cult, tra i quali riconosce uno tra i suoi aggressori. La sua sete di vendetta si riaccende, e nonostante il divieto della Direttrice di agire contro il Cult, Eve si reca al Continental di New York. Nel cast anche Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick e Anjelica Huston.

Disponibile dal 16 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ballerina.

Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire

Da vedere questo mese anche Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire, pellicola diretta da Gus Van Sant che riporta alla data dell’8 febbraio 1977, giorno in cui ebbe luogo uno degli episodi più surreali e disturbanti della cronaca americana. Tony Kiritsis (Bill Skarsgård), esasperato da una disputa finanziaria, fa irruzione negli uffici della Meridian Mortgage Company, deciso a ottenere giustizia a modo suo. Tony prende in ostaggio Richard Hall (Dacre Montgomery), figlio di M.L. Hall (Al Pacino), potente presidente della compagnia. Gli punta alla testa un fucile a canne mozze con il grilletto collegato con un sottile filo metallico a un marchingegno avvolto intorno al suo collo. Se qualcuno tenta di disarmarlo, il fucile esplode uccidendo tutti. Le richieste di Tony non sono solo di natura economica: vuole cinque milioni di dollari, l’immunità legale, ma soprattutto delle scuse pubbliche. L’evento si trasforma presto in un assedio mediatico senza precedenti, trasmesso in diretta TV, in cui realtà e spettacolo si mescolano fino a confondersi. Il film esplora i confini tra follia e lucidità, giustizia e vendetta, verità e manipolazione in un dramma psicologico ispirato a fatti reali, che interroga la società americana sul potere e la spettacolarizzazione del dolore.

Disponibile dal 17 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il filo del ricatto – Dead Man’s Wire.

La torta del presidente

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di novembre 2026 lato film con La torta del presidente, lungometraggio diretto da Hasan Hadi ambientato in Iraq negli anni ’90. Sotto il peso delle sanzioni internazionali e dello sguardo onnipresente del regime di Saddam Hussein, la vita quotidiana scorre tra privazioni, code interminabili, razionamenti e una fragile normalità. In questo contesto, alla piccola Lamia, di 9 anni, viene affidato un compito tanto assurdo quanto simbolico: preparare una torta per il compleanno del Presidente, un gesto obbligato e carico di implicazioni. Insieme all’amico Saeed, Lamia attraversa una Baghdad segnata dalla scarsità, dal caldo opprimente e dalla paura, alla ricerca degli ingredienti per un impegno che non può essere rifiutato. Ma ciò che in apparenza è solo un incarico affidato a una bambina, si carica presto di significati più profondi. Obbligo e devozione si confondono con speranza e sogno, mentre i due bambini si muovono in un mondo dove ogni dettaglio è sorvegliato, ogni parola pesa e ogni azione può avere conseguenze. Tra intimità e tensione politica, una piccola odissea infantile che diventa lo specchio di un Paese in ginocchio, dove anche una torta può raccontare il peso dell’oppressione, e il futuro si gioca nei gesti più semplici.

Disponibile dal 19 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La torta del presidente.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Gilded Age – stagione 4

Le novità NOW e Sky di novembre 2026 lato serie TV si aprono con la quarta stagione di The Gilded Age, serie TV HBO ambientata durante l’età dell’oro degli Stati Uniti, intorno al 1880. Le vicende ruotano intorno a Marian Brook, figlia orfana di un generale nordista che va a vivere con le zie a New York. Accompagnata da Peggy Scott, una misteriosa domestica afro-americana, la ragazza resta coinvolta nelle allettanti vite della ricca famiglia che vive accanto alla sua, composta dal magnate delle ferrovie George Russell, dalla moglie Bertha e dal figlio Larry. Bertha Russell (Carrie Coon) ha trasformato la società, pagando però un prezzo molto alto. Ora la sua famiglia è chiamata a fare i conti con le conseguenze delle sue scelte, mentre Agnes van Rhijn (Christine Baranski) coglie l’occasione per riconquistare il prestigio perduto. Nel frattempo, Marian (Louisa Jacobson) intraprende un nuovo percorso e Peggy (Denée Benton) si adopera per farsi accettare dalla famiglia del futuro marito. In questa nuova era, bisogna stare attenti a ciò che si desidera.

Disponibile dal 2 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Gilded Age.

Babylon Berlin – stagione 5, finale (original)

Arriva a novembre l’attesa quinta e ultima stagione di Babylon Berlin, serie basata sulla saga del commissario di polizia Gereon Rath scritta da Volker Kutscher. Berlino, gennaio 1933: con la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich inizia il capitolo più buio della storia tedesca. Charlotte Ritter indaga su una serie di omicidi che colpiscono ex soldati di prima linea, con collegamenti e moventi che risalgono al 1918. Un fascicolo che getta nuova luce sul periodo trascorso da Hitler come soldato durante la Prima guerra mondiale è scomparso: si tratta di materiale politicamente incendiario, e le persone coinvolte sembrano disposte a tutto pur di metterci sopra le mani, persino uccidere. Quando Gereon Rath scompare all’improvviso senza lasciare traccia, Charlotte non sa se lo rivedrà mai.

Disponibile dal 10 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Babylon Berlin.

Piedone – Uno sbirro a Napoli – stagione 2 (original)

Torna questo mese Piedone – Uno sbirro a Napoli con la seconda stagione. Prosegue la serie spin-off che vede al centro le indagini dell’ispettore di polizia Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), allievo e protetto del compianto commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer in Piedone lo sbirro. L’ispettore e la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) sono ancora sulle tracce di Edoardo Iodice (Luigi Iacuzio), un boss di Napoli che continua a sfuggire a loro e alla giustizia. A complicare le cose c’è il vicequestore Enrico Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura ingombrante e poco trasparente, con cui sono costretti a collaborare nonostante i sospetti di tradimento. Tra tensioni interne e piste da seguire, le indagini si svolgono sullo sfondo di una Napoli complessa, ma vivace, dove ogni strada racconta una storia. Al fianco di Sonia e Vincenzo ci sono gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), colleghi fidati che li aiutano a risolvere i vari casi e portano equilibrio e leggerezza nella squadra.

Disponibile dal 23 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli.

War – Il divorzio del secolo (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di novembre con uno dei contenuti più attesi: parliamo di War – Il divorzio del secolo, legal drama originale ideato dal candidato ai Golden Globe, Emmy e BAFTA George Kay. Segue due tra i più influenti e prestigiosi studi legali di Londra rivali – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati nel divorzio del secolo: quello tra l’imprenditore britannico del settore tecnologico Morgan Henderson (Dominic West) e la star internazionale del cinema Carla Duval (Sienna Miller). A rimanere coinvolto è il giovane e ambizioso avvocato Jonathan “Johnny” Warren (Archie Renaux), trascinato in un mondo spietato dove l’ambizione è la moneta di scambio, il tradimento è una strategia e vincere è tutto.

Disponibile dal 27 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di War – Il divorzio del secolo.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection dedicate a Bourne (dal 1° al 6 novembre 2026), Jurassic World (dal 7 al 13 novembre 2026), John Wick (dal 14 al 17 novembre 2026), Ritorno al Futuro (dal 18 al 20 novembre 2026), Guardie e Ladri (dal 21 al 25 novembre 2026) e Twilight (dal 26 al 30 novembre 2026).

Prosegue poi la nuova edizione di X Factor (ogni giovedì), arricchita da X Factor Daily (tutti i giorni alle 20:30), e si conclude l’apprezzatissima Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 con il gran finale.

Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Innamorarsi e altre pessime idee – 2 novembre 2026

Flavia de Luce – Una detective geniale – 7 novembre 2026

Capitaine Marleau (nuovi episodi stagione 4) – 7 novembre 2026

Alessandro Borghese Kitchen Sound – Ritorno di fiamma – 7 novembre 2026

– 7 novembre 2026 Nel tepore del ballo – 10 novembre 2026

Breathe – Fino all’ultimo respiro – 11 novembre 2026

Alessandro Barbero – 1848 l’Europa in rivolta (documentario) – 13 novembre 2026

(documentario) – 13 novembre 2026 Deadlock – 18 novembre 2026

A Very British Scandal (miniserie) – 18 novembre 2026

ACES – I numeri uno del tennis (documentario) – 20 novembre 2026

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 (finale) – 20 novembre 2026

– 20 novembre 2026 Il mio posto è qui – 25 novembre 2026

Melania Rea – Tradita due volte – 25 novembre 2026

Cos’è l’amore – 28 novembre 2026

GialappaShow (nuovi episodi stagione 8) – ogni lunedì

X Factor – ogni giovedì

Queste le migliori novità tra film e serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

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