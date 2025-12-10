Diciamolo subito. Philips Evnia 27M2N5500XD è di sicuro uno dei nuovi monitor da battere in ambito gaming grazie a una nuova modalità che spinge il refresh del display a 1.000 hertz con risoluzione 720P.

Questa risoluzione potrebbe far storcere il naso a qualcuno nel 2025, ma per chi non segue il mercato chiariamo che si tratta di un nuovo standard prestazionale nel segmento dei monitor da gaming di fascia alta e, cosa più importante, chiama in causa i più recenti pannelli OLED annunciati da big del settore come ASUS, LG, ViewSonic e molti altri.

Nelle scorse settimane erano circolate voci su un nuovo monitor ultra-rapido targato Evnia, ma solo nelle scorse ore l’azienda ha ufficializzato il tutto in occasione di un evento riservato al mercato asiatico, condividendo di conseguenza anche diverse informazioni tecniche che come al solito riportiamo alla vostra attenzione.

Philips Evnia 27M2N5500XD: arriva a 1.000 hertz e non è un OLED

Una delle caratteristiche che saltano subito all’occhio, ma non particolarmente enfatizzate da Philips, risiede nella tipologia di pannello utilizzato per realizzare l’Evnia 27M2N5500XD. Con un tempo di risposta GtG pari a 1 ms, non può trattarsi sicuramente di un OLED di ultima generazione (siamo a 0,03 ms) quindi dovremmo essere di fronte a un IPS di alto livello.

Evnia 27M2N5500XD si allinea a un altro monitor che dovremmo vere a breve, ovvero l’AOC Agon 27″ da 1.000 Herz a 1080P, alzando l’asticella prestazionale nel settore dei display pensati per i giochi competitivi. Si tratta di un display da 27 pollici con risoluzione Quad-HD, capace di spingersi a 500 hertz con risoluzione nativa e supportando una seconda modalità fino a 1.000 hertz ma con risoluzione ridotta a 720P (o HD se preferite).

Ma non è finita qui. La proposta Philips offre anche un contrasto statico di 2.000:1, calibrazione di fabbrica con un’accuratezza ΔE < 2 e certificazione VESA DisplayHDR 400. A bordo dovremmo trovare inoltre diverse funzionalità proprietarie, OSD avanzato, supporto per l’Adaptive Sync e tutte le chicche più gettonate tra i gamer (modalità gaming, mirino, conta FPS ecc).

Nessun dettaglio è emerso riguardo prezzo o disponibilità, mentre non possiamo fare a meno di chiederci chi potrebbe ancora utilizzare una risoluzione HD nel 2025-2026 su PC. A risoluzione 1080P già potrebbe avere un senso, ma ricordate sempre che per sfruttare appieno una caratteristica del genere è necessaria una GPU di alto livello che riesca a garantire un frame-rate adeguato in modo di sincronizzarsi col monitor.

Dal nostro punto di vista, i 500 hertz a 1440P sono già notevoli e richiedono una configurazione hardware adeguata, ma qui il discorso va oltre l’esperienza utente e si fa contaminare anche dal marketing e dalla possibilità di affermare di avere a listino il primo monitor da 1.000 hertz.

Caratteristiche di rilevo del monitor Philips Evnia 27M2N5500XD