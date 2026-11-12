Come ogni giovedì torniamo con una selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi, dei fumetti e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.
Con l’avvicinarsi delle festività e del Black Friday, tra idee regalo e decorazioni, il momento è particolarmente adatto per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Questa settimana abbiamo scelto 40 set tra i più venduti, ciascuno con una foto e una breve descrizione, divisi per tema, e tutti con sconti importanti sia sui modelli più economici sia sui set da collezione.
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Star Wars, Marvel e cinema
|Star Wars Grogu e carrozzina 75403
63,22€ (-37%)
Un modellino di Grogu da costruire e collezionare, composto da 1.048 pezzi e adatto dai 10 anni in su.
|Star Wars Resa dei Conti con il Droide al Palazzo di Jabba 75451
36,50€ (-27%)
Un set con action figure e 4 personaggi tratti da The Mandalorian and Grogu, dai 9 anni, composto da 415 pezzi.
|Star Wars Millennium Falcon 75375
67,99€ (-20%)
Un modellino da costruire dell’astronave più famosa della saga, per adulti, con espositore e targhetta, composto da 921 pezzi.
|Star Wars Starfighter ARC-170 75402
55,37€ (-21%)
Uno starfighter con 3 cabine di pilotaggio apribili e 4 minifigure di cloni, consigliato dai 9 anni, di 497 pezzi.
|Marvel Captain America contro Thanos 76319
27,99€ (-20%)
Un aereo giocattolo con 2 minifigure e accessori, compreso lo scudo di Cap, consigliato dai 4 anni, di 107 pezzi.
|Marvel I Fantastici Quattro H.E.R.B.I.E. 76339
45,50€ (-35%)
Un’action figure snodabile del robot H.E.R.B.I.E. dei Fantastici Quattro, con pannello frontale rimovibile e accessori, dai 10 anni, di 747 pezzi.
|Ideas E.T. the Extra-Terrestrial 21370
103,97€ (-20%)
Un kit per adulti da 1.226 pezzi, con l’alieno, i fiori finti in vaso e il mattoncino luminoso.
|KPop Demon Hunters Derpy la tigre e Sussie la gazza 72537
55,55€ (-21%)
Un set K-pop con 2 animali, un vaso di fiori e decorazione per la cameretta, dai 9 anni, composto da 825 pezzi.
Harry Potter e Pokémon
|Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466
119,99€ (-25%)
Un modellino fai da te per adulti da 1.571 pezzi, con Edvige e 3 minifigure, pensato per decorare la camera.
|Harry Potter Negozi di magia di Diagon Alley 76444
149,99€ (-25%)
Una miniatura da esposizione per adulti, di 2.750 pezzi, con 16 microfigure tra cui Harry e Draco Malfoy.
|Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152
140,80€ (-30%)
Un kit per adulti da 2.050 pezzi, ispirato all’anime, con figura snodabile ed espositore.
One Piece e videogiochi
|One Piece La nave pirata Going Merry 75639
99,90€ (-23%)
La nave dei Cappelli di Paglia da 1.376 pezzi, consigliata dai 10 anni, con 5 minifigure tra cui Luffy e Zoro.
|One Piece TonyTony Chopper 75643
41,50€ (-41%)
Un’action figure da collezione da 577 pezzi, dai 9 anni, con accessori come la rumble ball.
|Super Mario Game Boy 72046
44,99€ (-25%)
Il kit Nintendo da collezione pensato per gli adulti, con 421 pezzi, due cartucce e schermi lenticolari: una replica da esposizione della console portatile.
|Minecraft La fattoria delle api 21165
41,99€ (-30%)
Un set Minecraft con personaggi, un albero e dei fiori da impollinare, più un alveare con manovella, di 238 pezzi.
Auto, moto e motorsport
|Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 77242
21,59€ (-20%)
Una macchina da collezione con minifigure del pilota di Formula 1, consigliata dai 10 anni, di 275 pezzi.
|Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 77244
21,59€ (-20%)
Un modello da collezione del team Mercedes-AMG Petronas, di 267 pezzi e consigliato dai 10 anni, con minifigure del pilota.
|Speed Champions Hyper Sports Car Bugatti Centodieci 77240
21,59€ (-20%)
Una Bugatti Centodieci in versione Speed Champions con minifigure del pilota e dettagli come le prese d’aria, dai 9 anni, di 291 pezzi.
|Technic SUV Ford Bronco 42213
44,99€ (-25%)
Un SUV giocattolo off road con motore V6, porte, sospensioni e sterzo, consigliato dai 9 anni, di 943 pezzi.
|Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204
47,99€ (-20%)
Una macchina con motore a 6 cilindri, NOS e portiere apribili, dai 9 anni, composta da 810 pezzi.
|Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna 10330
63,99€ (-20%)
Una replica della McLaren MP4/4 con sterzo, sospensioni push-rod e motore V6, con espositore e podio per la minifigure di Ayrton Senna, per adulti, di 693 pezzi.
|Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202
159,97€ (-20%)
Un modellino di moto da costruire e collezionare, per adulti, di 1.604 pezzi.
|Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24 42207
180,49€ (-22%)
Un modello in scala 1:8 da oltre 1.360 pezzi, con motore V6, cambio, sterzo e DRS.
Icons, Architecture e calcio
|Architecture Fontana di Trevi 21062
127,99€ (-20%)
Un modello da costruire della Fontana di Trevi per adulti, ricco di dettagli, di 1.880 pezzi.
|Architecture Notre-Dame de Paris 21061
183,99€ (-20%)
Il modellino del monumento parigino, composto da 4.383 pezzi, è un kit da collezione per adulti.
|Ideas Peanuts: la cuccia di Snoopy 21368
63,99€ (-20%)
Un kit per adulti da 964 pezzi che celebra i 75 anni dei Peanuts, con Snoopy snodabile e Woodstock, per decorare la camera.
|Editions Lionel Messi, Celebrazione 43018
114,29€ (-37%)
Una wall art 3D da 1.427 pezzi, consigliata dai 14 anni, per decorare la parete della cameretta o dello studio.
|Icons Giardino autunnale del cottage 11372
74,99€ (-32%)
Un cottage in versione autunnale per adulti, con 4 alberi, fiori, meridiana e cucina interna, di 1.102 pezzi.
Botanicals e decorazioni
|Botanicals Bouquet di girasoli 11502
47,90€ (-20%)
Un set per adulti con 6 fiori finti e steli di eucalipto, per decorare soggiorno o camera, di 686 pezzi.
|Botanicals Ninfee 11511
31,99€ (-20%)
Fiori finti in 2 vasi trasparenti per decorare la camera da letto, dai 9 anni, di 259 pezzi.
|Botanicals Rametti di magnolia 11510
39,90€ (-20%)
Un set per adulti con 5 rametti di magnolia, di cui 2 con il fiore in pieno sviluppo, di 435 pezzi.
|Botanicals Funghi del bosco 11505
63,99€ (-20%)
Un set per adulti da 806 pezzi con piante artificiali, un fungo velenoso e fiori finti per decorare soggiorno o camera.
|Botanicals Fiori di Cosmos 11514
11,90€ (-21%)
Tre fiori finti e 2 steli di penniseto per decorare la cameretta, consigliati dai 9 anni, di 171 pezzi.
|Botanicals Bouquet di rose 10328
47,99€ (-20%)
Un bouquet con 12 fiori finti da costruire, per adulti, composto da 822 pezzi.
Per i più piccoli
|Disney Stitch e Scrump 43296
55,99€ (-20%)
Due action figure Disney, Stitch e Scrump, con ukulele, consigliate dai 9 anni, di 713 pezzi.
|Disney Casa sulla spiaggia di Lilo e Stitch 43268
71,44€ (-21%)
La casa di Lilo e Stitch con 6 stanze, osservatorio per l’astronave e 5 minifigure, dai 9 anni, di 834 pezzi.
|Friends Grand Hotel di Heartlake City 42704
119,99€ (-20%)
Un hotel a più piani con ascensori, 6 mini bamboline e 2 gatti, dai 9 anni, di 1.406 pezzi.
|City Centro di consegna pizze con veicoli 60496
39,99€ (-20%)
Una pizzeria con forno a legna, cassa, cabinato arcade, veicoli e 5 minifigure, dai 6 anni, di 494 pezzi.
|DUPLO Treno dei numeri – Impariamo a contare 10954
15,90€ (-20%)
Un treno DUPLO a spinta con 10 mattoncini numerati e 3 personaggi, per bambini da 1,5 anni, di 23 pezzi.
|Classic Scatola Mattoncini Creativi Media 10696
23,99€ (-20%)
Una scatola con mattoncini in 35 colori, 18 pneumatici e 18 cerchioni, una base verde e pezzi speciali, dai 4 anni, di 484 pezzi.
Prezzo e disponibilità
I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 12 novembre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.
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