Siete pronti a scoprire tutte le novità Netflix di novembre 2026? Tra attesissimi film, nuove serie TV e produzioni originali, anche questo mese la piattaforma streaming arricchisce il suo catalogo con tanti titoli imperdibili per le vostre serate autunnali.

Se vi state chiedendo cosa vedere su Netflix a novembre 2026, siete nel posto giusto: abbiamo selezionato per voi le migliori uscite del mese, tra grandi ritorni e attesissime prime visioni. Ecco la nostra guida completa ai titoli da non perdere, organizzati in ordine cronologico d’uscita. Partiamo come sempre con i film.

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Cosa guardare su Netflix a novembre 2026

Film in uscita su Netflix

One Year to Live, Buy a Man (original)

Apriamo le novità Netflix di novembre 2026 da non perdere con One Year to Live, Buy a Man, film dall’omonimo romanzo vincitore nel 2021 del premio Shima Kiyoshi per la letteratura romantica. Yui Katakura, 40 anni, è una donna single che gestisce con grande attenzione i propri risparmi. Ha rinunciato all’amore e al matrimonio, che considera investimenti poco redditizi, e ha costruito la propria vita su questa convinzione. Ma uno screening oncologico gratuito le riserva una sorpresa: le resta soltanto un anno di vita. Anziché avere paura, Yui prova una strana sensazione di libertà: se deve morire, non ha più motivo di risparmiare. È allora che nella sua vita entra Sena, un affascinante host dai capelli rosa con un passato complicato alle spalle che le chiede senza mezzi termini di prestargli del denaro. La risposta di Yui è altrettanto inaspettata: decide di “comprarlo” per 720.000 yen. Tra i due nasce così una relazione insolita, destinata a prendere una piega del tutto inaspettata.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Year to Live, Buy a Man.

Possible Love (original)

Restiamo in Asia con Possible Love, film che racconta la storia di due coppie sposate, un operaio licenziato con la moglie e una regista con il marito, che si incrociano per realizzare un documentario, mettendo a confronto le loro differenze e i loro desideri nascosti. Mi-ok (Jeon Do-yeon) e Ho-seok (Sul Kyung-gu) sono una coppia sposata che cerca di andare avanti dopo il licenziamento di lui, costretta a fare i conti con l’incertezza economica e con un futuro sempre più difficile da immaginare. Ye-ji (Cho Yeo-jeong), regista di documentari, e suo marito Sang-woo (Zo In-sung) conducono invece una vita agiata e apparentemente stabile. Le due coppie, molto diverse tra loro, si incontrano quando Ye-ji decide di realizzare un film sui lavoratori rimasti senza impiego. Il progetto li porta a trascorrere del tempo insieme e fa emergere tensioni, desideri repressi e fragilità che fino a quel momento erano rimasti nascosti. Quattro persone apparentemente estranee si trovano così a confrontarsi con le proprie scelte, con il peso delle differenze sociali e con verità scomode sull’amore, la fedeltà e l’impegno.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Possible Love.

Steps (original)

Da guardare questo mese in streaming anche Steps, film di animazione che rilegge la favola di Cenerentola da una prospettiva inedita. Stanca di vivere nell’ombra di Cenerentola, Lilith (voce originale di Ali Wong) ruba la bacchetta magica della fata madrina (Bette Midler) e sabota il ballo reale con la sorella Margot (Stephanie Hsu), stravolgendo la storia di Cenerentola come la conosciamo e condannando il regno al dominio tirannico di Priscilla (Nikki Glaser), una perfida opportunista che si impadronisce del trono. Ora Lilith deve allearsi con Cenerentola (Amanda Seyfried) per combattere troll motociclisti, seminare scagnozzi malvagi e fuggire dalla foresta in un’epica missione per salvare il regno, ma soprattutto il loro rapporto.

Disponibile in streaming dal 20 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Steps.

The Mosquito Bowl (original)

In arrivo pure The Mosquito Bowl, film di guerra diretto da Peter Berg basato sul libro del 2022 di Buzz Bissinger, The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II. Quattro delle più grandi stelle del football universitario americano mettono da parte la fama per arruolarsi nei Marine dopo l’attacco di Pearl Harbor. Mentre si preparano alla brutale invasione di Okinawa, scendono in campo per una partita leggendaria con alcuni dei migliori giocatori della storia in una sfida che per molti sarà l’ultima.

Disponibile in streaming dal 25 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Mosquito Bowl.

Quasimodo – L’anima di Parigi (original)

Chiudiamo le novità Netflix da vedere a novembre 2026 lato film con Quasimodo – L’anima di Parigi, pellicola originale diretta da Jean-François Richet con protagonista Vincent Cassel. Il capolavoro di Victor Hugo viene reinventato: più che un adattamento del celebre Notre-Dame de Paris, immagina la vita dell’uomo che avrebbe ispirato Quasimodo. Parigi, 1830: mentre il colera minaccia di devastare la città, un gobbo braccato per esperimenti medici si ritrova intrappolato tra i sempre più intensi disordini politici e un amore impossibile.

Disponibile in streaming dal 27 novembre 2026.

Serie TV da vedere su Netflix

Black Doves – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Netflix di novembre lato serie TV con la seconda stagione di Black Doves, serie thriller britannica con protagonista Keira Knightley. Helen continua a tradire i segreti della sua nazione a favore dell’organizzazione clandestina per cui lavora: le Black Doves. Ma dopo le disavventure del Natale precedente e mentre il marito Wallace (Andrew Buchan) si prepara a diventare primo ministro, si trova in una situazione più pericolosa che mai. Mentre la signora Reed (Sarah Lancashire), l’enigmatica referente di Helen, resta coinvolta in uno spietato complotto per minare la sua posizione all’interno delle Black Doves, Helen ritrova il suo migliore amico Sam (Ben Whishaw). Un tempo sicario di alto livello, Sam è ora ridotto a bere da solo nei bar di Soho e ad accettare incarichi di poco conto. Mentre cercano risposte, le lealtà sono strumentalizzate, la fiducia va in frantumi e la lotta per proteggere le persone che amano potrebbe costare loro tutto. Con la stessa ironia della prima stagione, la missione li conduce di nuovo verso vecchi amici e nemici attraverso le cupe decisioni e i dolorosi sacrifici del passato, arrivando al cuore delle Black Doves.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Black Doves.

ChiaroScuro (original)

Arriva questo mese anche ChiaroScuro, nuova serie italiana in otto episodi con Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo (con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi). Cosmo Speranza è il miglior art advisor sul mercato, e anche il più piccolo dettaglio è sufficiente per permettergli di capire se un’opera d’arte sia vera o falsa. Un’abilità che scopre tornargli utile anche quando si ritrova a collaborare con la Squadra Mobile di Roma e con l’ispettore Angelo Tiberi. I due si ritrovano costretti a lavorare fianco a fianco, scoprendo di essere una coppia investigativa tanto improbabile quanto efficace. Perché, come un quadro, anche una scena del crimine può essere contraffatta, e nessuno come Cosmo è in grado di rintracciare gli indizi per far crollare il castello di carte costruito dall’assassino. Una sfida che lo porterà a fare i conti con il suo passato: quando su una scena del crimine viene ritrovato un quadro in cui è raffigurata la sua casa d’infanzia, Cosmo non ci mette molto a capire che il killer sta parlando con lui, spingendolo a riaprire l’indagine sul suicidio di suo padre. Una ricerca fra passato e presente, in cui sembra impossibile distinguere tra vero e falso.

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di ChiaroScuro.

The Body (original)

Cambiamo genere con The Body, nuova serie che unisce thriller e horror ideata e scritta da Quinn Shepard con un ricco cast capitanato da Kristina Bogic, Sophia Wyle, Geena Meszaros e Bella Neuspiel. Una semplice attività scolastica in un’istituto superiore per ragazze cattoliche diventa il primo passo per la discesa negli inferi per l’intera comunità, vittima di isteria di massa e terrore per una serie di eventi oscuri. I provini per la squadra di danza dell’istituto rivelano nuovi talenti e mettono in luce dinamiche tossiche tra le studentesse, alcune delle quali diventano vittime di bullismo. Grace e Lisbeth sono nuove nella scuola e anche loro sono chiamate a partecipare alle feste dell’istituto, eventi senza controllo dove circolano droghe, e a un rituale d’iniziazione dalle conseguenze impreviste. Quando a questi eventi si aggiungono visioni e sospetti sul contatto di alcune delle ragazze con entità maligne, cresce la paura per la presenza del Diavolo tra le giovani.

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Body.

I casi di Alicia (original)

Ci spostiamo in Messico con I casi di Alicia, nuova serie ambientata nel mondo legale composta da venti episodi. La vita di Alicia cambia radicalmente quando il marito Aurelio è condannato per corruzione e finisce in carcere, travolto anche da uno scandalo sessuale dopo la diffusione di alcuni video compromettenti. La famiglia si ritrova al centro dell’attenzione e Alicia decide di tornare a esercitare la professione di avvocata dopo vent’anni di pausa, decisa a rimettersi in gioco. Mentre cerca di riprendere in mano la propria carriera e di aiutare i figli adolescenti ad affrontare la nuova situazione, la donna si rende conto di non sapere più cosa vuole davvero. Il ritorno di un ex e i cambiamenti nel rapporto con Aurelio la metteranno di fronte a una scelta: tornare alla vita di prima o voltare pagina e ricominciare. I primi dieci episodi sono in arrivo questo mese, mentre i successivi dieci a dicembre.

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I casi di Alicia.

L’imperatrice – stagione 3 (original)

Da non perdere questo novembre su Netflix la terza stagione de L’imperatrice, serie tedesca basata sulla vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. L’imperatore Franz (Philip Froissant) torna profondamente traumatizzato dalla devastante seconda guerra d’indipendenza. Su di lui pesa enormemente il senso di colpa per aver perso migliaia di giovani uomini sul campo di battaglia. Elisabeth (Devrim Lingnau Islamoğlu) cerca di stargli accanto e lotta con passione per salvare il matrimonio, battendosi allo stesso tempo per ciò che sarebbe giusto per l’impero, seppur invano. L’infedeltà di Franz mette ulteriormente a dura prova la loro unione, mentre le resistenze a corte e i suoi stessi problemi di salute costringono Elisabeth a lasciare Vienna e a recarsi su un’isola lontana per riprendersi. Per caso durante il viaggio, l’imperatrice incontra il leader della rivoluzione ungherese, il conte Andrássy (Dejan Bućin). Tra i due nasce immediatamente una forte attrazione, sia intellettuale sia fisica. Quasi contemporaneamente il fratello di Franz, Maximilian (Johannes Nussbaum), parte per una grande avventura insieme alla moglie Marie (Josephine Thiesen) e salirà al trono imperiale nel lontano Messico. Alla fine Elisabeth deve prendere una decisione: seguire il cuore senza riserve oppure essere un’imperatrice sincera e autentica per il suo popolo.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione de L’imperatrice.

Delitto in Galizia (original)

Arriva sulla piattaforma Delitto in Galizia, miniserie in tre episodi ispirata a un crimine realmente accaduto (protagonista del documentario Desprotexida: delitto in Galizia, in arrivo questo stesso mese). Nel tranquillo villaggio di Pazos, Aniceto (Miguel Borines) e sua moglie Irene sembrano essere la coppia perfetta, ma poi una notte lei subisce una brutale aggressione durante quella che sembra una rapina. Mentre lei lotta per la vita in ospedale, Elías (Tristán Ulloa), un sergente della Guardia Civil convinto che Aniceto sia il colpevole, deve affrontare un sistema che non sembra disposto ad ascoltare gli avvertimenti o a proteggere la vittima. Con Aniceto in libertà e la vita di Irene appesa a un filo, la verità verrà alla luce prima che sia troppo tardi?

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Delitto in Galizia.

The Altruists (original)

A chiudere le principali novità Netflix da guardare in streaming a novembre 2026 troviamo The Altruists, composta da otto episodi. Racconta la vera storia dell’ascesa e del crollo di FTX, il colosso delle criptovalute. Vede protagonista Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, due giovani idealisti estremamente intelligenti e ambiziosi che hanno cercato di reinventare in un batter d’occhio il sistema finanziario globale, prima di essere accusati di aver rubato otto miliardi di dollari, guadagnandosi il soprannome di Bonnie e Clyde della Gen Z.

Disponibile in streaming dal 19 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Altruists.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Troviamo film di terze parti, come Ballerina, ma anche tanti altri contenuti originali e nuove stagioni, come la seconda stagione di Nido di vipere. In più, anche se manca ancora un po’ a Natale, su Netflix viene proposta una selezione di contenuti a tema, come Un cucciolo per Natale, The Gospel of Christmas e Guarding Stars, che si aggiungono a grandi classici come Il Grinch, Polar Express e Fred Claus – Un fratello sotto l’albero.

Sulla piattaforma arrivano questo mese anche tre nuovi eventi in diretta, due per gli appassionati di wrestling, ossia WWE Crown Jewel e WWE Survivor Series, e uno per quelli di football, con il match NFL tra Green Bay Packers e Los Angeles Rams.

Tra film, serie TV, docuserie, documentari e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a novembre:

Bass X Machina (stagione 1, original) – 3 novembre 2026

Mike Tyson: Return of the Mike (speciale stand-up, original) – 3 novembre 2026

(speciale stand-up, original) – 3 novembre 2026 Un cucciolo per Natale (original) – 4 novembre 2026

(original) – 4 novembre 2026 Taken: il caso Natalee Holloway (docuserie, original) – 4 novembre 2026

After the sunset – 5 novembre 2026

Il primo amore non si scorda mai – 5 novembre 2026

Overacting (original) – 5 novembre 2026

North of North (stagione 2, original) – 5 novembre 2026

Desprotexida: delitto in Galizia (documentario, original) – 6 novembre 2026

Palacia – Sotto assedio (stagione 1, original) – 6 novembre 2026

Un buon avvocato (original) – 9 novembre 2026

Passione ribelle – 9 novembre 2026

La casa dei cani di Doozie (stagione 1, original) – 9 novembre 2026

The Devil’s Plan (stagione 3, original) – 10 novembre 2026

(stagione 3, original) – 10 novembre 2026 Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica (stagione 4, original) – 10 novembre 2026

Janelle James: How Romantic (speciale stand-up, original) – 10 novembre 2026

The Gospel of Christmas (original) – 11 novembre 2026

Avedon (documentario, original) – 11 novembre 2026

(documentario, original) – 11 novembre 2026 Ballerina – 12 novembre 2026

The Christmas Switch (original) – 12 novembre 2026

Never Surrender (original) – 12 novembre 2026

Allen (original) – 12 novembre 2026

Heartland (original) – 13 novembre 2026

(original) – 13 novembre 2026 Una storia nera – 17 novembre 2026

Guarding Stars (original) – 18 novembre 2026

Win the Mall – È tutto mio! (stagione 1, reality, original) – 18 novembre 2026

Primetime Preacher$: storia di un telepredicatore (documentario, original) – 20 novembre 2026

Fargo (stagione 5) – 22 novembre 2026

Sesame Street (stagione 4, original) – 23 novembre 2026

(stagione 4, original) – 23 novembre 2026 Rob Lowe: l’outsider (original) – 24 novembre 2026

NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams – 25 novembre 2026 (live dalla mezzanotte italiana)

Fool Night (stagione 1, original) – 26 novembre 2026

Nido di vipere (stagione 2, original) – 26 novembre 2026

(stagione 2, original) – 26 novembre 2026 Il bambino (original) – 27 novembre 2026

Fire Island – 27 novembre 2026

Vi ricordiamo che allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) o 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.