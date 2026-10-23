Philips amplia la propria offerta dedicata al gaming con un monitor che prova a ritagliarsi uno spazio in una fascia ancora poco esplorata del mercato. La nuova proposta si inserisce nella serie Evnia 5000 e punta su una diagonale diversa da quelle più diffuse tra gli ultrawide, cercando di combinare una superficie di gioco più ampia con caratteristiche pensate per chi non vuole rinunciare alla fluidità nelle sessioni più frenetiche.

Debutta quindi il Philips Evnia 36M4C5500P, un display che si presenta con un pannello curvo e una risoluzione UWQHD, affiancati da una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 260 Hz; il produttore lo definisce il primo monitor gaming da 36 pollici al mondo, una novità che si accompagna a diverse funzioni dedicate al gioco e a un design che riprende gli elementi distintivi della famiglia Evnia.

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Philips Evnia 36M4C5500P: un ultrawide generoso per i gamer esigenti

Come anticipato sopra, la caratteristica che distingue maggiormente il nuovo monitor Philips è la diagonale da 36 pollici, abbinata al formato ultrawide 21:9. La risoluzione di 3440 x 1440 pixel offre più spazio in orizzontale rispetto a un tradizionale schermo 16:9, una soluzione che può favorire l’immersione nei giochi e lasciare maggiore spazio a finestre e applicazioni durante il lavoro.

Il pannello Fast VA adotta una curvatura 1500R, pensata per avvicinare i bordi dello schermo al campo visivo dell’utente. La frequenza di aggiornamento raggiunge i 260 Hz tramite overclock, mentre il valore “nominale” è di 240 Hz via DisplayPort alla risoluzione nativa; per sfruttare la frequenza più elevata sarà quindi necessario attivare la modalità dedicata.

Philips dichiara inoltre un tempo di risposta GtG di 1 ms, mentre la funzione Smart MBR promette un valore di 0,3 ms per la riduzione della sfocatura in movimento; si tratta di due parametri distinti, Smart MBR interviene sulla percezione delle immagini in movimento e non va interpretato come un tempo di risposta GtG di 0,3 ms.

DisplayHDR 400 e funzioni dedicate ai videogiocatori

Oltre alla diagonale e alla frequenza di aggiornamento, Philips punta anche su una dotazione di funzioni pensate per migliorare la visibilità durante le partite. Il pannello è certificato VESA DisplayHDR 400 e permette di gestire contenuti HDR compatibili, con una luminosità di picco dichiarata di 500 nit, il tutto abbinato a un contrasto tipico di 4000:1 e una copertura cromatica ampia, con un valore dichiarato del 95% dello spazio DCI-P3.

Tra gli strumenti dedicati al gaming troviamo Smart MBR Sync, progettato per contenere la sfocatura nelle scene più movimentate, e ShadowBoost, funzionalità che aiuta a rendere più visibili le aree scure senza compromettere eccessivamente quelle più luminose. A bordo sono presenti anche Smart Crosshair e Smart Sniper, funzioni pensate per offrire strumenti aggiuntivi nei giochi competitivi; segnaliamo inoltre che la gestione delle impostazioni può essere personalizzata anche attraverso il software Evnia Precision Center.

Al pari di altri display Philips, non manca Iconglow, l’illuminazione RGB collocata sul retro che può essere anche personalizzata in base ai gusti dell’utente. Il nuovo ENVIA supporta inoltre MultiView, per visualizzare contemporaneamente i contenuti provenienti da due sorgenti, e integra tecnologie LowBlue e Flicker-free, pensate per rendere più confortevoli le sessioni prolungate.

Sul fronte della connettività sono presenti due ingressi HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4, oltre all’uscita audio da 3,5 mm; non è invece indicata una dotazione di porte USB per collegare direttamente periferiche al monitor. Chiudendo sull’ergonomia, il supporto consente di regolare l’altezza fino a 150 mm, oltre a inclinazione e rotazione laterale, mentre l’attacco VESA 100 x 100 mm permette di utilizzare un supporto alternativo compatibile.

Scheda tecnica Philips Evnia 36M4C5500P

Serie: Philips Evnia 5000

Modello: 36M4C5500P/75

Diagonale: 36 pollici (91,46 cm)

Tipo di pannello: Fast VA

Curvatura: 1500R

Formato: 21:9 ultrawide

Risoluzione: 3440 × 1440 pixel (UWQHD)

Frequenza di aggiornamento: fino a 260 Hz in overclock, 240 Hz via DisplayPort senza overclock

Tempo di risposta GtG: 1 ms

Smart MBR: 0,3 ms

Luminosità tipica: 350 nit in SDR, 450 nit in HDR

Luminosità di picco HDR: 500 nit

Contrasto tipico: 4000:1

HDR: VESA DisplayHDR 400

Copertura colore: 126% sRGB, 105% NTSC, 91% Adobe RGB, 95% DCI-P3

Accuratezza colore: Delta E inferiore a 2 in modalità sRGB

Connettività: 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, uscita cuffie da 3,5 mm

Funzioni gaming: Smart MBR Sync, ShadowBoost, Smart Crosshair, Smart Sniper

Funzioni aggiuntive: MultiView, illuminazione Iconglow, LowBlue, Flicker-free

Software di gestione: Evnia Precision Center

Regolazioni del supporto: altezza fino a 150 mm, inclinazione e rotazione laterale

Compatibilità VESA: 100 × 100 mm

Consumo tipico: 36,2 W in modalità operativa

Peso con supporto: 10,26 kg

Colore: Dark Slate

Prezzo e disponibilità del Philips Evnia 36M4C5500P

Philips ha annunciato il nuovo Evnia 36M4C5500P per il mercato Asia-Pacifico, dove sarà distribuito attraverso rivenditori selezionati; al momento non sono stati comunicati un prezzo ufficiale né una data precisa per l’arrivo nei negozi. Al momento mancano conferme anche sulla commercializzazione in Europa e in Italia; volendo ipotizzare un prezzo, guardando al listino Philips e alle caratteristiche, pensiamo a un prodotto collocato nella fascia dei 500 euro.