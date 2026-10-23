Il 23 ottobre 2001 Apple presentò il primo iPod e oggi, a venticinque anni esatti di distanza, il sito dell’azienda lo omaggia con un easter egg. Chi visita il dominio di Apple Music e digita un percorso che non esiste si ritrova davanti a un iPod originale completamente interattivo, rotella compresa. A notare la trovata è stato l’utente Kian su X.

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Come si usa l’iPod virtuale

La pagina compare soltanto dal browser, non dentro l’app di Apple Music. Su Mac si tiene premuto il tasto Command mentre si clicca il collegamento, su iPhone e iPad si tiene invece premuto il link e si sceglie “Apri”. Arrivati alla schermata di errore, i pulsanti del lettore scorrono i brani già installati e la rotella risponde sia al clic sia al trascinamento; da computer si possono usare anche le frecce e il tasto Invio. Nessun abbonamento è richiesto: l’iPod virtuale è gratuito.

theres a hidden fully functional ipod as a 404 page on apple music https://t.co/vLYpnkHG4x pic.twitter.com/0cSz4SF1kp — Kian (@kianworld) October 23, 2026

Impostazioni, clicker e una partita a Breakout

Il menu Impostazioni ricalca quello del modello originale, con le voci per Shuffle e Repeat, il timer della retroilluminazione, l’interruttore del suono del clicker e la voce che riporta tutto allo stato di partenza. C’è poi un secondo easter egg nascosto nel primo: da Impostazioni si passa a Informazioni e, tenendo premuto il pulsante centrale per cinque secondi, parte Breakout, il giochino che Apple aveva inserito nei primi iPod.

Gli artisti del catalogo e i numeri dell’iPod

Le anteprime da 90 secondi pescano da un elenco di artisti che andavano forte all’epoca: Alicia Keys, Beyoncé, Britney Spears, Coldplay, Daft Punk, Drake, Eminem, Foo Fighters, Lady Gaga, Michael Jackson e U2.

Il primo iPod montava un disco rigido da 5 o 10 GB, aveva una rotella meccanica e poteva contenere fino a 1.000 brani. La linea è rimasta in vendita con modelli diversi (mini, nano, shuffle, classic e touch) fino al 10 maggio 2022, con circa 450 milioni di pezzi venduti. Apple Music in Italia costa 11,99 euro al mese, mentre il pacchetto Apple One parte da 19,95 euro al mese.