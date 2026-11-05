Torna l’appuntamento del giovedì con la nostra selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi, dei fumetti e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.

Con l’avvicinarsi delle festività, tra idee regalo e decorazioni, il momento è particolarmente adatto per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Questa settimana abbiamo scelto 40 set tra i più venduti, ciascuno con una foto e una breve descrizione, divisi per tema, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui modelli più economici sia sui set da collezione.

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Star Wars, Marvel e cinema

LEGO Star Wars Millennium Falcon 75375 Star Wars Millennium Falcon 75375
63,75€ (-25%)
Un modellino da costruire dell’astronave più famosa della saga, per adulti, con espositore e targhetta, composto da 921 pezzi.
LEGO Star Wars AT-AT Imperial Remnant con INT-4 75454 Star Wars AT-AT Imperial Remnant con INT-4 75454
130,41€ (-18%)
Un veicolo con 7 personaggi e speeder bike dalla serie The Mandalorian, consigliato dai 10 anni, di 1.453 pezzi.
LEGO Star Wars Grogu e carrozzina 75403 Star Wars Grogu e carrozzina 75403
63,22€ (-37%)
Un modellino di Grogu da costruire e collezionare, composto da 1.048 pezzi e adatto dai 10 anni in su.
LEGO Star Wars R2-D2 75379 Star Wars R2-D2 75379
75,01€ (-25%)
Il droide con testa rotante, periscopio e strumenti, consigliato dai 10 anni, composto da 1.050 pezzi.
LEGO Star Wars Resa dei Conti con il Droide al Palazzo di Jabba 75451 Star Wars Resa dei Conti con il Droide al Palazzo di Jabba 75451
37,49€ (-25%)
Un set con action figure e 4 personaggi tratti da The Mandalorian and Grogu, dai 9 anni, composto da 415 pezzi.
LEGO Star Wars Sandcrawler e Mudhorn Offworld 75453 Star Wars Sandcrawler e Mudhorn Offworld 75453
159,90€ (-20%)
Un veicolo da costruire con 7 personaggi e accessori, consigliato dai 14 anni, di 1.683 pezzi.
LEGO Marvel Captain America contro Thanos 76319 Marvel Captain America contro Thanos 76319
27,90€ (-20%)
Un aereo giocattolo con 2 minifigure e accessori, compreso lo scudo di Cap, consigliato dai 4 anni, di 107 pezzi.
LEGO Shrek: Shrek, Ciuchino e Gatto con gli Stivali 72423 Shrek: Shrek, Ciuchino e Gatto con gli Stivali 72423
94,00€ (-22%)
Un kit da esposizione per adulti con 3 personaggi del film, pensato come decorazione da scrivania, di 1.403 pezzi.

Harry Potter e Pokémon

LEGO Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419 Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419
129,99€ (-24%)
Un kit da esposizione per adulti con luoghi iconici come la Camera dei Segreti, di 2.660 pezzi.
LEGO Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466 Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466
119,99€ (-25%)
Un modellino fai da te per adulti da 1.571 pezzi, con Edvige e 3 minifigure, pensato per decorare la camera.
LEGO Harry Potter Il Libro Mostro dei mostri azzannante 76449 Harry Potter Il Libro Mostro dei mostri azzannante 76449
47,97€ (-20%)
Un giocattolo interattivo con motore pull-back e bocca apribile, con una minifigure, dai 9 anni, di 518 pezzi.
LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152 Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152
151,63€ (-24%)
Un kit per adulti da 2.050 pezzi, ispirato all’anime, con figura snodabile ed espositore.

One Piece e videogiochi

LEGO One Piece La nave pirata Going Merry 75639 One Piece La nave pirata Going Merry 75639
99,90€ (-23%)
La nave dei Cappelli di Paglia da 1.376 pezzi, consigliata dai 10 anni, con 5 minifigure tra cui Luffy e Zoro.
LEGO One Piece TonyTony Chopper 75643 One Piece TonyTony Chopper 75643
52,51€ (-25%)
Un’action figure da collezione da 577 pezzi, dai 9 anni, con accessori come la rumble ball.
LEGO One Piece Resa dei conti con Capitano Smoker 75642 One Piece Resa dei conti con Capitano Smoker 75642
39,90€ (-33%)
Un set con edifici, moto e 4 minifigure tra cui Monkey D. Luffy e Sanji, consigliato dai 9 anni, di 547 pezzi.
LEGO Super Mario Donkey Kong Arcade 72051 Super Mario Donkey Kong Arcade 72051
133,18€ (-22%)
Un modello 3D interattivo da 1.367 pezzi, con joystick e barili, ideale per una stanza da gaming.

Auto, moto e motorsport

LEGO Technic Ferrari FXX K 42212 Technic Ferrari FXX K 42212
49,90€ (-17%)
Una macchina con motore V12, differenziale e pistoni mobili, consigliata dai 10 anni, di 897 pezzi.
LEGO Technic SUV Ford Bronco 42213 Technic SUV Ford Bronco 42213
44,99€ (-25%)
Un SUV giocattolo off road con motore V6, porte, sospensioni e sterzo, consigliato dai 9 anni, di 943 pezzi.
LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204 Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204
48,90€ (-18%)
Una macchina con motore a 6 cilindri, NOS e portiere apribili, dai 9 anni, composta da 810 pezzi.
LEGO Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202 Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202
156,68€ (-22%)
Un modellino di moto da costruire e collezionare, per adulti, di 1.604 pezzi.
LEGO Technic Auto McLaren MCL39 F1 42228 Technic Auto McLaren MCL39 F1 42228
180,19€ (-22%)
Una macchina da Formula 1 per adulti, con motore V6, differenziale e DRS, di 1.675 pezzi.
LEGO Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 77242 Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 77242
21,90€ (-19%)
Una macchina da collezione con minifigure del pilota di Formula 1, consigliata dai 10 anni, di 275 pezzi.
LEGO Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 77259 Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 77259
22,39€ (-20%)
Un modello da collezione con minifigure del pilota, consigliato dai 10 anni, composto da 216 pezzi.
LEGO City Pilota e monoposto McLaren F1 60442 City Pilota e monoposto McLaren F1 60442
9,04€ (-30%)
Una monoposto di Formula 1 da costruire con minifigure, consigliata dai 6 anni, composta da 86 pezzi.
LEGO City Pitstop e meccanici con monoposto Ferrari F1 60443 City Pitstop e meccanici con monoposto Ferrari F1 60443
24,90€ (-17%)
Un kit officina da costruire con monoposto, minifigure e accessori, consigliato dai 6 anni, di 322 pezzi.

Icons, Architecture e calcio

LEGO Architecture New York City, La Grande Mela 21066 Architecture New York City, La Grande Mela 21066
109,67€ (-22%)
Un kit per adulti con l’Empire State Building e il Ponte di Brooklyn, di 1.465 pezzi.
LEGO Architecture Castello di Neuschwanstein 21063 Architecture Castello di Neuschwanstein 21063
211,52€ (-22%)
Un kit da esposizione per adulti con torri, cortile e interni dettagliati, composto da 3.455 pezzi.
LEGO Editions Cristiano Ronaldo, Highlights calcistici 43012 Editions Cristiano Ronaldo, Highlights calcistici 43012
24,90€ (-17%)
Un modello 3D da esposizione con minifigure da collezione, dai 10 anni, composto da 490 pezzi.
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Botanicals e decorazioni

LEGO Botanicals Fiori di Cosmos 11514 Botanicals Fiori di Cosmos 11514
11,90€ (-21%)
Tre fiori finti e 2 steli di penniseto per decorare la cameretta, consigliati dai 9 anni, di 171 pezzi.
LEGO Botanicals Bouquet di rose 10328 Botanicals Bouquet di rose 10328
45,00€ (-25%)
Un bouquet con 12 fiori finti da costruire, per adulti, composto da 822 pezzi.
LEGO Botanicals Piantine 10329 Botanicals Piantine 10329
37,49€ (-25%)
Un set per adulti con 9 piante e fiori artificiali in vaso, con cactus e Anthurium rosso, di 758 pezzi.
LEGO Botanicals Bouquet di tulipani 11501 Botanicals Bouquet di tulipani 11501
49,99€ (-17%)
Un set per adulti con 14 fiori finti in 5 colori, per decorare tavola e casa, di 576 pezzi.
LEGO Botanicals Ninfee 11511 Botanicals Ninfee 11511
33,49€ (-16%)
Fiori finti in 2 vasi trasparenti per decorare la camera da letto, dai 9 anni, di 259 pezzi.
LEGO Botanicals Bouquet di girasoli 11502 Botanicals Bouquet di girasoli 11502
48,36€ (-19%)
Un set per adulti con 6 fiori finti e steli di eucalipto, per decorare soggiorno o camera, di 686 pezzi.

Per i più piccoli

LEGO Friends Casa dell'amicizia di Heartlake City 42689 Friends Casa dell’amicizia di Heartlake City 42689
71,99€ (-20%)
Un set con 5 mini bamboline, 3 animali domestici tra cui un gatto e accessori, consigliato dagli 8 anni, di 794 pezzi.
LEGO City Astronave interstellare 60430 City Astronave interstellare 60430
16,90€ (-15%)
Una navicella giocattolo da costruire con minifigure e drone, consigliata dai 6 anni, di 240 pezzi.
LEGO City Scavatrice da cantiere gialla 60480 City Scavatrice da cantiere gialla 60480
24,90€ (-17%)
Un veicolo da cantiere con funzioni e 2 minifigure, consigliato dai 7 anni, di 301 pezzi.
LEGO City Stazione di Polizia 60316 City Stazione di Polizia 60316
55,34€ (-15%)
Un set con elicottero, macchina e camion della spazzatura, consigliato dai 6 anni, di 668 pezzi.
LEGO City Aereo passeggeri 60367 City Aereo passeggeri 60367
74,99€ (-25%)
Un aeroplano giocattolo con 9 minifigure, veicoli dell’aeroporto e accessori, consigliato dai 7 anni, di 913 pezzi.
LEGO Jurassic World Missione aerea con Spinosauro e Quetzalcoatlus 76976 Jurassic World Missione aerea con Spinosauro e Quetzalcoatlus 76976
109,99€ (-27%)
Un modellino con 2 dinosauri, camion, elicottero e 4 minifigure, dai 8 anni, composto da 984 pezzi.

Prezzo e disponibilità

I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 5 novembre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.

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