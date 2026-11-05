Quali sono le novità Disney+ di novembre 2026 tra film, serie TV e produzioni original? La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo con un’offerta sempre più vasta, e anche questo mese autunnale porta con sé tantissimi titoli da non perdere. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se siete in cerca di consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2026, siete nel posto giusto: qui sotto trovate la nostra selezione delle uscite più attese, ordinate partendo come sempre dai film. Se non avete ancora un account, potete abbonarvi qui per non perdervi nulla.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa guardare su Disney+ a novembre 2026

Film in uscita su Disney Plus

Expedition: Salvare i nostri mari (documentario National Geographic)

Apriamo le novità Disney+ di novembre 2026 con Expedition: Salvare i nostri mari, documentario National Geographic diretto da Katharine Arthy. Il nuovo speciale segue gli esploratori che indagano sull’oceano dalla riva al fondo marino mentre inseguono le scoperte e le soluzioni necessarie per proteggere i mari in un contesto di rapidi cambiamenti ambientali. Il team viaggia da polo a polo, studiando le forze che rimodellano la vita oceanica e mettendo in luce soluzioni per proteggere i nostri mari.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Expedition: Salvare i nostri mari.

Questo mese non sembrano previste altre novità su Disney+ per quanto riguarda i film. Potete comunque recuperare i lungometraggi dei mesi scorsi, come ad esempio il documentario Oasis: Don’t Look Back in Anger (che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher), Star Wars: The Mandalorian and Grogu (sequel diretto di The Mandalorian e della serie animata Star Wars Rebels), Benvenuti in campagna (commedia con Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua) e Camp Rock 3 (nuovo capitolo musicale che vede i Jonas Brothers e Maria Canals-Barrera riprendere i loro ruoli dai film precedenti).

Serie TV da vedere su Disney+

All’s Fair – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Disney+ di novembre 2026 lato serie TV con la seconda stagione di All’s Fair, legal drama firmato Ryan Murphy che vede un team di avvocatesse divorziste lasciare uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio di successo. Le avvocate dello studio Grant, Ronson & Greene tornano per una nuova stagione di scandali, segreti e tacchi a spillo. Mentre nascono nuove alleanze, le amicizie vengono messe alla prova e una sconvolgente rivelazione minaccia l’esistenza stessa dello studio. Con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close.

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di All’s Fair.

L’imperatrice risposata (original)

Da vedere questo mese L’imperatrice risposata, nuovo K-drama originale. L’amata imperatrice Navier del Regno d’Oriente ha costruito e guidato un regno prospero al fianco del marito, l’imperatore Sovieshu. Un giorno, però, il suo mondo va in frantumi quando l’imperatore porta a palazzo Rashta, una schiava fuggitiva, con l’intenzione di farne la propria concubina. Nonostante la prospettiva di un futuro spezzato, Navier non si lascia sopraffare dalle emozioni. Quando il principe Heinrey, un leader rivale del Regno d’Occidente, manifesta interesse per lei, Navier prende una decisione destinata a cambiare la sua vita e a riscrivere il proprio destino. I primi quattro episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de L’imperatrice risposata.

R. J. Decker – stagione 2 (original)

In arrivo anche la seconda stagione di R. J. Decker, serie originale che racconta di un fotoreporter caduto in disgrazia ed ex detenuto che ricomincia da zero come investigatore privato nel mondo vivace ma pieno di criminalità del Sud della Florida. Gli episodi lo vedono alle prese con casi che spaziano dal leggermente strano al decisamente bizzarro, con l’aiuto della sua ex compagna, giornalista, della moglie di lei, ispettrice di polizia, e di una nuova e misteriosa benefattrice: una donna del suo passato che potrebbe rivelarsi la sua più grande alleata o il suo biglietto di sola andata per tornare in prigione. La nuova stagione ruota intorno al misterioso assassinio del politico corrotto Victor, il cui corpo viene ritrovato nella sua piscina nel finale della prima stagione: visto che R.J., Emi e il resto della cerchia ristretta avevano collaborato per smascherare la corruzione di Victor, diventano tutti principali sospettati dell’omicidio.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di R.J. Decker.

Rivals – stagione 2, parte 2 (original)

Tra le novità da guardare a novembre su Disney+ anche la seconda parte della seconda stagione di Rivals, serie TV britannica basata sull’omonimo romanzo del 1988 di Jilly Cooper. Gli episodi riprendono dopo un finale di metà stagione carico di emozioni. La battaglia tra Tony Baddingham e Declan O’Hara per il dominio dei Cotswolds raggiunge il culmine, mentre Rupert Campbell-Black è costretto a fare i conti con i propri demoni personali. Tra feste sfrenate, il caos della Bonfire Night, l’Hampshire Hunt Ball e un turbolento Natale, le relazioni vengono sconvolte, le alleanze si spezzano e le rivalità si fanno sempre più accese. Nel bel mezzo della frenetica guerra per il controllo del franchise, Taggie O’Hara dovrà trovare il coraggio di seguire il proprio cuore, mentre chi le sta intorno dovrà affrontare le conseguenze di ambizione, potere e segreti che non possono più restare nascosti. Chi riuscirà finalmente ad avere il proprio lieto fine?

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della seconda stagione di Rivals.

La vita segreta delle mogli mormoni: Orange County (original)

Proseguiamo con La vita segreta delle mogli mormoni: Orange County, reality derivato dal celebre franchise questa volta ambientato a Orange County (California). Un gruppo di giovani e dinamiche madri mormoni entra in conflitto. Per loro, la fede non è solo una religione: è la loro identità. Alcune difendono il loro stile di vita tradizionale, altre abbracciano il cambiamento per sovvertire lo status quo. Tra scandali e segreti pronti a esplodere, le maschere cadranno e i legami familiari e d’amicizia cambieranno per sempre. Su fronti opposti, queste forti influencer rivoluzionarie si uniscono per creare la loro risposta a #MomTok. Con Ashleigh Pease, Aspyn Ovard, Avery Woods, Bobbi Althoff, Jen Affleck, Jordan McClanahan, Madison Bontempo, McCall DaPron e Salomé Andrea.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de La vita segreta delle mogli mormoni: Orange County.

Scrubs – stagione 2 revival (original)

Dopo il successo della stagione revival della popolare e divertente serie interrottasi nel 2010, il “nuovo” Scrubs ritorna con una seconda stagione. J.D., Turk ed Elliot sono passati da semplici specializzandi a vere e proprie icone del Sacro Cuore. Ora, in veste di stimati medici, ispirano la nuova generazione mentre affrontano gli alti e bassi del lavoro in ospedale. Insieme a personaggi vecchi e nuovi, affrontano questo inedito capitolo con divertimento, emozioni e qualche sorpresa lungo il cammino.

Disponibile in streaming dal 18 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione revival di Scrubs.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – stagione 3 (original)

Una delle novità Disney+ più attese di novembre 2026 è senza dubbio la terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, serie TV basata sulla raccolta letteraria composta dai cinque libri scritti da Rick Riordan. La prima stagione era tratta dal primo libro “Il ladro di fulmini“, la seconda da “Il mare dei mostri” (da cui sono già stati tratti i film del 2010 e del 2013), e la terza da “La maledizione del Titano”. Se Percy Jackson ha imparato qualcosa dopo aver portato a termine due epiche imprese insieme ad Annabeth Chase, è che senza di lei sarebbe perduto. Così, quando Annabeth viene catturata dalle forze di Crono, Percy deve intraprendere un pericoloso viaggio per salvarla. Dovrà liberare una dea in catene, fare i conti con la maledizione del Titano ed evitare di provocare la caduta dell’Olimpo. Con Grover al suo fianco, Percy dovrà unirsi a compagni d’impresa davvero inaspettati per affrontare una profezia dalle conseguenze devastanti.

Disponibile in streaming dal 20 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Troviamo nuove stagioni per Tracker e Reasonable Doubt, documentari National Geographic, cartoni animati, contenuti a tema natalizio, due importanti finali di stagione (American Horror Story e VisionQuest) e tanto altro.

Lato sport, prosegue la UEFA Women’s Champions League: la corsa verso Varsavia si fa sempre più accesa, mentre la fase campionato entra nel vivo, con sfide in diretta su Disney+, nella sezione ESPN. I tifosi potranno seguire in diretta le migliori giocatrici e i migliori club d’Europa sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso del calcio femminile per club, con tutte le partite disponibili come parte dell’abbonamento.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Everest – The Other Side: A special look (speciale, v.o.) – 2 novembre 2026

Wild Horse Nine: A special look (speciale) – 2 novembre 2026

SuperKitties (finale stagione 3) – 4 novembre 2026

Disney Junior Ariel La Sirenetta (nuovi episodi stagione 2) – 4 novembre 2026

American Horror Story: 13 (finale di stagione) – 5 novembre 2026

– 5 novembre 2026 A Merry Marvel Christmas Carol (speciale animato) – 7 novembre 2026

Bertie Gregory: A tu per tu con i lupi (documentario National Geographic) – 7 novembre 2026

La maledizione dei Tudor (docuserie) – 11 novembre 2026

(docuserie) – 11 novembre 2026 VisionQuest (finale di stagione) – 11 novembre 2026

– 11 novembre 2026 La famiglia Proud – Wizmas – 14 novembre 2026

Bluey il ristorante elegante (speciale) – 16 novembre 2026

Vienna Game (stagione 1) – 18 novembre 2026

(stagione 1) – 18 novembre 2026 One Punch Man (stagioni 1-2) – 24 novembre 2026

Reasonable Doubt (stagione 4) – 25 novembre 2026

Tracker (stagione 4) – 25 novembre 2026

– 25 novembre 2026 Belve (stagione 11) – 25 novembre 2026

Fulmine, una renna speciale (speciale animato) – 25 novembre 2026

Topolino, ho perso l’aereo – 27 novembre 2026

Dragon Ball Super: Beerus (nuovi episodi)

The Kardashians (nuovi episodi stagione 8)

The Drop: A Snowfall Saga (nuovi episodi)

Merry Berry Love (nuovi episodi)

The Mob (nuovi episodi, v.o.)

Phony (nuovi episodi, v.o.)

Talkers (nuovi episodi stagione 2, v.o.)

Mission: Yozakura Family (nuovi episodi stagione 2, v.o.)

Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc (nuovi episodi stagione 3)

Daemons of the Shadow Realm (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Da qualche anno Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Abbonatevi qui a Disney+

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a novembre 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?