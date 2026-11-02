Da giovedì 5 novembre Lidl propone la nuova ondata Parkside dedicata ad auto e garage, con diverse offerte che rientrano anche nei Lidl Black Days. Il volantino mette insieme utensili ricaricabili, strumenti di misura, accessori per il lavaggio e la lucidatura e un buon numero di prodotti Ultimate Speed per la manutenzione della vettura.

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Utensili e avvitatori

Il pezzo forte per chi cerca un avvitatore economico è il set trapano avvitatore ricaricabile Parkside a 29,99€. Nella confezione sono compresi batteria, caricabatterie e doppio bit. Il trapano offre 19 livelli di coppia più uno di foratura, con una coppia massima di 35 Nm e due velocità, la prima fino a 350 giri al minuto e la seconda fino a 1.300. Completa la sezione il set pinze Parkside a 14,99€, disponibile nella versione da 3 pezzi oppure con 5 pinze a becco lungo.

L’offerta più particolare è il kit attrezzi ad aria compressa da 35 pezzi, a 69€. Comprende quattro utensili per avvitare, scalpellare e levigare e funziona a una pressione massima di 6,3 bar. Lidl consiglia un compressore con serbatoio da almeno 50 litri.

Misura, lucidatura e illuminazione

Tra le novità più interessanti per l’officina domestica c’è l’adattatore di coppia digitale Parkside a 39,99€. Ha un display a cristalli liquidi, una precisione di indicazione di 0,1 Nm e include la batteria, la chiave a brugola e gli adattatori per le diverse misure di attacco.

Per la cura dell’auto arriva il set lucidatrice ricaricabile a 29,99€, con batteria, caricabatterie e accessori inclusi. Il piatto è da 75 mm e la velocità a vuoto va da 0 a 2.700 giri al minuto al primo livello e da 0 a 8.000 al secondo. Costa poco anche la mini lampada da lavoro ricaricabile a 2,99€, con due modalità di luce, laterale o superiore, porta USB e batteria compresa.

Idropulitrice e trasporto

Tra le offerte Black Days spicca l’idropulitrice ad alta pressione Parkside a 69€, con accessori inclusi. Ha una potenza di 1.400 W, una pressione massima di 7,4 MPa (74 bar), una portata fino a 6,5 litri al minuto e un cavo da 5 metri.

Per spostare e montare c’è il carrello pieghevole da trasporto Parkside a 9,99€, anche questo nei Black Days. Regge fino a 50 kg e da chiuso misura 49,5 x 25 x 11 cm. Lo sgabello/carrello per lavori di montaggio 2 in 1 costa 19,99€ e ha sei rotelle orientabili, con due chiavi inglesi e una chiave esagonale incluse.

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Accessori e batterie per l’auto

Il volantino dedica spazio al marchio Ultimate Speed. L’ausilio portatile per avviamento con powerbank costa 39,99€ (Black Days), adatto a motori a benzina fino a 4,0 litri e diesel fino a 2,8 litri, con cavo di avviamento, cavo USB e custodia. A 39,99€ ci sono anche il caricabatterie per auto, il tester per batteria con risultato sullo smartphone e il nuovo caricabatterie multiplo a tre uscite, pensato per batterie da 6 V e 12 V con capacità da 1,2 a 120 Ah. Il mini compressore a 12 V costa 14,99€, mentre il cric idraulico da 5 tonnellate è a 17,99€ (Black Days).

Altri prodotti Black Days

Tra gli articoli per la casa segnalati nei Black Days ci sono l’umidificatore a ultrasuoni con aromaterapia Livarno a 12,99€ e il tagliacapelli-regolabarba Cien 5 in 1 a 12,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte sono valide da giovedì 5 novembre, fino a esaurimento scorte. Per gli utensili Parkside ricaricabili conviene controllare caso per caso la confezione, perché non tutti i prodotti includono batteria e caricabatterie: nel volantino risultano inclusi per il trapano avvitatore, la lucidatrice, l’adattatore di coppia e la mini lampada.

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