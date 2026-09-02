Philips amplia la propria proposta di monitor dedicati agli ambienti di lavoro con il nuovo 34B2U5900C, un modello curvo da 34 pollici che punta soprattutto sulla flessibilità. Il monitor introduce infatti una modalità Dual Mode che permette di scegliere tra una risoluzione WUHD 5120 x 2160 pixel a 120 Hz e una più fluida WFHD a 2560 x 1080 pixel a 240 Hz.

L’obiettivo è offrire due configurazioni differenti a seconda del tipo di attività svolta; la prima privilegia definizione e spazio di lavoro, mentre la seconda punta su una maggiore frequenza di aggiornamento e su una risposta più rapida.

Come vedremo a breve, anche il resto della dotazione non è da meno; dal pannello VA, porte USB-C con alimentazione fino a 140 W, connettività avanzata e diverse funzioni pensate per l’utilizzo professionale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Philips 34B2U5900C punta sulla versatilità con il Dual Mode

La caratteristica di spicco del nuovo monitor Philips è senza dubbio il Dual Mode, un’opzione che finora avevamo visto prevalentemente sui monitor destinati al gaming. Attraverso il menu OSD è possibile infatti passare rapidamente da una configurazione all’altra, modificando sia la risoluzione sia la frequenza di aggiornamento.

In modalità WUHD il 34B2U5900C raggiunge i 5120 x 2160 pixel a 120 Hz, una combinazione pensata per chi lavora con documenti complessi, grandi fogli di calcolo, contenuti visivi e numerose finestre affiancate; la maggiore densità di pixel permette infatti di avere più spazio disponibile sul desktop mantenendo un livello di dettaglio elevato.

La seconda configurazione porta invece la risoluzione a 2560 x 1080 pixel, aumentando il refresh fino a 240 Hz; in tal caso si tratta di una modalità che può risultare più adatta a interfacce dinamiche, dashboard in tempo reale, simulazioni e anche al gaming occasionale. Come anticipato in apertura, il monitor utilizza un pannello VA curvo da 34 pollici in formato 21:9, con curvatura 1500R e angoli di visione dichiarati pari a 178 gradi; la luminosità raggiunge 350 nit e il rapporto di contrasto tipico è di 3000:1, in con questa tipologia di pannello.

Sul fronte HDR è presente la certificazione VESA DisplayHDR 400, mentre Philips indica una copertura cromatica del 95% dello spazio DCI-P3 e del 122% sRGB; la precisione dichiarata arriva inoltre a un Delta E inferiore a 1 per lo spazio sRGB.

Un monitor pensato anche per le lunghe sessioni di lavoro

Il 34B2U5900C non si concentra esclusivamente sulle caratteristiche del pannello; Philips ha infatti integrato diverse tecnologie pensate per rendere più confortevole l’utilizzo prolungato.

Il monitor dispone delle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light con soluzione hardware e Eyesafe Certified 2.0, oltre alla tecnologia Flicker-Free; a bordo sono inoltre presenti modalità come EasyRead e DICOM, mentre il rivestimento antiriflesso dovrebbe contribuire a ridurre i riflessi ambientali.

Anche il supporto è piuttosto completo dal punto di vista ergonomico; è possibile regolare l’altezza fino a 180 mm, oltre a inclinazione e rotazione, così da adattare il monitor alla posizione di lavoro. Non manca inoltre il supporto VESA 100 x100 mm. Un dettaglio più particolare è il gancio integrato per le cuffie, che permette di mantenere libera la scrivania quando le cuffie non vengono utilizzate.

USB-C fino a 140 W e una dotazione pensata e ottimizzata per lavorare

Uno degli aspetti più interessanti per chi utilizza un notebook come principale strumento di lavoro riguarda la connettività. La porta USB-C upstream integra infatti trasferimento dati, segnale video e Power Delivery fino a 140 W, consentendo di collegare il computer al monitor attraverso un singolo cavo.

Il monitor integra anche un hub USB 3.2 Gen 2, con diverse porte USB-A e USB-C per collegare periferiche e accessori. Una delle porte USB-C downstream può fornire fino a 15 W, permettendo di ricaricare dispositivi compatibili; ricordiamo inoltre la porta Ethernet RJ45 Gigabit, con supporto alle funzioni PXE, MAPT e WOL.

Per chi utilizza più dispositivi è disponibile anche SmartKVM, che permette di controllare sorgenti differenti utilizzando la stessa tastiera e lo stesso mouse; Philips include anche le modalità PIP e PBP per visualizzare contemporaneamente più sorgenti. Non manca infine la compatibilità con SmartControl, il software di gestione che permette di intervenire sulle impostazioni del monitor dal PC. Ma non è tutto.

Philips ha pensato il 34B2U5900C anche per gli utenti che lavorano con contenuti visivi e hanno bisogno di una resa cromatica più controllata. Il monitor è infatti Calman Ready, caratteristica che consente l’interazione diretta con il software di calibrazione di Portrait Displays per procedure di calibrazione automatizzata.

A questa dotazione si aggiungono le funzioni PowerSensor e LightSensor; la prima rileva la presenza dell’utente e può intervenire sul consumo energetico, mentre la seconda adatta il comportamento del monitor alle condizioni di illuminazione dell’ambiente. Philips dichiara inoltre l’utilizzo di una percentuale elevata di plastica riciclata, con oltre l’85% di plastica riciclata e il 5% di OBP indicati nelle specifiche ambientali del prodotto; da segnalare in coda che il 34B2U5900C è certificato Energy Star ed EPEAT e dispone di certificazioni TCO.

Scheda tecnica Philips 34B2U5900C

Display: 34 pollici, formato 21:9

Pannello: VA LCD Risoluzione massima: 5120 × 2160 pixel a 120 Hz Dual Mode: 5120 × 2160 a 120 Hz / 2560 × 1080 a 240 Hz Luminosità: 350 nit Contrasto: 3000:1 Tempo di risposta: 2 ms GtG Angolo di visione: 178° / 178° Curvatura: 1500R Densità: 164 PPI

HDR: VESA DisplayHDR 400

Spazio colore: DCI-P3 95%, sRGB 122%, Adobe RGB 83%

Delta E: <1 per sRGB

Supporto Adaptive Sync/VRR

Connettività video: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C

USB-C: DisplayPort Alt Mode, dati e Power Delivery fino a 140 W

Hub USB: USB 3.2 Gen 2

Ethernet: RJ45 Gigabit

Altoparlanti: 2x 5 watt

SmartKVM

Supporto PIP/PBP

Stand regolabile: Regolazione altezza 180 mm Inclinazione da -5° a 30° Rotazione ±180° VESA: 100 × 100 mm

Consumo tipico: 37,35 W

Consumo in modalità ECO: 25 W

Peso con piedistallo: 10,68 kg

Garanzia: 5 anni

Philips 34B2U5900C: prezzo e disponibilità

Il nuovo Philips 34B2U5900C sarà disponibile per l’acquisto a partire da ottobre 2026, con un prezzo consigliato di 524,90 euro. La proposta punta quindi su un pubblico professionale che cerca un monitor ultrawide capace di adattarsi a esigenze differenti, senza però esagerare col prezzo.

Il Dual Mode rappresenta l’elemento distintivo, permettendo di scegliere tra l’elevata definizione della modalità WUHD a 120 Hz e una configurazione WFHD a 240 Hz più orientata alla reattività.

A completare il quadro ci sono USB-C con alimentazione fino a 140 W, hub USB, Ethernet, SmartKVM, regolazioni ergonomiche e funzioni dedicate alla gestione dei consumi, elementi che rendono il 34B2U5900C una soluzione piuttosto completa e con un buon rapporto qualità/prezzo.