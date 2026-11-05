Torna l’appuntamento del giovedì con la nostra selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi, dei fumetti e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.
Con l’avvicinarsi delle festività, tra idee regalo e decorazioni, il momento è particolarmente adatto per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Questa settimana abbiamo scelto 40 set tra i più venduti, ciascuno con una foto e una breve descrizione, divisi per tema, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui modelli più economici sia sui set da collezione.
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Star Wars, Marvel e cinema
|Star Wars Millennium Falcon 75375
63,75€ (-25%)
Un modellino da costruire dell’astronave più famosa della saga, per adulti, con espositore e targhetta, composto da 921 pezzi.
|Star Wars AT-AT Imperial Remnant con INT-4 75454
130,41€ (-18%)
Un veicolo con 7 personaggi e speeder bike dalla serie The Mandalorian, consigliato dai 10 anni, di 1.453 pezzi.
|Star Wars Grogu e carrozzina 75403
63,22€ (-37%)
Un modellino di Grogu da costruire e collezionare, composto da 1.048 pezzi e adatto dai 10 anni in su.
|Star Wars R2-D2 75379
75,01€ (-25%)
Il droide con testa rotante, periscopio e strumenti, consigliato dai 10 anni, composto da 1.050 pezzi.
|Star Wars Resa dei Conti con il Droide al Palazzo di Jabba 75451
37,49€ (-25%)
Un set con action figure e 4 personaggi tratti da The Mandalorian and Grogu, dai 9 anni, composto da 415 pezzi.
|Star Wars Sandcrawler e Mudhorn Offworld 75453
159,90€ (-20%)
Un veicolo da costruire con 7 personaggi e accessori, consigliato dai 14 anni, di 1.683 pezzi.
|Marvel Captain America contro Thanos 76319
27,90€ (-20%)
Un aereo giocattolo con 2 minifigure e accessori, compreso lo scudo di Cap, consigliato dai 4 anni, di 107 pezzi.
|Shrek: Shrek, Ciuchino e Gatto con gli Stivali 72423
94,00€ (-22%)
Un kit da esposizione per adulti con 3 personaggi del film, pensato come decorazione da scrivania, di 1.403 pezzi.
Harry Potter e Pokémon
|Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419
129,99€ (-24%)
Un kit da esposizione per adulti con luoghi iconici come la Camera dei Segreti, di 2.660 pezzi.
|Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466
119,99€ (-25%)
Un modellino fai da te per adulti da 1.571 pezzi, con Edvige e 3 minifigure, pensato per decorare la camera.
|Harry Potter Il Libro Mostro dei mostri azzannante 76449
47,97€ (-20%)
Un giocattolo interattivo con motore pull-back e bocca apribile, con una minifigure, dai 9 anni, di 518 pezzi.
|Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152
151,63€ (-24%)
Un kit per adulti da 2.050 pezzi, ispirato all’anime, con figura snodabile ed espositore.
One Piece e videogiochi
|One Piece La nave pirata Going Merry 75639
99,90€ (-23%)
La nave dei Cappelli di Paglia da 1.376 pezzi, consigliata dai 10 anni, con 5 minifigure tra cui Luffy e Zoro.
|One Piece TonyTony Chopper 75643
52,51€ (-25%)
Un’action figure da collezione da 577 pezzi, dai 9 anni, con accessori come la rumble ball.
|One Piece Resa dei conti con Capitano Smoker 75642
39,90€ (-33%)
Un set con edifici, moto e 4 minifigure tra cui Monkey D. Luffy e Sanji, consigliato dai 9 anni, di 547 pezzi.
|Super Mario Donkey Kong Arcade 72051
133,18€ (-22%)
Un modello 3D interattivo da 1.367 pezzi, con joystick e barili, ideale per una stanza da gaming.
Auto, moto e motorsport
|Technic Ferrari FXX K 42212
49,90€ (-17%)
Una macchina con motore V12, differenziale e pistoni mobili, consigliata dai 10 anni, di 897 pezzi.
|Technic SUV Ford Bronco 42213
44,99€ (-25%)
Un SUV giocattolo off road con motore V6, porte, sospensioni e sterzo, consigliato dai 9 anni, di 943 pezzi.
|Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204
48,90€ (-18%)
Una macchina con motore a 6 cilindri, NOS e portiere apribili, dai 9 anni, composta da 810 pezzi.
|Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202
156,68€ (-22%)
Un modellino di moto da costruire e collezionare, per adulti, di 1.604 pezzi.
|Technic Auto McLaren MCL39 F1 42228
180,19€ (-22%)
Una macchina da Formula 1 per adulti, con motore V6, differenziale e DRS, di 1.675 pezzi.
|Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 77242
21,90€ (-19%)
Una macchina da collezione con minifigure del pilota di Formula 1, consigliata dai 10 anni, di 275 pezzi.
|Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 77259
22,39€ (-20%)
Un modello da collezione con minifigure del pilota, consigliato dai 10 anni, composto da 216 pezzi.
|City Pilota e monoposto McLaren F1 60442
9,04€ (-30%)
Una monoposto di Formula 1 da costruire con minifigure, consigliata dai 6 anni, composta da 86 pezzi.
|City Pitstop e meccanici con monoposto Ferrari F1 60443
24,90€ (-17%)
Un kit officina da costruire con monoposto, minifigure e accessori, consigliato dai 6 anni, di 322 pezzi.
Icons, Architecture e calcio
|Architecture New York City, La Grande Mela 21066
109,67€ (-22%)
Un kit per adulti con l’Empire State Building e il Ponte di Brooklyn, di 1.465 pezzi.
|Architecture Castello di Neuschwanstein 21063
211,52€ (-22%)
Un kit da esposizione per adulti con torri, cortile e interni dettagliati, composto da 3.455 pezzi.
|Editions Cristiano Ronaldo, Highlights calcistici 43012
24,90€ (-17%)
Un modello 3D da esposizione con minifigure da collezione, dai 10 anni, composto da 490 pezzi.
Botanicals e decorazioni
|Botanicals Fiori di Cosmos 11514
11,90€ (-21%)
Tre fiori finti e 2 steli di penniseto per decorare la cameretta, consigliati dai 9 anni, di 171 pezzi.
|Botanicals Bouquet di rose 10328
45,00€ (-25%)
Un bouquet con 12 fiori finti da costruire, per adulti, composto da 822 pezzi.
|Botanicals Piantine 10329
37,49€ (-25%)
Un set per adulti con 9 piante e fiori artificiali in vaso, con cactus e Anthurium rosso, di 758 pezzi.
|Botanicals Bouquet di tulipani 11501
49,99€ (-17%)
Un set per adulti con 14 fiori finti in 5 colori, per decorare tavola e casa, di 576 pezzi.
|Botanicals Ninfee 11511
33,49€ (-16%)
Fiori finti in 2 vasi trasparenti per decorare la camera da letto, dai 9 anni, di 259 pezzi.
|Botanicals Bouquet di girasoli 11502
48,36€ (-19%)
Un set per adulti con 6 fiori finti e steli di eucalipto, per decorare soggiorno o camera, di 686 pezzi.
Per i più piccoli
|Friends Casa dell’amicizia di Heartlake City 42689
71,99€ (-20%)
Un set con 5 mini bamboline, 3 animali domestici tra cui un gatto e accessori, consigliato dagli 8 anni, di 794 pezzi.
|City Astronave interstellare 60430
16,90€ (-15%)
Una navicella giocattolo da costruire con minifigure e drone, consigliata dai 6 anni, di 240 pezzi.
|City Scavatrice da cantiere gialla 60480
24,90€ (-17%)
Un veicolo da cantiere con funzioni e 2 minifigure, consigliato dai 7 anni, di 301 pezzi.
|City Stazione di Polizia 60316
55,34€ (-15%)
Un set con elicottero, macchina e camion della spazzatura, consigliato dai 6 anni, di 668 pezzi.
|City Aereo passeggeri 60367
74,99€ (-25%)
Un aeroplano giocattolo con 9 minifigure, veicoli dell’aeroporto e accessori, consigliato dai 7 anni, di 913 pezzi.
|Jurassic World Missione aerea con Spinosauro e Quetzalcoatlus 76976
109,99€ (-27%)
Un modellino con 2 dinosauri, camion, elicottero e 4 minifigure, dai 8 anni, composto da 984 pezzi.
Prezzo e disponibilità
I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 5 novembre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.
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