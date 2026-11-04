Pronti per le novità Amazon Prime Video di novembre 2026? Anche questo mese, il servizio di streaming compreso nell’abbonamento Prime arricchisce la propria offerta con una selezione imperdibile di film, serie TV e produzioni Original. Scopriamo insieme cosa guardare su Prime Video durante questo mese di autunnale, tra grandi ritorni e attesissime novità.

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Se volete rimanere aggiornati sui migliori film, serie TV e contenuti original di novembre 2026 su Prime Video, siete capitati nel posto giusto. Qui sotto trovate la nostra selezione con i titoli da non perdere in arrivo sul catalogo della piattaforma. Mettetevi comodi e iniziamo subito, partendo come sempre dai film.

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Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

The Mongoose (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di novembre 2026 da non perdere con The Mongoose, film action con protagonista Liam Neeson. Ryan Flanagan, veterano di guerra pluridecorato accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, si dà alla fuga a bordo di una potente Mustang Shelby, sfrecciando a oltre 200 km/h e sfidando le forze dell’ordine in una corsa disperata. Una rincorsa mozzafiato attraverso il Paese, con un’intera nazione incollata agli schermi. Con la polizia alle calcagna e ogni sua mossa trasmessa in diretta nazionale, Ryan può contare soltanto sull’aiuto di alcuni compagni del suo vecchio battaglione delle Forze Speciali. Mentre tutti assistono con il fiato sospeso alla sua impresa e un pubblico sempre più coinvolto fa il tifo per lui, l’ex soldato dovrà dimostrare la propria innocenza e svelare il mistero che si cela dietro il delitto. Ma in una caccia all’uomo in cui ogni secondo può fare la differenza, riuscirà a sfuggire alla giustizia abbastanza a lungo da scoprire chi lo ha incastrato?

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Mongoose.

Madden (original)

Cambiamo genere con Madden, atteso film ispirato alla vita di un’amata icona americana. La pellicola racconta l’incredibile storia di John Madden e del suo migliore amico Al Davis, personaggio altrettanto straordinario: dalla collaborazione con i Raiders, culminata nella vittoria al Super Bowl, alla consacrazione come voce più riconoscibile del football americano, fino alla creazione del videogioco Madden NFL, diventato famoso in tutto il mondo. Un omaggio a una mente brillante il cui spirito e la cui personalità così fuori dal comune – grazie anche al sostegno della moglie Virginia e degli amici di una vita e al contagioso amore per le persone e per il football – sono stati in grado di andare oltre i confini del mondo dello sport. Diretto da David O. Russell e con un cast di prim’ordine, che comprende Nicolas Cage, Christian Bale, Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney e Shane Gillis.

Disponibile in streaming dal 18 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Madden.

Perfetti bugiardi (original)

Da vedere su Prime Video a novembre anche Perfetti bugiardi, film basato sul romanzo di Alex Mírez. All’università di Tagus, potere, privilegi e segreti letali si nascondono dietro una facciata apparentemente perfetta. Jude Derry arriva in questa università esclusiva con una missione segreta: infiltrarsi nella cerchia dei fratelli Cash e scoprire la verità sulla morte di suo fratello. I tre eredi dell’impero di famiglia — Aegan, il primogenito carismatico e calcolatore; Adrik, il fratello di mezzo, enigmatico e misterioso; e Alex, il più giovane, ribelle e imprevedibile — dominano Tagus con un magnetismo a cui nessuno riesce a resistere. Quella che inizia come una personale ricerca di vendetta si trasforma in una pericolosa rete di seduzione, attrazione proibita e menzogne, a mano a mano che Jude rimane invischiata nelle complesse dinamiche familiari dei fratelli Cash. Indizio dopo indizio, la protagonista si avvicina sempre più a una verità che potrebbe non solo distruggere questa potente famiglia, ma anche rivelare segreti che lei stessa potrebbe non essere pronta ad affrontare.

Disponibile in streaming dal 20 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Perfetti bugiardi.

Sunny Dancer

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre da guardare lato film con Sunny Dancer, pellicola diretta da George Jaques che vede protagonista Bella Ramsey. Racconta la storia di Ivy, una diciassettenne determinata a lasciarsi alle spalle il cancro, le cure, la compassione degli altri e l’etichetta di ragazza malata. Per questo accoglie con scarso entusiasmo la decisione dei genitori di mandarla a trascorrere l’estate in un campo per adolescenti e giovani adulti sopravvissuti al tumore, che lei ribattezza con sarcasmo “Chemo Camp”. All’inizio la ragazza fatica ad adattarsi alle regole e all’idea di essere trattata come una bambina, ma con il passare delle settimane, l’incontro con un gruppo di ragazzi fragili ma ribelli cambia gradualmente il suo punto di vista. Tra amicizie inaspettate, fughe notturne, primi amori, scherzi, trasgressioni e momenti di vulnerabilità, Ivy scopre una comunità capace di comprenderla come nessun altro. Quella che sembrava la peggiore estate della sua vita si trasforma così in un’esperienza di crescita e rinascita, un percorso attraverso il quale la giovane impara ad accettare il proprio passato. Con umorismo, sensibilità e sincerità, il film affronta il desiderio di vivere pienamente dopo la malattia, celebrando l’amicizia, l’adolescenza e la ricerca della propria identità oltre ogni etichetta.

Disponibile in streaming dal 28 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sunny Dancer.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Tintoria Prime – seconda puntata: Corrado Guzzanti

Continua Tintoria Prime, con puntate inedite del podcast di successo condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, in esclusiva su Prime Video. Nella seconda inedita puntata, il protagonista sarà Corrado Guzzanti. La serie proseguirà, di mese in mese, con altre 2 puntate che ospiteranno amatissimi volti del mondo dello spettacolo e non solo. Su Prime Video saranno inoltre disponibili 50 tra gli episodi più amati di Tintoria che, con oltre 300 puntate e 100 milioni tra visualizzazioni e ascolti, è diventato un punto di riferimento della comedy italiana, aggiudicandosi il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e due premi a IL POD, quello per il pubblico Amazon Music nel 2023 e Storia del podcast nel 2026.

Disponibile in streaming dal 3 novembre 2026.

The Greatest (original)

Tra le novità Amazon Prime Video di novembre 2026 lato serie TV c’è The Greatest, la prima serie autorizzata su Muhammad Ali. Esplora la vita eccezionale del campione di pugilato, filantropo e icona mondiale. Con Lonnie Ali, vedova del defunto campione, come executive producer, offre un punto di vista senza precedenti sulla sua vita, per andare oltre le straordinarie vittorie e sconfitte che hanno reso Ali una leggenda, sia sul ring che fuori. Tutti e otto gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Greatest.

The Traitors Italia – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese in streaming anche la seconda stagione di The Traitors Italia, show originale che ha conquistato il pubblico con i suoi intrighi psicologici e i colpi di scena. Alla guida del reality c’è ancora una volta Alessia Marcuzzi, protagonista di un’edizione più sorprendente e ricca di novità, pronta a mettere i concorrenti davanti a prove, dubbi e decisioni tutt’altro che misericordiose. Nel cast di questo nuovo capitolo Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. A rendere il gioco ancor più imprevedibile c’è un “traditore segreto” chiamato ad agire nell’ombra, pronto a minare le alleanze, alimentare i sospetti e sconvolgere gli equilibri del gruppo grazie a un’identità che rimarrà per molto celata a tutti. I primi tre episodi arrivano insieme, seguiti da altri due a distanza di una settimana e dal finale del 20 novembre.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Traitors Italia.

Campus Drivers (original)

Tra le novità da guardare a novembre su Prime Video c’è Campus Drivers, serie tratta dalla saga letteraria di C.S. Quill. Lois ha tutto dalla vita: è stata ammessa alla prestigiosa Belrose University insieme a Max, il ragazzo che ama da sempre. Lane, invece, vive secondo le sue regole. Creatore di Campus Drivers, l’app più in voga del campus, è famoso tanto per il suo sorriso irresistibile quanto per la sua incapacità di impegnarsi in una relazione. Le loro strade non avrebbero mai dovuto incrociarsi. Fino alla notte in cui Lois, con il cuore spezzato, si presenta alla sua porta. Una convivenza inaspettata. Due mondi che si scontrano. E un’attrazione impossibile da ignorare. Ma alcuni incontri sono destinati a cambiare tutto…persino a riaprire ferite che sembravano ormai sepolte. E quando l’amore arriva senza preavviso, anche le certezze più solide iniziano ad andare in frantumi. Tutti e sei gli episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 6 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Campus Drivers.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – stagione 3 (original)

Una delle novità senza dubbio più attese di questo mese su Amazon Prime Video è la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, serie ambientata anni prima della trilogia cinematografica. La Terra di Mezzo è in guerra. Sono trascorsi cinque anni dalla caduta di Eregion. Le armate di Sauron hanno marciato sul mondo intero, conquistando tutto ciò che incontravano sul proprio cammino. Solo poche roccaforti isolate si frappongono ora tra l’Oscuro Signore e la vittoria totale: Khazad-dûm, dimora dei Nani, rinchiusi nelle loro sale sotterranee, e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli. Ma nelle profondità della terra di Mordor, nella sua torre di Barad-dûr appena completata, il Signore Oscuro lavora senza sosta giorno e notte, ossessionato dall’idea di acquisire un potere che metterà in ginocchio anche l’ultimo dei suoi nemici. I popoli liberi della Terra di Mezzo – Nani, Elfi, Uomini e Maghi – dovranno trovare il modo di unire le forze, in una corsa contro il tempo per impedire a Sauron di raggiungere il suo obiettivo di dominio assoluto su ogni forma di vita. La stagione è composta da otto episodi: i primi quattro arrivano insieme, gli altri a coppie di due fino al 25 novembre.

Disponibile in streaming dall’11 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Blade Runner 2099 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre con Blade Runner 2099, attesissima serie TV ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. Los Angeles è rinata, ma non grazie all’umanità. Cora, una fuggitiva, assume un’ultima identità in un estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città. Il cast principale della serie include Dimitri Abold (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy), insieme alle star Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Come guest star in ruoli ricorrenti troviamo poi Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi.

Disponibile in streaming dal 25 novembre 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blade Runner 2099.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Troviamo alcuni film in vista del periodo natalizio, nuove stagioni per Boruto, Dawson’s Creek, Fargo e One Piece, e tanto altro. Vi ricordiamo inoltre che questo mese prosegue la UEFA Champions League: su Prime Video vengono trasmesse le migliori partite del mercoledì.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a novembre 2026 su Amazon Prime Video:

The Equalizer – Il vendicatore – 1° novembre 2026

The Equalizer 3 – Senza tregua – 1° novembre 2026

Total Recall – Atto di forza – 1° novembre 2026

Per sempre la mia ragazza – 1° novembre 2026

Cinquanta sfumature di grigio – 1° novembre 2026

Taxi Driver – 1° novembre 2026

Life: Non oltrepassare il limite – 1° novembre 2026

L’arte di vincere – 1° novembre 2026

Un Natale al Sud – 1° novembre 2026

The Host – 1° novembre 2026

Cani sciolti – 1° novembre 2026

Godzilla – 1° novembre 2026

Vento di passioni – 1° novembre 2026

Whiplash – 1° novembre 2026

La banda dei Babbi Natale – 1° novembre 2026

Indovina chi viene a Natale? – 1° novembre 2026

Natale sul ghiaccio – 1° novembre 2026

Scarface – 1° novembre 2026

Marie Antoinette – 1° novembre 2026

Biao Ren (stagioni 1-2) – 1° novembre 2026

Carabinieri (stagione 2) – 1° novembre 2026

Squadra mobile (stagione 1) – 1° novembre 2026

R.I.S. – Delitti imperfetti (stagione 3) – 1° novembre 2026

E.R. – Medici in prima linea (stagione 4) – 1° novembre 2026

Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane (stagioni 1-8) – 1° novembre 2026

Tutte pazze per Chris – 10 novembre 2026

Un Natale molto scozzese – 10 novembre 2026

Il codice da Vinci – 10 novembre 2026

In vacanza su Marte – 15 novembre 2026

Polar Express – 15 novembre 2026

Boruto: Naruto Next Generations (stagione 5) – 15 novembre 2026

Dawson’s Creek (stagione 3) – 15 novembre 2026

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente – 16 novembre 2026

Barbie – 17 novembre 2026

C’era una volta… a Hollywood – 20 novembre 2026

Rambo III – 20 novembre 2026

Assassinio a Venezia – 22 novembre 2026

Fargo (stagione 5) – 22 novembre 2026

Shark – Il primo squalo – 24 novembre

All’arrembaggio! – One Piece (stagione 17) – 25 novembre 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Desiderio proibito – fino al 1° novembre 2026

No Time to Die – fino al 30 novembre 2026

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile – 30 novembre 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Eve (stagione 1, fino al 2 novembre 2026) e Sex, Uncut (stagione 1, fino al 4 novembre 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece il film Missione: Salvare il Natale (con Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson, dal 2 dicembre 2026), la terza stagione della serie Maxton Hall – Il mondo tra di noi (dal 9 dicembre 2026) e il film Il Ministero dell’Amore (con un ricco cast capitanato da Pif, Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti e Angela Finocchiaro, dal 18 dicembre 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e per il noleggio i film Resident Evil (dal 3 novembre 2026), PAW Patrol: Missione dinosauri (dal 9 novembre 2026), L’isola dei ricordi (dal 9 novembre 2026), Verity (dal 16 novembre 2026), Odissea (dal 17 novembre 2026), Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio (dal 24 novembre 2026) e Mutiny (dal 25 novembre 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.