OpenAI fa marcia indietro e raddoppia i limiti d’uso di ChatGPT per tutti gli abbonamenti Pro, dai livelli da 100, 200 e 500 dollari fino a Business Premium. Il taglio delle quote che era stato messo in programma per il piano da 200 dollari non ci sarà.

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Quote raddoppiate su tutti i piani Pro

L’annuncio è arrivato con un post su X di Thibault Sottiaux, software engineer e dirigente di prodotto di OpenAI. La modifica interessa i piani Pro 100, Pro 200 e Pro 500 e l’abbonamento Business Premium, ed è efficace da subito. Ne traggono vantaggio soprattutto ChatGPT Work e Codex, che sugli abbonamenti idonei condividono le stesse quote: chi li usa per lavorare e per scrivere codice dispone quindi del doppio dello spazio. I limiti settimanali dei messaggi di GPT-6 Pro in Chat restano invece conteggiati a parte e il raddoppio non li riguarda.

L’azienda continua a non rendere pubblici i valori numerici esatti previsti per ciascun livello. Sottiaux ha comunque assicurato che OpenAI continuerà a rilasciare modelli migliori e ottimizzazioni di efficienza, in modo che l’uso effettivo a disposizione cresca nel tempo.

Un discorso a parte vale per i dots, gli agenti di intelligenza artificiale personali che lavorano in background: per ora i limiti estesi restano attivi e il loro consumo continuerà a essere separato dalle quote ordinarie dell’abbonamento.

Il dietrofront sul piano Pro 200

La marcia indietro segue le proteste degli utenti. Il 29 settembre, in occasione del DevDay, OpenAI aveva comunicato che per gli abbonati Pro 200 la quota inclusa di Work e Codex sarebbe scesa da 20 a 10 volte quella del piano Plus, circa la metà, senza alcuna riduzione del prezzo. Per accompagnare il passaggio era stato previsto un credito d’uso una tantum da 2.500 dollari.

A perfect example of this is a recent dispute between OpenAI and its users over usage limits. Due to backlash, the company is now reversing course. It also provided some news on dots limits. Thibault Sottiaux, a software engineer and product executive at OpenAI,

Day 25/ We are doubling all usage limits for all Pro 100/200/500 tiers and Business Premium, effective today. We heard your kind feedback and won’t be reducing usage limits for Pro 200, so your Work and Codex usage will stay the same. We’re also going to continue offering… — Tibo (@thsottiaux) October 29, 2026

We heard your kind feedback and won’t be reducing usage limits for Pro 200, so your Work and Codex usage will stay the same.

In pratica il canone di Pro 200 resta di 200 dollari al mese e nessuno deve disdire e riabbonarsi per ottenere il nuovo trattamento: tutti gli abbonati Pro 200 si trovano ora sulla stessa quota di Work e Codex, con i due livelli prima in uso allineati verso l’alto. Il piano Plus resta com’è, mentre per Business Premium l’aumento d’uso è confermato ma senza che sia stato indicato un moltiplicatore preciso.

I prezzi per l’Italia

In Italia i tre livelli Pro costano al mese 102,99 euro per il Pro 100, 229 euro per il Pro 200 e 509,99 euro per il Pro 500, tutti con IVA inclusa. Il prezzo di Pro 200 è invariato rispetto a prima, quindi la cancellazione del taglio non comporta nessun aumento: chi ha già un abbonamento attivo continua a pagare quello che paga oggi, con le nuove quote applicate automaticamente.