La catena produttiva torna di Apple tornerà negli Stati Uniti, o almeno in parte e solo per certi dispositivi ben precisi. Ad annunciarlo è la stessa compagnia di Cupertino, che con un comunicato ha dichiarato che la produzione di Mac Mini verrà avviata in Texas (Stati Uniti) entro la fine dell’anno corrente: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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Apple: al via la produzione di Mac Mini in Texas

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della compagnia, Apple porterà la produzione di Mac Mini in Texas entro la fine del 2026, “onorando” in un certo senso gli impegni dell’American Manufacturing Program, con l’obiettivo di ridurre il più possibile la dipendenza dai centri di produzione asiatici, evitando ogni possibile tensione geopolitica che (inevitabilmente) ne conseguirebbe.

Nonostante i dettagli precisi della trattativa non siano ancora stati condivisi, la produzione dei Mac Mini avverrà verosimilmente nella città di Houston: l’assemblaggio delle componenti sarà affidato in questo caso a Foxcomm, con cui l’azienda collabora attivamente dall’ormai lontano 2001.

Nessuna destinazione europea, a quanto pare: le unità di Mac Mini assemblati negli Stati Uniti rimarranno grossomodo confinate all’interno del mercato americano, mentre il resto dei mercati si affideranno ai soliti centri di produzione asiatici già attivi da anni. Una notizia che non arriva come un fulmine a ciel sereno, anzi: già nei primi mesi del 2026 Sabih Khan (responsabile delle operazioni di Apple) aveva annunciato che le unità prodotte in suolo americano sarebbero state riservate a quel mercato. Resta però l’incognita sui costi di produzione (che potrebbero aumentare, se confrontate con la controparte asiatica) e soprattutto il volume di unità che verranno assemblate in questi stabilimenti statunitensi.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti più precisi da parte di Apple, che arriveranno senz’altro entro le prossime settimane.