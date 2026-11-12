Dal 1° gennaio 2027 la gestione delle carte Postepay passa da PostePay S.p.A. a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, e per chi ha una carta con IBAN, come la Postepay Evolution, questo si tradurrà in un cambio di IBAN e codice BIC/SWIFT. La carta resta la stessa, con lo stesso PIN e le stesse credenziali, e non dovrà essere sostituita. Poste Italiane ha già iniziato a comunicarlo ai clienti, con email, lettere e notifiche nella Bacheca dell’app. Chi ha una Postepay senza IBAN, invece, non dovrà fare nulla.

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Cosa cambia, e per chi

La novità nasce dalla riorganizzazione societaria del gruppo, che prevede la scissione parziale di PostePay S.p.A. e il trasferimento di parte del suo patrimonio, quello destinato all’attività di istituto di moneta elettronica, a Poste Italiane – Patrimonio BancoPosta. Il progetto del nuovo polo finanziario, che riunisce le attività bancarie di BancoPosta e i pagamenti elettronici di PostePay, è stato approvato dai consigli di amministrazione a marzo e dalle assemblee straordinarie a luglio, secondo le ricostruzioni. Dal 1° gennaio 2027, quindi, BancoPosta subentrerà in tutti i rapporti relativi a carte prepagate, carte di debito e servizi di acquiring, alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

Per chi ha una carta senza IBAN, come la Postepay Standard, la carta di debito Postepay o le altre carte prive di coordinate bancarie, non cambia nulla. Per le carte con IBAN, a partire dalla Postepay Evolution (e dalla Evolution Business), cambiano invece le coordinate bancarie: secondo i dati citati dai media, nel 2025 le Evolution erano circa 10,8 milioni, su 22,7 milioni di carte prepagate Postepay complessive. Il nuovo IBAN è personale e non va ricavato da quello precedente: si trova nella comunicazione ricevuta, nella Bacheca dell’app Poste Italiane, nell’area personale di poste.it, e anche agli ATM, negli uffici postali o chiamando l’assistenza clienti. L’app e gli strumenti di accesso, come PosteID, userid e password, non cambiano.

Stipendi, pensioni e domiciliazioni, cosa fare

Il punto più delicato è quello dei pagamenti che passano dall’IBAN. Poste garantisce un periodo di transizione: dal 1° gennaio 2027 e per almeno 12 mesi, cioè fino al 1° gennaio 2028, bonifici SEPA, bonifici istantanei, Postagiro e bonifici esteri in entrata vengono reindirizzati automaticamente sul nuovo IBAN, e lo stesso accade per gli addebiti diretti SEPA. Anche gli accrediti delle pensioni INPS saranno spostati senza che sia necessario andare in posta o all’INPS. Resta il consiglio di comunicare le nuove coordinate, entro quella data, a chi di solito invia soldi, come datore di lavoro e familiari, e ai creditori con cui sono attive domiciliazioni.

Per gli addebiti diretti, come le bollette, bisogna distinguere: se il mandato è stato firmato direttamente con il creditore entro il 31 dicembre 2026, gli addebiti continueranno a funzionare almeno fino al 1° gennaio 2028 pur riportando il vecchio IBAN, ma spetta al cliente comunicare il nuovo IBAN al fornitore. Se invece è stato attivato in ufficio postale, nell’app o su poste.it, sarà Poste a informare il creditore, senza azioni da parte del cliente. Per i nuovi mandati, dal 1° gennaio 2027 bisognerà indicare subito il nuovo IBAN.

Ci sono poi altri casi particolari. I pagamenti F24 disposti tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate continueranno a funzionare in automatico, ma chi li affida a CAF o commercialisti dovrà dare a questi il nuovo IBAN. Chi usa servizi di terze parti per consultare saldo e movimenti, o ha una carta di pagamento di un altro emittente che addebita sulla Postepay, dovrà rinnovare il consenso, indicando Poste Italiane – BancoPosta come nuovo emittente. Per chi ha un servizio di acquiring, la variazione di addebiti e accrediti viene gestita in automatico, e la prima fattura emessa da BancoPosta a gennaio indicherà l’IBAN per i versamenti. Per i reclami, dal 1° gennaio 2027 i riferimenti saranno quelli di BancoPosta, e per l’assistenza c’è il numero dedicato 06 45 26 6006.

Come regolarsi

In pratica, il consiglio è di verificare nelle prossime settimane la comunicazione di Poste, annotare il nuovo IBAN e usare il 2027 come finestra per aggiornare datori di lavoro, familiari e fornitori, senza fretta ma senza dimenticarsene. Conviene recuperare le coordinate solo dai canali ufficiali, come app, sito e lettera, e non fidarsi di link o messaggi non richiesti che promettono di aggiornare l’IBAN. Tutti i dettagli sono nella pagina ufficiale di Poste Italiane sulla riorganizzazione societaria.