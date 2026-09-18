Un settembre all’insegna dei monitor ad alte prestazioni per Philips che, dopo il recente Dual Mode 34B2U5900C, torna a puntare sul segmento dei monitor gaming premium con il nuovo Evnia 34M2C8600P, un modello ultrawide che mette insieme un pannello QD-OLED, un’elevata frequenza di aggiornamento e una dotazione pensata per essere utilizzata anche al di fuori dell’ambito ludico.

Il nuovo monitor della gamma Evnia si rivolge infatti a chi cerca un formato più ampio rispetto ai tradizionali 16:9 senza rinunciare alle caratteristiche necessarie per giocare ad alto livello, non solo per quanto concerne la risoluzione, ma anche per refresh e tempo di risposta dichiarato (solo 0,03 ms).

A completare il quadro ci sono poi alcune caratteristiche meno legate alle prestazioni pure, ma interessanti per una postazione moderna; tra queste Ambiglow con funzioni AI, AmbiScape, USB-C con Power Delivery fino a 90 watt, hub USB, KVM e MultiView.

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Evnia 34M2C8600P: 34 pollici ultrawide a 280 Hz per giocare senza compromessi

Il Philips Evnia 34M2C8600P utilizza un pannello QD-OLED da 34 pollici con rapporto 21:9; la risoluzione di 3440 × 1440 pixel rappresenta un compromesso particolarmente adatto al formato ultrawide, offrendo una superficie di lavoro e di gioco più estesa rispetto a un monitor standard.

La curvatura è pari a 1800R, secondo la scheda tecnica ufficiale, e accompagna un’area di visualizzazione effettiva di 800,1 × 337,1 mm; il risultato è uno schermo pensato per avvolgere maggiormente il campo visivo, caratteristica che può risultare interessante soprattutto nei giochi di guida, negli FPS e nei titoli che sfruttano realmente il formato 21:9.

Il pannello utilizza inoltre una struttura RGB V-Stripe e raggiunge una densità di 109,68 PPI; Philips indica un rapporto di contrasto tipico pari a 1.500.000:1, mentre l’angolo di visione raggiunge 178 gradi sia in orizzontale che in verticale. La tecnologia QD-OLED permette naturalmente di lavorare con pixel autoilluminanti, quindi senza una retroilluminazione tradizionale; a questo poi si aggiunge il rivestimento antiriflesso 3H, pensato per limitare la presenza di riflessi sul pannello.

Sul fronte HDR troviamo la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, mentre la luminosità dichiarata raggiunge 335 nit in SDR con APL al 100%, 535 nit in HDR con APL al 10% e arriva fino a 1.300 nit con APL al 3%.

Il dato che caratterizza maggiormente il nuovo Evnia rimane comunque la frequenza di aggiornamento. Il monitor raggiunge infatti 280 Hz alla risoluzione nativa di 3440 × 1440 pixel, mentre il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 ms GtG.

La combinazione punta soprattutto a ridurre la percezione di scie e mantenere più leggibili gli elementi durante i movimenti rapidi; in un monitor ultrawide, questo aspetto assume un peso particolare perché l’ampia superficie orizzontale rende ancora più evidente il movimento laterale della scena.

Il pannello supporta inoltre la sincronizzazione adattiva, che interviene quando il frame rate generato dalla GPU non rimane perfettamente allineato alla frequenza del display; a bordo è previsto anche Low Input Lag, oltre a una serie di strumenti specificamente pensati per il gaming.

Tra questi troviamo Dynamic DarkBoost, che interviene sulla visibilità delle aree scure, Smart Crosshair e Smart Sniper, pensati per offrire funzioni aggiuntive durante le sessioni di gioco; degna di nota anche la certificazione ClearMR 15.000, mentre la gestione del movimento può essere ulteriormente personalizzata attraverso le funzioni dedicate di SmartImage Gaming.

Colori accurati e funzionalità AI

La componente visiva non si limita alla resa del contrasto tipica dell’OLED. Il Philips Evnia 34M2C8600P supporta infatti 1,07 miliardi di colori, grazie alla gestione a 10 bit, e raggiunge una copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3.

La scheda tecnica riporta inoltre valori del 148,8% per lo spazio sRGB, 121,3% NTSC e 97,8% Adobe RGB; per la precisione cromatica viene indicato un Delta E inferiore a 1 in sRGB, un valore che rende il monitor interessante anche per attività creative oltre al semplice utilizzo videoludico.

Non mancano poi modalità dedicate alla lettura e alla riduzione dell’affaticamento visivo, tra cui LowBlue Mode, tecnologia Flicker-Free ed EasyRead. Philips integra anche la funzione SmartUniformity, con un intervallo dichiarato tra il 93 e il 105%, insieme alle diverse funzioni SmartImage dedicate al gaming.

Come da tradizione, Philips ha dedicato una parte importante della dotazione anche all’illuminazione ambientale. L’Ambiglow a quattro lati del 34M2C8600P utilizza funzioni definite dall’azienda come AI-enhanced Ambiglow per analizzare ciò che viene visualizzato sul monitor e adattare colore e luminosità della luce proiettata posteriormente.

In questo modo l’illuminazione non rimane un semplice elemento decorativo, ma cerca di seguire in tempo reale i contenuti visualizzati sullo schermo; il monitor aggiunge poi AmbiScape, una funzione che permette di gestire fino a 10 luci smart certificate Matter direttamente dall’ecosistema del display.

È possibile intervenire su parametri come luminosità, temperatura colore, saturazione e tonalità, sincronizzando successivamente l’illuminazione dell’ambiente con ciò che accade sul monitor. La gestione passa anche attraverso Philips Evnia Precision Center, il software che riunisce le impostazioni del monitor, le funzioni gaming, le opzioni di personalizzazione e i controlli dell’illuminazione AmbiScape.

USB-C da 90 W, KVM e MultiView: non è solo un monitor da gaming

Uno degli aspetti più interessanti dell’Evnia 34M2C8600P riguarda la connettività e di conseguenza la sua versatilità. Sul retro sono presenti due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con supporto DisplayPort Alt Mode, dati e Power Delivery. Quest’ultima può arrivare a erogare 90 watt tramite USB PD 3.0, permettendo di collegare un notebook compatibile con un singolo cavo per gestire video, dati e alimentazione.

A questo si aggiunge un hub USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps, con una porta USB-B upstream e due USB-A downstream e, non meno importante, uno switch KVM, grazie al quale è possibile utilizzare la stessa tastiera e lo stesso mouse con due sistemi differenti senza dover scollegare fisicamente le periferiche.

La funzione MultiView completa questa impostazione permettendo di visualizzare contemporaneamente due sorgenti attraverso le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture. Riguardo l’ergonomia, il piedistallo permette una regolazione in altezza fino a 150 mm, oltre all’inclinazione da -5 a 20 gradi e alla rotazione laterale di ±20 gradi.

È inoltre presente la compatibilità con staffe VESA nel formato 100 x 100 mm. In chiusura segnaliamo che sul fronte audio, l’azienda ha previsto due altoparlanti integrati da 5 watt ciascuno, affiancati dall’uscita dedicata per le cuffie.

Scheda tecnica Philips Evnia 34M2C8600P

Pannello: QD-OLED

Dimensione: 34 pollici / 86,36 cm

Formato: 21:9

Risoluzione: 3440 × 1440 pixel

Frequenza di aggiornamento: fino a 280 Hz

Curvatura: 1800R

Tempo di risposta: 0,03 ms GtG

Contrasto tipico: 1.500.000:1

Colori: 1,07 miliardi, 10 bit

Copertura DCI-P3: 99,3%

Copertura Adobe RGB: 97,8%

Copertura sRGB: 148,8%

HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

Luminosità: 335 nit SDR / 535 nit HDR / fino a 1.300 nit HDR E/P

Pixel RGB V-Stripe

Adaptive Sync e Low Input Lag

Ambiglow: 4 lati, AI-Enhanced

Smart Crosshair, Smart Sniper

ClearMR: 15.000

Porte: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 USB-C: 1 × USB-C con video, dati e Power Delivery fino a 90 W Hub USB: USB 3.2 Gen 1,5 Gbps

Switch KVM

MultiView: PIP/PBP

Altoparlanti: 2x 5 W

Ergonomia: Regolazione altezza: 150 mm Inclinazione: -5/+20° Rotazione: ±20° VESA: 100 × 100 mm

Software: Evnia Precision Center

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Philips Evnia 34M2C8600P arriverà sul mercato a partire da ottobre 2026, con un prezzo consigliato di 999 euro.

La proposta si colloca quindi nella fascia premium dei monitor ultrawide e punta a distinguersi non soltanto attraverso il pannello QD-OLED e i 280 Hz, ma anche con una dotazione più completa per chi utilizza la stessa scrivania per attività differenti.