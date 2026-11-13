Philips amplia la propria gamma di monitor gaming Evnia con un modello che prova a mettere d’accordo due esigenze spesso difficili da conciliare, ovvero un’elevata definizione dell’immagine e una frequenza di aggiornamento particolarmente alta. Il nuovo Evnia 27M2D5901A è infatti un monitor da 27 pollici con pannello Fast IPS e tecnologia Dual Mode, attraverso la quale è possibile passare dalla risoluzione 5K a quella QHD, modificando anche il limite massimo della frequenza di aggiornamento.

La proposta si rivolge quindi sia a chi cerca un display dettagliato per giocare, lavorare e creare contenuti, sia agli appassionati di titoli competitivi, per i quali la fluidità delle immagini può fare la differenza. A completare la dotazione troviamo la retroilluminazione Ambiglow, il supporto HDR, la connettività USB-C e tante altre chicche che non dispiacciono.

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Philips Evnia 27M2D5901A: 5K a 165 Hz oppure QHD a 330 Hz

Il punto di forza del nuovo monitor Philips è senza dubbio la modalità Dual Mode. Il pannello Fast IPS da 27 pollici può lavorare a 5.120 x 2.880 pixel, quindi in 5K, con una frequenza di aggiornamento nativa di 165 Hz. Attivando l’overclock si può arrivare fino a 180 Hz, una combinazione interessante per chi desidera mantenere un’elevata definizione senza rinunciare a una buona fluidità.

Quando invece si preferisce dare priorità alla velocità, è possibile passare alla risoluzione 2.560 x 1.440 pixel, ovvero QHD, con una frequenza nativa di 330 Hz e un massimo di 350 Hz in overclock. Si tratta di un’impostazione pensata soprattutto per i giochi competitivi e gli sparatutto, dove la maggiore frequenza di aggiornamento permette di visualizzare un numero superiore di fotogrammi ogni secondo e rende più fluida la percezione dei movimenti.

Va precisato che i valori più elevati sono raggiungibili attraverso l’overclock del pannello e che il limite in 5K dipende anche dalla connessione utilizzata. Philips indica fino a 180 Hz tramite DisplayPort e fino a 175 Hz tramite HDMI; in QHD, invece, il monitor può raggiungere i 350 Hz con entrambe le interfacce.

La scheda tecnica riporta inoltre un tempo di risposta di 1 ms GtG e il supporto alla tecnologia Smart MBR, che dichiara un valore di 0,5 ms per la riduzione della sfocatura in movimento; per i meno esperti, quest’ultimo dato si riferisce alla tecnica di riduzione del motion blur e non va confuso con il tempo di risposta tradizionale del pannello.

Ambiglow e AmbiScape per estendere l’illuminazione alla stanza

Philips ha lavorato anche sull’esperienza visiva al di fuori del pannello. Sul retro dell’Evnia 27M2D5901A trova posto il sistema di illuminazione RGB Ambiglow, capace di adattare dinamicamente i colori alla scena visualizzata sullo schermo; la componente AI-enhanced contribuisce a creare un alone luminoso attorno al monitor, con l’obiettivo di rendere più coinvolgente la postazione durante le sessioni di gioco.

La funzione AmbiScape permette invece di estendere questo sistema all’ambiente circostante, mentre attraverso il software Philips Evnia Precision Center è possibile sincronizzare gli effetti luminosi del monitor con dispositivi di illuminazione compatibili con lo standard Matter, così da creare un’illuminazione coordinata tra display e stanza.

Sul fronte della qualità dell’immagine, il pannello è certificato VESA DisplayHDR 400 e supporta contenuti HDR10. Philips dichiara inoltre la capacità di visualizzare 1,07 miliardi di colori, con una profondità colore di 8 bit più FRC. La combinazione dovrebbe contribuire a rendere più graduali le transizioni tra le tonalità, soprattutto durante la riproduzione di contenuti compatibili.

USB-C a 96 W e KVM: non soltanto un monitor gaming

La dotazione del Philips Evnia 27M2D5901A non si limita alle funzionalità dedicate al gaming. La presenza di una porta USB-C con supporto alla trasmissione video e dati e Power Delivery fino a 96 W consente di collegare un notebook compatibile utilizzando un solo cavo, gestendo contemporaneamente il segnale video e la ricarica.

A bordo è presente anche uno switch KVM integrato, che permette di controllare due dispositivi collegati utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse; una soluzione utile per chi alterna frequentemente un PC desktop e un portatile, senza dover cambiare ogni volta le periferiche. Il supporto SmartErgoBase completa la dotazione ergonomica, consentendo di regolare l’altezza fino a 130 mm, inclinare e ruotare il display e utilizzare la funzione pivot per orientarlo in verticale.

Scheda tecnica Philips Evnia 27M2D5901A

Dimensione: 27 pollici (68,5 cm)

Tipologia pannello: Fast IPS

Formato: 16:9

Risoluzione 5K: 5120 x 2880 pixel, 165 Hz nativi, fino a 180 Hz in overclock (175 Hz via HDMI)

Risoluzione QHD: 2560 x 1440 pixel, 330 Hz nativi, fino a 350 Hz in overclock

Tecnologia: Dual Mode

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Motion blur reduction: Smart MBR fino a 0,5 ms

HDR: VESA DisplayHDR 400, HDR10

Profondità colore: 1,07 miliardi di colori, 8 bit + FRC

Luminosità: 500 cd/m²

Contrasto statico: 1000:1

Copertura colore: 98% DCI-P3, 95% Adobe RGB, 138% sRGB

Angoli di visione: 178° orizzontale e verticale

Illuminazione: Ambiglow RGB con supporto AI-enhanced e AmbiScape

Connettività: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 2.1, 1x USB-C upstream con Power Delivery fino a 96 W 1x USB-B upstream 2x USB-A downstream 1x USB-C downstream con Power Delivery fino a 15 W uscita audio

Funzioni: KVM integrato, Adaptive-Sync, SmartImage Game, SmartErgoBase

Regolazioni supporto: altezza fino a 130 mm, inclinazione, rotazione orizzontale e pivot a 90°

VESA: 100 x 100 mm

Prezzo e disponibilità

Philips ci informa che Evnia 27M2D5901A sarà disponibile a partire dal mese di dicembre, con un prezzo consigliato di 699 sterline per il mercato britannico (al cambio attuale circa 830 euro). Al momento comunque non è stato comunicato un prezzo ufficiale in euro per l’Italia, così come una data precisa per la disponibilità sul nostro mercato.