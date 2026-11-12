Con largo anticipo rispetto al vero inizio delle ostilità, UGREEN propone sconti consistenti sull’intera gamma di personal cloud NASync e su tanti altri accessori in occasione del Black Friday 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale, consentendo ai potenziali acquirenti di risparmiare centinaia di euro rispetto ai prezzi di listino fino alle 23:59 del 18 novembre 2026.

Questa si configura come l’opportunità perfetta per coloro che desiderano rinnovare i dispositivi di ricarica, per coloro che cercano una docking station super versatile e per coloro che puntano a creare un cloud privato sicuro per il backup di foto e file, togliendo di mezzo gli abbonamenti mensili. Di seguito ci concentreremo su alcuni dei prodotti in offerta ma nella seconda parte della news troverete tutte le altre offerte del brand già attive in vista del Black Friday 2026.

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Quante offerte UGREEN già attive per il Black Friday 2026

Il periodo del Black Friday 2026 è dietro l’angolo: Amazon ha infatti da pochi giorni annunciato ufficialmente le date di questa iniziativa, il cui periodo caldo prenderà il via giovedì 19 novembre 2026, che proseguirà fino al 30 novembre 2026 (giorno del Cyber Monday), passando per il vero Black Friday, in programma il 27 novembre 2026.

Alcuni produttori hanno già lanciato le loro offerte in anticipo e, tra questi, vi è UGREEN che propone tantissimi accessori di ricarica, una selezione di NAS della gamma NASync e tanti altri dispositivi a prezzi scontati già a partire da oggi. Ecco alcuni esempi.

UGREEN MagFlow Pro Magnetic Wireless Charging Stand

Partiamo con una recentissima stazione di ricarica che ha veramente tanto potenziale ed è perfetta soprattutto per coloro che vivono con l’ecosistema del colosso di Cupertino: UGREEN MagFlow Pro Magnetic Wireless Charging Stand è in grado di ricaricare contemporaneamente un iPhone (o uno smartphone con supporto a Qi2.2), un paio di AirPods (o altre cuffie con ricarica wireless) e un Apple Watch.

La parte più interessante è senza dubbio quella che riguarda la ricarica dello smartphone che, in forma wireless magnetica, avviene fino a 25 W ed è abbastanza costante nella potenza grazie a un sistema di raffreddamento che combina un semiconduttore TEC, una ventola e una superficie in vetro che lavorano all’unisono per ottimizzare la dissipazione del calore.

È presente un display che racconta la potenza erogata su ciascuno dei tre pad di ricarica; il sistema di raffreddamento può essere disattivato (in alternativa parte automaticamente appena posizioniamo lo smartphone); in confezione è incluso un alimentatore (con cavo USB-C) da 45 W.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare UGREEN MagFlow Pro Magnetic Wireless Charging Stand in offerta al prezzo di 109,71 euro invece dei 159,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista sul sito ufficiale

UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank

Rimanendo nel segmento dei power bank, il Black Friday 2026 è l’occasione giusta per risparmiare su uno dei modelli più recenti e performanti del brand, ovvero UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank (10000mAh, Qi2 25W, 45W Built-in USB-C Cable).

Si tratta di un accessorio pensato specificatamente per sfruttare l’aggancio magnetico tramite MagSafe sugli iPhone (ma anche tramite Pixelsnap sui Pixel o tramite Qi2.2 su altri smartphone Android) che ha una peculiarità: integra un dissipatore termico a liquido con tecnologia CryoPulse.

La batteria integrata è da 10.000 mAh, mentre sul fronte della ricarica permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi sfruttando la ricarica magnetica, il cavo USB-C integrato e la porta USB-C ausiliaria.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank in offerta al prezzo di 105,99 euro invece dei 129,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista sul sito ufficiale

Stazione di ricarica UGREEN Nexode Pro (300 W, 8 porte)

Sempre nel segmento dei dispositivi per la ricarica, stavolta però spostandoci un po’ verso il mondo delle stazioni di ricarica ad alte prestazioni, il Black Friday 2026 di UGREEN permette di risparmiare sulla Nexode Pro Smart Display Desktop Charger (300W, 8-Port, GaN).

Si tratta di una soluzione pensata per coloro che devono alimentare numerosi dispositivi ad alte prestazioni da un’unica postazione fissa, offrendo una potenza complessiva di 300 W basata su architettura GaN.

Questa stazione di ricarica integra 8 porte in tutto: sei USB-C (tre con standard PD 3.1 fino a 140W, due con standard PD 3.0 a 100 W e una da 30 W), una USB-A (da 22,5 W) e una porta DC fino a 240 W pensata per l’alimentazione. È possibile ricaricare contemporaneamente fino a 7 dispositivi.

Una peculiarità di questa stazione di ricarica è lo schermo che mostra in tempo reale l’erogazione di potenza di ciascuna uscita e include una modalità standby con orologio e sfondi personalizzabili. È poi possibile gestire il tutto da remoto (tramite app da smartphone) grazie alla presenza di Wi-Fi e Bluetooth.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare la stazione di ricarica da scrivania UGREEN Nexode Pro (300 W, 8 porte) in offerta a 125,99 euro invece dei 169,99 euro richiesti dal listino. Acquista sul sito ufficiale

Docking station UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1

Abbandoniamo il segmento dei dispositivi per la ricarica perché il Black Friday 2026 in anticipo di UGREEN consente di risparmiare su alcune docking station: in offerta, ad esempio, troviamo la Revodok Maxidok Docking Station Thunderbolt 5 17-in-1.

Pensata per chi necessita di collegare un notebook a una postazione fissa tramite un unico cavo, questa docking station sfrutta l’interfaccia Thunderbolt 5 con certificazione ufficiale Intel e dispone di un alloggiamento integrato per SSD M.2 NVMe fino a 8 TB (per disporre di uno storage aggiuntivo ad alta velocità).

Il dispositivo, che funziona in modalità “Plug and Play” senza richiedere l’installazione di driver dedicati, mette a disposizione un totale di 17 porte di espansione, supportando la gestione multi-monitor fino a tre schermi esterni su sistemi Windows (fino a 8K a 60 Hz) e fino a due schermi su sistemi Mac (fino a 6K).

La dotazione tecnica è completata dalla ricarica pass-through per laptop fino a 140 W (grazie anche all’alimentatore GaN da 240 W fornito in confezione), da una porta Ethernet a 2,5 Gbps per la rete, da svariate porte USB ad alta velocità e da un doppio lettore di schede SD e microSD.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare la docking station UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 in offerta a 390,99 euro invece dei 459,99 euro richiesti dal listino. Acquista sul sito ufficiale

NAS UGREEN NASync 2800 GT

Spostiamoci ora nel segmento dei NAS dove vi segnaliamo UGREEN NASync DH2800 GT, un NAS a due alloggiamenti pensato per la smart home e per i creatori di contenuto, una soluzione ideale per coloro che hanno già familiarità con il mondo dei NAS e desiderano fare un passetto in avanti.

Lato hardware, questo dispositivo ruota attorno al processore AMD Ryzen Embedded R2514 a quattro core (e 8 thread) con architettura a basso consumo, affiancato da 8 GB di RAM (DDR4) e da 64 GB di memoria flash (eMMC) dedicata al sistema operativo. I due alloggiamenti possono ospitare hard disk o SSD SATA da 2,5 o 3,5 pollici, garantendo un supporto per una capacità complessiva che può arrivare fino a 80 TB tramite le configurazioni RAID 0, RAID 1 e JBOD.

Sul fronte della connettività, abbiamo una porta 10 Gigabit Ethernet, diverse porte USB (type-A e type-C fino a 10 Gbps per secondo) e un’uscita HDMI con supporto alla risoluzione 4K per il collegamento a una TV o a un monitor. Il sistema operativo è UGOS di UGREEN, dotato di un’interfaccia pulita e intuitiva e di app dedicate che integrano funzioni avanzate, anche in ottica intelligenza artificiale.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare il NAS UGREEN NASync 2800 GT in offerta al prezzo di 429,99 euro invece dei 509,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista su Amazon

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NAS UGREEN NASync 4800 Pro

Tra le offerte anticipate del Black Friday 2026 rientra anche UGREEN NASync DXP4800 Pro, soluzione “desktop” con quattro vani pensata per gli utenti avanzati che centralizzano backup, container Docker e macchine virtuali.

Cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel Core i3-1315U a sei core (e otto thread), affiancato da 8 GB di RAM (DDR5, espandibile fino a 96 GB) e da un SSD di sistema da 128 GB. Questo hardware garantisce grande reattività anche nella gestione delle macchine virtuali, dei container Docker e dei flussi multimediali pesanti come la transcodifica video in 4K.

Per quanto riguarda l’archiviazione, supporta dischi fissi o SSD SATA e include due slot M.2 NVMe PCIe 4.0 dedicati alla cache o da usare come volumi “ultra-rapidi”. La capacità massima supportata è di 144 TB. Lato connettività abbiamo una porta di rete principale di tipo 10 Gbps Ethernet, una porta secondaria di tipo 2,5 Gbps Ethernet, porte USB ad alta velocità (fino a 10 Gbps), un lettore di schede SD e un’uscita video (HDMI fino al 4K a 60 fps). Il sistema operativo è UGOS Pro.

Fino al 18 novembre 2026: È possibile acquistare il NAS UGREEN NASync 4800 Pro in offerta al prezzo di 679,99 euro invece dei 799,99 euro richiesti dal listino. Link all’acquisto: Acquista su Amazon

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Altre offerte UGREEN già attive per il Black Friday 2026

Oltre a questi sei dispositivi su cui abbiamo fatto una sorta di focus, il Black Friday 2026 in anticipo di UGREEN permette di risparmiare su tantissimi altri accessori e NAS del brand sia su Amazon che sul sito ufficiale.