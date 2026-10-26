Apple ha introdotto sull’App Store una nuova dicitura per aiutare gli utenti a individuare le applicazioni ottimizzate per iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole. Il badge “Made for iPhone Duo” permette di distinguere le app progettate per sfruttare appieno il display interno e le diverse modalità di utilizzo del dispositivo da quelle che, pur funzionando sul pieghevole, non sono ancora state adattate completamente alle sue caratteristiche.

La novità si inserisce nel percorso di aggiornamento delle applicazioni che stanno sfruttando il nuovo form factor, con soluzioni dedicate all’intrattenimento, alla produttività, alla creatività e al gaming. Per ottenere il badge, tuttavia, non basta che un’app sia compatibile con lo smartphone: gli sviluppatori devono rispettare specifici requisiti tecnici.

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Made for iPhone Duo: i requisiti per ottenere il badge

Per ricevere la nuova dicitura, gli sviluppatori devono compilare le applicazioni utilizzando iOS 27.1 SDK o una versione successiva; questo requisito determina il modo in cui l’interfaccia viene visualizzata sul display interno di iPhone Duo, consentendo all’applicazione di sfruttare meglio tutta la superficie disponibile.

Le differenze rispetto alle versioni precedenti dell’SDK sono piuttosto evidenti, le applicazioni compilate con iOS 27.1 SDK o versioni successive possono occupare l’intero display interno, con la barra degli strumenti dell’applicazione posizionata verticalmente sotto la barra di stato. In questo modo, l’interfaccia può adattarsi meglio alle dimensioni e alla disposizione degli elementi sullo schermo.

Le app realizzate con iOS 27 SDK occupano invece gran parte del display interno, ma continuano a lasciare libera la zona della bara di stato sul bordo destro. Quelle compilate con iOS 26 o versioni precedenti rimangono comunque compatibili con iPhone Duo, ma vengono visualizzate al centro dello schermo, con ampi spazi vuoti ai lati.

La compatibilità, dunque, non equivale necessariamente a un’esperienza ottimizzata: un’applicazione può funzionare sul dispositivo senza sfruttarne pienamente le caratteristiche. Il nuovo badge aiuta proprio a distinguere queste situazioni, rendendo più semplice riconoscere le app aggiornate direttamente dalle rispettive pagine prodotto dell’App Store.

La novità accompagna il progressivo aggiornamento delle applicazioni per iPhone Duo, Apple ha già presentato una selezione di esperienze dedicate a diverse categorie, dall’intrattenimento alla produttività, passando per i videogiochi, la creatività e gli acquisti.

Tra gli esempi figurano servizi di streaming come Netflix, Prime Video e Paramount+, che sfruttano il display interno più ampio per migliorare la visione dei contenuti. Anche Zoom e Slack propongono interfacce adattate allo spazio aggiuntivo, mentre Microsoft Word e Outlook offriranno nuove esperienze di produttività nelle prossime settimane, con strumenti e contenuti organizzati per sfruttare meglio lo schermo.

Non mancano poi le app creative, come Instagram Edits e VLLO, né quelle dedicate al gaming come Asphalt Legends e Zenless Zone Zero. In questi casi, l’obbiettivo è sfruttare il display più grande e le diverse posizioni in cui può essere utilizzato lo smartphone, adattando controlli e contenuti alle esigenze di ciascuna esperienza.

Le raccolte editoriali dedicate alle app e ai giochi per iPhone Duo sono disponibili sull’App Store dal 23 ottobre, mentre ulteriori aggiornamenti sono previsti nel corso dell’anno. Gli utenti possono consultare le selezioni curate da Apple e verificare la presenza del badge “Made for iPhone Duo” nelle pagine delle applicazioni per capire quali siano state ottimizzate per il dispositivo.

Nel frattempo, vale la pena tenere d’occhio anche la sezione degli aggiornamenti dell’App Store, gli sviluppatori stanno continuando a distribuire nuove versioni delle proprie app e la selezione delle esperienze ottimizzate è destinata ad ampliarsi progressivamente.