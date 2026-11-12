Rowenta allarga la sua gamma per la cura della casa con X-Clean Vision PRO, una lavapavimenti che aspira e lava in un unico passaggio e che punta tutto sulla visibilità dello sporco: la tecnologia Vision Detect Pro illumina il pavimento con una luce blu a 140 gradi, facendo emergere polvere e detriti che altrimenti resterebbero invisibili. Il prezzo consigliato al pubblico è di 529,99 euro.

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Una luce blu per scoprire lo sporco che non si vede

La novità principale è la tecnologia Vision Detect Pro, un’illuminazione blu ad ampio raggio, 140 gradi, che rende riconoscibili anche le tracce più difficili da individuare, come la polvere sottile e i piccoli residui. In questo modo si interviene con maggiore precisione e non restano zone dimenticate. Il sistema fa luce e in più valuta quanto lo sporco sia intenso e, di conseguenza, regola in automatico la potenza di aspirazione e la quantità d’acqua da erogare.

Chi pulisce è guidato da uno schermo LCD con animazioni 3D, pensato per accompagnare passo dopo passo. Mostra le regolazioni in tempo reale, propone modalità di pulizia dinamiche e avvisa quando è il momento della manutenzione, così l’utilizzo risulta intuitivo anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di elettrodomestico.

Aspira e lava in una sola passata

X-Clean Vision PRO lavora su sporco secco e bagnato e raccoglie in un unico gesto liquidi versati, briciole, polvere e macchie di cibo. L’aspirazione arriva a 20 kPa e la strofinatura a 530 giri al minuto. La batteria assicura fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco: secondo il marchio bastano per coprire fino a 350 metri quadrati con una sola passata. Per una ricarica completa servono circa 3 ore e 30 minuti.

Due serbatoi separati tengono distinte l’acqua pulita, da 0,8 litri, e quella sporca, da 0,62 litri. Il corpo piatto si reclina fino a 180 gradi e scivola sotto mobili e divani già a partire da 14 centimetri di altezza, mentre la rotazione a 100 gradi e l’auto-propulsione rendono i movimenti più leggeri e controllati. Il sistema anti-groviglio limita gli intasamenti provocati da capelli lunghi e peli di animali, riducendo la necessità di intervenire a mano sul rullo.

Manutenzione automatica, prezzo e disponibilità

A pulizia finita la manutenzione parte con un solo clic: lavaggio in profondità, auto-pulizia e due cicli di asciugatura automatica a 85 gradi, uno flash da 8 minuti per chi ha fretta e uno silenzioso da 30 minuti. Il manuale precisa che l’apparecchio è destinato ai pavimenti duri. La scheda tecnica indica una potenza di 250 watt e un livello di potenza sonora di 75 dB(A). Nella confezione sono inclusi anche un rullo morbido aggiuntivo, una spazzola laterale, i filtri, il caricatore, la base di ricarica e pulizia e una spazzola per la pulizia.

Quanto ai prezzi, il listino consigliato è di 529,99 euro. Sul sito italiano del marchio il prodotto, con il codice GZ7136, viene proposto a 499,99 euro con disponibilità immediata. Potete acquistarlo sullo store ufficiale usando il link sottostante.