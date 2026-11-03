OpenAI continua a lavorare per rendere i ChatGPT dots sempre più autonomi e versatili, ampliando la gamma di modelli di intelligenza artificiale a disposizione dei suoi assistenti personali. La novità più interessante riguarda la possibilità che questi strumenti possano individuare autonomamente il modello più adatto al compito da svolgere, senza che l’utente debba preoccuparsi di effettuare una scelta manuale.

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I ChatGPT dots integrano GPT-6 Astra e GPT-6.1 Terra

A condividere le novità è stato Thibault Sottiaux, che lavora su Codex e ChatGPT all’interno di OpenAI. Attraverso alcuni messaggi pubblicati su X, ha spiegato che l’azienda sta ampliando la gamma di modelli che alimentano ChatGPT dots, includendo GPT-6 Astra e GPT-6.1 Terra, con ulteriori integrazioni previste in futuro.

Tra le novità viene evidenziato soprattutto GPT-6.1 Terra, che dovrebbe garantire prestazioni più veloci e un’interfaccia più intuitiva e piacevole da utilizzare. L’introduzione di questo modello contribuirà inoltre a rendere i dots accessibili a un numero maggiore di utenti OpenAI.

Per chi non li conoscesse, i dots sono assistenti personali basati sull’intelligenza artificiale che possono continuare a lavorare anche quando l’utente non è presente; si tratta di agenti progettati per mantenere il contesto delle attività, ricordare informazioni utili e riprendere un lavoro lasciato in sospeso senza dover ricominciare ogni volta da zero.

Immaginiamo, tanto per fare qualche esempio, di voler organizzare una vacanza: dopo aver discusso con il proprio dot del budget disponibile, delle destinazioni preferite e delle date del viaggio, l’assistente può conservare queste informazioni e proseguire con la ricerca delle soluzioni più adatte, senza richiedere continuamente nuovi dettagli.

L’interazione, inoltre, non deve necessariamente passare dall’applicazione di ChatGPT, è possibile comunicare direttamente con il proprio dot anche attraverso Google Messaggi e iMessage, proprio come avverrebbe con una normale conversazione.

La parte probabilmente più interessante dell’aggiornamento riguarda però l’autonomia nella scelta dei modelli, come spiegato i ChatGPT dots saranno in grado di individuare automaticamente il modello più adatto a ogni attività, senza chiedere all’utente di intervenire.

Non si tratta soltanto di selezionare un modello all’inizio di una richiesta, il dot potrà anche passare da un modello all’altro durante lo svolgimento dello stesso lavoro, utilizzando quello più indicato per ciascuna fase.

Questo significa che un’attività articolata potrà essere suddivisa in diversi passaggi, affidando ciascuno al modello che offre le capacità più appropriate. L’utente non dovrà quindi conoscere le differenze tra i vari modelli disponibili né preoccuparsi di selezionare manualmente quello giusto.

Ovviamente sarà necessario capire come funzionerà concretamente questo sistema nell’utilizzo quotidiano e quanto sarà efficace nella gestione delle attività più complesse. L’approccio scelto da OpenAI, tuttavia, va nella direzione di rendere gli agenti IA sempre più autonomi, riducendo il numero di decisioni tecniche che ricadono sull’utente.

L’obbiettivo è piuttosto chiaro: un assistente personale dovrebbe occuparsi del lavoro e degli strumenti necessari per completarlo, lasciando a chi lo utilizza soltanto il compito di indicare cosa desidera ottenere.