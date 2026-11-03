Il Black Friday si avvicina e Acer prova ad anticipare il periodo degli sconti con una serie di promozioni dedicate ai propri notebook. Sullo store ufficiale italiano sono disponibili diverse configurazioni a prezzi ribassati, con proposte che spaziano dai modelli pensati per lo studio e il lavoro quotidiano fino ai portatili più accessoriati, passando per le soluzioni dedicate al gaming.

Le offerte interessano diverse famiglie del catalogo Acer, tra cui Aspire, Swift e Nitro, con riduzioni che in alcuni casi raggiungono diverse centinaia di euro rispetto ai prezzi di listino indicati dal produttore. Non mancano quindi opportunità per chi sta pensando di cambiare computer senza aspettare necessariamente il Black Friday, ma la scelta dipende soprattutto dall’utilizzo previsto e dal budget a disposizione.

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Acer: tanti notebook in offerta per tutti i gusti e le tsche

Tra le proposte più interessanti per chi cerca un portatile con una dotazione più completa troviamo l’Acer Nitro V 15, un notebook gaming equipaggiato con processore Intel Core 9 270H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB di memoria dedicata. Il display IPS da 15,6 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento a 165 Hz è pensato per offrire una maggiore fluidità durante le sessioni di gioco. Il prezzo scende in modo importante, da 1.899,99 a 1.499,99 euro, quindi con un risparmio di 400 euro.

Chi preferisce un notebook destinato soprattutto alla produttività può invece valutare l’Acer Swift Go 16 AI OLED, dotato di processore Intel Core Ultra 7 355, 16 GB di memoria LPDDR5X e SSD da 512 GB. Il pannello OLED da 16 pollici con risoluzione 1.920 x 1.200 pixel punta a offrire una buona qualità dell’immagine anche per la fruizione di contenuti multimediali. In questo caso il prezzo passa da 1.499,99 a 1.249,99 euro, con uno sconto di 250 euro.

Tra le alternative con uno schermo più grande, ma più economiche, spicca anche l’Acer Aspire 17, che propone un display IPS da 17,3 pollici Full HD, processore Intel Core 7 150U 1,80 GHz, 16 GB di memoria LPDDR5 e SSD da 512 TB. Una configurazione che possiamo definire media, adatta a gestire applicativi quotidiani ma come detto su un display ampio. Il prezzo scende da 1.009,99 a 899,99 euro, con un risparmio di 200 euro.

I notebook Acer economici in offerta: soluzioni per studio e lavoro

Le promozioni dello store Acer coinvolgono anche modelli più accessibili, pensati per chi ha bisogno di un computer da utilizzare ogni giorno senza spendere cifre elevate. Tra questi troviamo l’Acer Aspire Go 15 con processore Intel Core 5 120U, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e display Full HD da 15,6 pollici. Il prezzo scende da 899,99 a 699,99 euro, con uno sconto di 200 euro.

Salendo leggermente di prezzo, l’Acer Aspire Go 15 nella configurazione con Intel Core 7 150U, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB rappresenta un’alternativa per chi desidera una CPU leggermente più spinta. Il listino indicato è di 1.099,99 euro, mentre il prezzo promozionale è di 799,99 euro, con una riduzione di 300 euro.

Per chi cerca invece un portatile compatto con funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, l’Acer Aspire 14 AI è disponibile in una configurazione con processore AMD Ryzen AI 5 430, 16 GB di memoria LPDDR5X e SSD da 512 GB. Il display IPS da 14 pollici offre una risoluzione WUXGA di 1.920 x 1.200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il prezzo passa da 1.099,99 a 949,99 euro, con uno sconto di 150 euro.

Le offerte permettono quindi di valutare diverse alternative in base alle proprie necessità, dai notebook più semplici per la navigazione, lo studio e il lavoro d’ufficio fino alle configurazioni con una dotazione hardware più ricca. Prima di procedere all’acquisto è comunque opportuno verificare sullo store Acer la disponibilità del singolo modello, perché prezzi e promozioni possono cambiare nel tempo e per motivi diversi, disponibilità in primis.

Queste sono solo alcune delle tantissime offerte presenti sul sito Acer, a seguire vi lasciamo comunque il link alla pagina ufficiale, dove potrete consultare anche modelli più spinti o per esigenze diverse.

In collaborazione con Acer