Philips amplia la gamma Evnia con il nuovo 34M2C5601QA, un monitor gaming ultrawide che punta a combinare un formato particolarmente ampio con caratteristiche pensate per il gioco ad alto frame-rate. Il display da 34 pollici utilizza infatti un pannello Fast VA curvo con risoluzione WQHD, arrivando fino a 200 Hz di frequenza di aggiornamento.

Non si tratta però di un prodotto pensato esclusivamente per il gaming, ma possiamo dire piuttosto versatile. La presenza di una porta USB-C con Power Delivery, dell’hub USB integrato, dello switch KVM e della funzione MultiView rende il monitor adatto anche a configurazioni con più dispositivi, compresi notebook e sistemi utilizzati contemporaneamente per lavoro e intrattenimento.

A completare la dotazione troviamo HDR10, Adaptive-Sync, un tempo di risposta dichiarato di 1 ms GtG, Smart MBR da 0,3 ms e il sistema di illuminazione Ambiglow potenziato dall’AI.

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Evnia 34M2C5601QA: un ultrawide da 34 pollici pensato per il gaming

Il Philips Evnia 34M2C5601QA adotta un pannello Fast VA da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel; il formato 21:9 aumenta sensibilmente lo spazio disponibile in orizzontale rispetto ai tradizionali monitor 16:9, una caratteristica che può risultare particolarmente interessante nei giochi che supportano correttamente l’ultrawide.

La curvatura 1500R accompagna questa impostazione, avvicinando le estremità del pannello al campo visivo dell’utente; la superficie visualizzata raggiunge 797,22 x 333,72 mm, mentre la densità dichiarata dal produttore arriva a circa 110 PPI. Il pannello VA punta soprattutto sul contrasto, con un rapporto tipico di 4000:1; tale caratteristica permette di ottenere neri più profondi rispetto a soluzioni LCD con contrasto inferiore e dovrebbe risultare utile soprattutto nelle scene più scure dei videogiochi.

Philips integra inoltre la tecnologia SmartContrast, che analizza il contenuto visualizzato e interviene dinamicamente sulla retroilluminazione e sulla resa del contrasto; la luminosità raggiunge 350 nit in modalità SDR, mentre il monitor arriva a 450 nit con HDR attivo e fino a 500 nit di picco HDR.

Il supporto a HDR10 completa la gestione dei contenuti ad alta gamma dinamica, mentre sul fronte cromatico, il monitor visualizza fino a 1,07 miliardi di colori attraverso una profondità di 8 bit con FRC e copre il 98% dello spazio sRGB; l’azienda dichiara inoltre dichiarate coperture del 90% Adobe RGB e dell’89% DCI-P3, con Delta E inferiore a 2 nello spazio sRGB.

Refresh a 200 Hz, Smart MBR da 0,3 ms e tante funzioni per i gamer

Il punto centrale della dotazione rimane però la componente gaming. Il Philips Evnia 34M2C5601QA raggiunge infatti una frequenza di aggiornamento di 200 Hz, valore disponibile alla risoluzione nativa attraverso DisplayPort 1.4 e USB-C; la frequenza massima scende invece a 100 Hz utilizzando gli ingressi HDMI, un dettaglio da considerare soprattutto per chi intende sfruttare completamente il pannello con un PC da gaming.

A bordo è presente inoltre la tecnologia Adaptive-Sync (e AMD FreeSync Premoum) che permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento con il framerate prodotto dalla GPU, riducendo fenomeni come tearing e stuttering quando il numero di fotogrammi varia durante il gioco.

Sul fronte della reattività, a parte la funzione Low Input Lag, il tempo di risposta tipico è pari a 1 ms GtG, mentre la tecnologia Smart MBR arriva a 0,3 ms; quest’ultima utilizza la retroilluminazione in sincronia con il refresh per ridurre la percezione della sfocatura nei movimenti rapidi.

Philips ha previsto anche una serie di strumenti software dedicati al gaming; tra questi c’è Stark ShadowBoost, che interviene sulle aree più scure dell’immagine per rendere maggiormente visibili i dettagli senza spingere allo stesso modo la luminosità delle zone già chiare. A questo si aggiunge l’ormai noto Smart Crosshair, che modifica automaticamente il colore del mirino in relazione allo sfondo per mantenerlo più facilmente distinguibile durante il gioco.

Rimanendo nel contesto, troviamo Smart Sniper insieme alle altre modalità gaming accessibili dal menu OSD; le impostazioni possono essere gestite più comodamente attraverso Evnia Precision Center, il software che raccoglie configurazione del monitor, personalizzazione dei profili di gioco e gestione dell’illuminazione.

Ambiglow potenziato dall’AI, KVM e Power Delivery 90 W

Una delle caratteristiche distintive del nuovo Evnia dagli altri monitor ultrawide è la presenza di Ambiglow potenziato dall’Intelligenza Artificiale. Il sistema analizza continuamente i contenuti visualizzati e adatta colore e luminosità dell’illuminazione posizionata sui tre lati del monitor. In questo modo i colori presenti nell’immagine vengono estesi anche all’area circostante, creando un effetto di continuità tra ciò che viene mostrato sul pannello e l’ambiente.

Philips affianca a questa tecnologia AmbiScape, che permette di estendere l’esperienza anche a luci ambientali compatibili e certificate Matter; l’illuminazione collegata può quindi reagire ai contenuti visualizzati sul monitor, ampliando l’effetto oltre la parte posteriore del display, senza omettere che può essere regolata insieme alle altre impostazioni direttamente attraverso Evnia Precision Center.

Il 34M2C5601QA cerca di distinguersi anche sul fronte della connettività; la porta USB-C non si limita infatti al trasferimento dati e al segnale video, ma supporta Power Delivery fino a 90 watt. Un notebook compatibile può quindi essere collegato al monitor attraverso un unico cavo, utilizzando contemporaneamente il display, le periferiche USB e l’alimentazione.

L’hub USB integrato mette a disposizione una porta USB-B upstream e tre USB-A downstream, una delle quali supporta anche la ricarica rapida secondo lo standard Battery Charging 1.2. Il nuovo Evnia integra inoltre uno switch KVM, che permette di controllare due sistemi collegati utilizzando una sola tastiera e un solo mouse. Il passaggio da un dispositivo all’altro può così avvenire senza dover scollegare fisicamente le periferiche.

A completare questa impostazione c’è la già nota MultiView, con supporto alle modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture per visualizzare contenuti provenienti da due sorgenti differenti, migliorando senza dubbio la versatilità del pannello. Per quanto riguarda gli ingressi video, sono presenti due HDMI 2.1 TMDS, una DisplayPort 1.4 e la USB-C, senza omettere l’uscita per le cuffie.

Philips ha integrato nel monitor anche un sistema audio stereo composto da due altoparlanti da 5 watt ciascuno, mentre se parliamo di ergonomia, lo stand permette la regolazione in altezza, rotazione laterale e un’inclinazione compresa tra -5 e 20 gradi; per configurazioni custom si può sfruttare infine l’attacco VESA 100 x 100 mm.

Specifiche tecniche Philips Evnia 34M2C5601QA

Display: 34 pollici Fast VA

Risoluzione: 3440 x 1440 pixel

Formato: 21:9

Curvatura: 1500R

Refresh rate: fino a 200 Hz

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Smart MBR: 0,3 ms

Contrasto tipico: 4000:1

Luminosità: 350 nit SDR, 450 nit HDR, 500 nit picco HDR

Colori: 1,07 miliardi, 8 bit + FRC Copertura colore: 98% sRGB, 90% Adobe RGB, 89% DCI-P3 Delta E: <2 sRGB HDR10

Sincronizzazione: Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium

Low Input Lag

Porte video: 2x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C USB: USB-B upstream, 3x USB-A downstream USB-C Power Delivery: fino a 90 W Supporto KVM

MultiView: Picture-in-Picture e Picture-by-Picture

Audio: uscita cuffie, 2 altoparlanti da 5 watt

Illuminazione: AI-enhanced Ambiglow

Software: Evnia Precision Center

Ergonomia Regolazione altezza: 130 mm Inclinazione: da -5° a 20° Swivel: ±30° VESA: 100 x 100 mm

Rivestimento: antiriflesso 25%, 3H

Dimensioni: 808 x 434 x 311 mm

Peso: 8,61 kg

Consumo tipico: 47,8 W

Philips Evnia 34M2C5601QA: prezzo e disponibilità

Il nuovo Evnia 34M2C5601QA sarà disponibile a partire dal mese di ottobre, con un prezzo di 379 euro. A questa cifra il monitor Philips punta quindi su una combinazione piuttosto completa, dal pannello ultrawide da 34 pollici a 200 Hz con risoluzione 3440 x 1440P, passando per Adaptive-Sync, HDR10 e funzioni specifiche per migliorare la visibilità durante il gaming.

La dotazione USB-C da 90 W, il KVM e MultiView aggiungono invece “un secondo livello” al prodotto, rendendolo interessante anche per configurazioni ibride in cui lo stesso monitor deve gestire più computer e dispositivi.