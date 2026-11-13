Nel 2027 Star Wars festeggerà i suoi 50 anni: il primo film arrivò nelle sale nel 1977, e da allora la saga ha attraversato generazioni, passando dal cinema ai fumetti, dalle serie TV ai videogiochi. LEGO, che con Star Wars collabora dal 1999 e ha celebrato i 25 anni di collaborazione con una serie di set dedicati, ha deciso di aprire i festeggiamenti fin dai primi giorni dell’anno nuovo: sette nuovi set in arrivo a gennaio 2027, già comparsi sul sito ufficiale italiano, con prezzi che vanno da 39,99 a 299,99 euro.

Il filo conduttore è la grafica Concept Art, cioè gli studi originali che hanno dato forma ai personaggi della saga prima dell’arrivo sul grande schermo. Quattro dei sette set includono una minifigure in edizione limitata ispirata proprio a quei disegni: Luke Skywalker nell’Y-Wing, Darth Vader in Duello su Bespin, Han Solo in Duello su Mustafar e la Principessa Leia nella grande minifigure di Luke. Altri due modelli, il casco Stormtrooper e la wall art di Darth Vader, includono invece una tessera-poster da collezione, dedicata a Rogue One e a L’Impero colpisce ancora.

L’offerta è divisa in modo piuttosto netto tra i set da esposizione, pensati per i collezionisti adulti, e quelli più giocabili, con minifigure e meccanismi, adatti ai ragazzi dagli 8 anni in su. Sei set arriveranno il 1° gennaio 2027, mentre il poster di Una nuova speranza uscirà il 4 gennaio 2027, e per il momento sullo store LEGO sono indicati come disponibili a breve. Qui sotto trovate tutti i modelli in un’unica tabella, ciascuno con un’immagine, una descrizione, il prezzo e il link alla pagina dello store.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I sette set LEGO Star Wars di gennaio 2027

Poster del film Una nuova speranza 75467

299,99€, 3.209 pezzi, in arrivo il 4 gennaio 2027

Il pezzo forte della serie è anche il più costoso, e l’unico in arrivo qualche giorno dopo gli altri. È la replica in mattoncini del poster originale usato per l’uscita nelle sale di Una nuova speranza nell’estate del 1977, noto come «Stile A» e realizzato dall’artista Tom Jung, con Luke Skywalker che solleva la spada laser accanto alla Principessa Leia, la Morte Nera e l’elmo di Darth Vader sullo sfondo. LEGO la descrive come una riproduzione fedele nei minimi dettagli: un quadro da collezione da oltre 3.000 pezzi, pensato per essere esposto. Casco Stormtrooper (Concept Art) 75495

79,99€, 832 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

Un casco da collezione per adulti, dai 18 anni in su, ispirato alle prime illustrazioni dell’artista Ralph McQuarrie, e quindi al design originale dello Stormtrooper prima della versione che conosciamo dal grande schermo. La costruzione riproduce in 3D i dettagli dell’armatura, con una targhetta con il nome del set, ed è pensata per essere ammirata a 360 gradi, in casa o in ufficio. In omaggio c’è anche una tessera-poster da collezione di Rogue One: A Star Wars Story, reinventata con le classiche minifigure LEGO. Wall Art 2 in 1 di Darth Vader 75466

69,99€, 628 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

Due costruzioni con gli stessi mattoncini: si può realizzare il casco di Darth Vader, da posizionare sul suo supporto su un tavolo o su un altro piano, oppure la celebre citazione «Sono tuo padre», da appendere alla parete con l’apposito gancio. La seconda opzione è la più complessa, e per costruirla le istruzioni sono disponibili solo in formato digitale. Per celebrare il 50° anniversario c’è anche una tessera-poster di L’Impero colpisce ancora, da esporre insieme al modello. Grande minifigure di Luke Skywalker 75482

99,99€, 981 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

Una riproduzione gigante, dai 10 anni in su, della minifigure di Luke Skywalker in tenuta da pilota, con adesivi colorati per far risaltare i dettagli della tuta e un blaster da mettergli in mano: si può mettere in posa proprio come una classica minifigure LEGO. Per il 50° anniversario nella scatola c’è anche una minifigure della Principessa Leia (Concept Art) in edizione limitata, con blaster e spada laser, un dettaglio che farà gola ai collezionisti. Y-Wing Starfighter ribelle 75478

79,99€, 676 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

La replica del classico caccia dell’Alleanza Ribelle, per i bambini dagli 8 anni in su, ha un carrello retrattile per atterrare dopo la missione e armi di difesa completamente operative, oltre ad adesivi che aggiungono dettagli al design. Nella cabina si posiziona Dutch Vander, accanto ci sono il droide R2-BHD e Mon Mothma, e per l’anniversario di Star Wars c’è anche una minifigure di Luke Skywalker (Concept Art) in edizione limitata da esporre accanto alla navicella. Duello su Bespin 75480

79,99€, 718 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

Il duello più celebre de L’Impero colpisce ancora ricostruito sul ponte di Cloud City, per i ragazzi dai 9 anni in su. Basta tirare e spingere una leva per far sferrare a Darth Vader un colpo contro Luke Skywalker, e rivivere la battaglia che porta alla scioccante rivelazione. Le targhette riportano la citazione «No, io sono tuo padre!», e nella confezione c’è una minifigure di Darth Vader (Concept Art) in edizione limitata, per un set che si può usare per giocare ma anche come decorazione per la camera. Duello su Mustafar 75470

39,99€, 372 pezzi, in arrivo il 1 gennaio 2027

È il set più economico della serie e anche il più accessibile per età, dai 9 anni in su. Ricostruisce il momento culminante de La vendetta dei Sith, con le minifigure di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi che ruotano su piattaforme in precario equilibrio sopra la lava, e una targa decorativa con la frase «Eri il prescelto». Per l’anniversario è incluso anche Han Solo (Concept Art) in edizione limitata, che si può posizionare sulla sua base in mattoncini.

Prezzo e disponibilità

I sette set sono già in anteprima sullo store ufficiale LEGO per l’Italia, con questi prezzi di listino: 39,99€ per Duello su Mustafar, 69,99€ per la Wall Art 2 in 1 di Darth Vader, 79,99€ per il Casco Stormtrooper, per l’Y-Wing Starfighter ribelle e per Duello su Bespin, 99,99€ per la grande minifigure di Luke Skywalker e 299,99€ per il poster di Una nuova speranza. Sei set escono il 1° gennaio 2027, il poster il 4 gennaio 2027. Come sempre, prezzi e date possono essere aggiornati da LEGO fino al lancio, quindi conviene controllare le singole pagine prima dell’acquisto.

Per chi colleziona la linea, vale la pena ricordare che diversi set Star Wars, caschi compresi, sono in uscita dal listino entro fine anno: ne abbiamo parlato nella nostra guida ai set LEGO in ritiro. E per risparmiare sui modelli già in commercio, ogni giovedì pubblichiamo la selezione dei set LEGO in offerta su Amazon, con diversi modelli Star Wars.

Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.