Quali sono le migliori serie TV su NOW e Sky On Demand? Il catalogo del servizio di streaming e dell’on demand di Sky include moltissimi contenuti e complica non poco la selezione. Non è quindi semplice rispondere alla domanda, ma ci abbiamo comunque provato focalizzandoci solo sui titoli recenti, tutti naturalmente inclusi con l’abbonamento.

In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle migliori serie TV su NOW e Sky On Demand da vedere, considerando quelle più recenti che vale sicuramente la pena di guardare sulla piattaforma (visto che parliamo di serie abbiamo tenuto conto dell’ultima stagione disponibile). L’elenco è composto da 10 serie TV, ma non c’è un ordine di preferenza o una classifica. Tenete conto che il catalogo è in continuo aggiornamento, sia con l’arrivo di nuovi contenuti sia con la rimozione di alcuni di essi (in qualche caso le stagioni vengono tolte e poi rimesse mesi più tardi): proprio per questo motivo aggiorneremo regolarmente la nostra top 10 NOW e Sky On Demand relativa alle serie TV.

Le migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione

The Last of Us – 2 stagioni

Apriamo la nostra selezione delle migliori serie TV su NOW e Sky On Demand con The Last of Us, serie basata sull’omonimo videogioco PlayStation targato Naughty Dog. Creata da Craig Mazin e dall’autore e direttore creativo del franchise Neil Druckmann, la serie drammatica post-apocalittica si svolge qualche anno dopo la distruzione della civiltà moderna, causata da un fungo parassita in grado di infettare anche gli esseri umani e di mutarli in creature mostruose. Racconta la storia di Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto tormentato da traumi e fallimenti passati che viene incaricato di far uscire una ragazza dalla zona di quarantena: Ellie (Bella Ramsey), un’orfana di 14 anni. Quello che sembra un lavoretto semplice, si trasforma in un lungo, brutale e straziante viaggio attraverso degli Stati Uniti irriconoscibili. I due scopriranno presto di dipendere l’uno dall’altro per la sopravvivenza. La serie è attualmente composta da due stagioni, con la terza in uscita nel 2027.

Cast: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Malenie Lynskey, Storm Reid, Kaitlyn Dever, Isabela Merced. Ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann. Durata episodi: 42-78 minuti.

Yellowstone – 5 stagioni

Nella nostra top 10 abbiamo incluso Yellowstone, serie TV statunitense che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana che viene minacciato da costruttori a caccia di terreni. John Dutton (Kevin Costner) viene vessato da alcuni imprenditori senza scrupoli che progettano il primo parco nazionale d’America e cercano di estrometterlo dalla sua proprietà, ma al contempo deve affrontare la vicina comunità di indiani che prova a ridisegnare i confini del territorio. Una serie con tinte western e thriller assolutamente da vedere, composta da cinque stagioni (l’ultima divisa in due parti).

Cast: Kevin Costner, Kelly Reilly, Danny Huston, Gill Birmingham, Luke Grimes. Ideata da Taylor Sheridan e John Linson. Durata episodi: 42-92 minuti.

House of the Dragon – 2 stagioni

Da vedere c’è sicuramente House of the Dragon, soprattutto se avete amato Il Trono di Spade. Si tratta di una serie spin-off e prequel di quest’ultima ed è anch’essa basata su un romanzo di George R. R. Martin (Fuoco e Sangue): è ambientata 172 anni prima dei sanguinosi eventi della serie principale e racconta come si è arrivati alla rovinosa caduta e alla fine del dominio di Casa Targaryen. La serie segue Viserys I Targaryen (Paddy Considine), il quinto re dei Sette Regni, conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto, scelto per succedere a suo nonno Jaehaerys I Targaryen. La Principessa Rhaenyra Targaryen (interpretata da Milly Alcock e poi da Emma D’Arcy), primogenita di Re Viserys, è una cavalca draghi che si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni, ma viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney). C’è anche il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), presunto erede al Trono di Spade, fratello minore di Viserys e zio di Rhaenyra: un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi. La terza stagione è attualmente in lavorazione (in uscita nell’estate 2026), e la serie dovrebbe concludersi con una quarta stagione.

Cast: Paddy Considine, Milly Alcock, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke. Ideata da Ryan Condal e George R. R. Martin. Durata episodi: 54-68 minuti.

True Detective – 4 stagioni

Tra le migliori serie TV su NOW e Sky On Demand non può mancare True Detective, soprattutto se siete amanti dei thriller polizieschi. Concepita come serie antologica, ogni stagione rinnova storia e interpreti: la prima stagione è ambientata in Louisiana e vede i detective Rust Cohle e Marty Hart alle prese con la caccia a un serial killer attraverso archi temporali diversi; nella seconda stagione, ambientata nella contea di Los Angeles, i detective Ray Velcoro e Ani Bezzerides e l’agente di polizia Paul Woodrugh devono risolvere l’omicidio di un importante politico locale; nella terza la serie segue le indagini sulla scomparsa di due fratellini. La quarta stagione vede otto ricercatori sparire senza lasciare traccia tra i ghiacci: due detective, interpretate da Jodie Foster e Kali Reis, indagano sulla vicenda.

Cast: Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, Mahershala Ali, Stephen Dorff, Carmen Ejogo, Jodie Foster, Kali Reis. Ideata da Nic Pizzolatto, Scott Lasser, David Milch, Graham Gordy. Durata episodi: 55 minuti.

Outlander – 8 stagioni

Da guardare nel catalogo delle due piattaforme c’è sicuramente Outlander, serie TV composta da 7 stagioni (l’ottava e ultima è in arrivo nel 2026) e che vede anche il prequel Blood of my blood. Racconta la storia di Claire Randall, una giovane infermiera che ha soccorso tantissimi feriti durante la Seconda guerra mondiale e che appena terminato il conflitto decide insieme al marito Frank di concedersi una seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Arrivati a Inverness, i due coniugi si dedicano alle loro passioni, e tutto sembra andare per il meglio finché, dopo aver assistito a una tipica danza celtica per celebrare la primavera attorno a un mistico cerchio di pietre, non vengono coinvolti in un’esperienza al tempo stesso straordinaria e terribile. Claire tocca una delle pietre del cerchio e viene magicamente trasportata indietro nel tempo, nel 1743, dove si sta assistendo a un duro scontro tra i ribelli locali e la Giubbe Rosse inglesi. Fra i militari Claire incontra causalmente il Capitano Jonathan ‘Black Jack’ Randall, un antenato di suo marito simile a lui solo nell’aspetto fisico. Dopo essere sfuggita a un suo tentativo di stupro, la donna finisce al castello di Leoch, dove dà subito prova delle sue avanguardiste capacità mediche, tanto da salvare il nipote del Lord del castello, Jamie Fraser, che in seguito sarà costretta a sposare. Claire deve conciliare il suo cuore diviso tra il suo primo marito e Jamie, e lottare per la sopravvivenza nella nuova epoca. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonima serie di romanzi fantasy e d’avventura della scrittrice statunitense Diana Gabaldon.

Cast: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies. Ideata da Ronald D. Moore. Durata: 51-88 minuti.

The Penguin

Nella nostra top 10 non potevamo non inserire The Penguin, serie HBO che si è aggiudicata ben 9 Emmy Awards (Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica, Miglior colonna sonora originale, Migliori effetti speciali visivi, Miglior mixaggio sonoro, Miglior montaggio sonoro, Migliori costumi contemporanei, Miglior trucco prostetico, Miglior trucco contemporaneo e Miglior acconciatura contemporanea). Si tratta di una serie spin-off del film The Batman ed è basata sui personaggi della DC Comics. Racconta Gotham City e i suoi criminali, focalizzandosi sull’ascesa al potere di Oswald “Oz” Cobblepot, alias il Pinguino, ex braccio destro di Carmine Falcone e iconica nemesi di Batman. Dopo il crollo dell’impero criminale di Falcone, il Pinguino ne sfrutta le macerie per costruire il proprio. Ma per farlo, dovrà inevitabilmente sporcarsi le mani di sangue.

Cast: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Theo Rossi, Clancy Brown, Mark Strong. Ideata da Lauren LeFranc. Durata episodi: 44-65 minuti.

The White Lotus – 3 stagioni

Tra le migliori serie TV su NOW e Sky abbiamo scelto The White Lotus, serie HBO inizialmente pensata come una miniserie ma poi trasformata in una serie antologica, con un’ambientazione differente per ogni stagione. In un resort esclusivo delle Hawaii si ritrovano diversi ospiti per una vacanza, che desiderano rilassarsi e rigenerarsi per qualche giorno: col passare del tempo però, iniziano a emergere questioni inaspettate e misteriose, che riguardano sia i turisti sia la struttura stessa. La seconda stagione è invece ambientata in Sicilia, dove è situato un altro resort della stessa catena, mentre la terza si sposta in Thailandia, esplorando con un approccio satirico il modo in cui i turisti occidentali affrontano una cultura profondamente diversa, ricca di simboli e tradizioni spirituali legate al concetto di morte.

Cast: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Aubrey Plaza, Michael Imperioli, Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Giggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood. Ideata da Mike White. Durata episodi: 52-84 minuti.

The Day of the Jackal (original)

Cambiamo genere e passiamo a The Day of the Jackal, rivisitazione contemporanea dell’iconico thriller tratto dall’omonimo romanzo di Frederick Forsyth che vede protagonisti il vincitore del premio Oscar Eddie Redmayne e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch. Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca, una tenace ufficiale dell’MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in un’incessante caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo. Un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile, celebre per essere infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato assassino, si ritrova ora nel mirino dei servizi segreti inglesi. Il racconto della sua fuga e della caccia all’uomo che ne seguirà è al centro di questa serie Sky Original.

Cast: Eddie Redmayne, Lashana Lynch, Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer. Ideata da Ronan Bennett. Durata episodi: 46-62 minuti.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 (original) – 2 stagioni

Continuiamo la nostra top 10 delle migliori serie TV su NOW e Sky On Demand con un’altra serie originale, Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e di come sono diventati gli 883. Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende i due inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti? Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore), rispettivamente nei panni di Max e Mauro, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia. La seconda stagione è in lavorazione ed è in arrivo nel 2026 con il titolo di un altro dei grandi successi degli 883, Nord Sud Ovest Est.

Cast: Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario. Ideata da Francesco Agostini, Chiara Laudani, Giorgio Nerone, Sydney Sibilia. Durata episodi: 50 minuti.

The Walking Dead: Daryl Dixon – 3 stagioni

Concludiamo le migliori serie TV su NOW e Sky da non perdere con The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off a nostro modo di vedere più riuscito dell’universo The Walking Dead e secondo sequel della serie televisiva originale (basata sul fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore). Daryl Dixon (Norman Reedus), uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell’epidemia, è l’ultimo membro superstite della sua famiglia. Nello spin-off a lui dedicato lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia (e non solo). Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un Paese distrutto, finisce in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano. Attualmente la serie è composta da 3 stagioni, ma si concluderà con la quarta.

Cast: Norman Reedus, Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Melissa McBride. Ideata da David Zabel. Durata episodi: 48-61 minuti.

Queste erano dunque le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand secondo noi, limitatamente al periodo recente. Fateci sapere le vostre preferite e quali per voi sono da vedere assolutamente sul servizio di streaming e tra gli “scaffali” dell’on demand Sky nel solito box qui in basso: siete d’accordo con le nostre scelte?

Abbonati a Sky

Abbonati a NOW