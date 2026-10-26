Sono passati tre anni dal debutto del Pebble Mouse 2 M350s, presentato nel 2023 insieme alla tastiera Pebble Keys 2, e Logitech torna a mettere mano alla sua famiglia di mouse più compatti con un’idea piuttosto originale.

Si chiama Pebble Up ed è un mouse wireless sottile che può restare piatto, come i modelli precedenti, oppure sollevare la parte superiore della scocca per offrire una presa più comoda quando serve. Vediamo come funziona.

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Un mouse piatto che diventa ergonomico

Il limite storico dei mouse Pebble è sempre stato il profilo molto basso, comodo da infilare in borsa ma non esattamente ergonomico durante lunghe sessioni di lavoro.

Il Pebble Up prova a risolvere il problema con una scocca superiore che si solleva, trasformando il mouse in un dispositivo più alto e avvolgente per la mano, per poi tornare piatto quando lo si deve trasportare.

Le dimensioni sono di 105,8 x 59,6 x 30 mm per un peso di 79 grammi, appena tre in più rispetto ai 76 grammi del Pebble Mouse 2 M350s, il che significa che il meccanismo per la seconda forma non ha appesantito più di tanto il dispositivo.

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Batteria ricaricabile al posto della stilo

La novità più concreta, almeno nell’uso quotidiano, riguarda l’alimentazione. Il Pebble Up abbandona la batteria stilo AA del modello precedente in favore di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 290 mAh, che secondo Logitech garantisce fino a 90 giorni di utilizzo con una carica.

Va detto che si tratta di un compromesso più che di un miglioramento netto, perché il Pebble Mouse 2 M350s dichiarava fino a 24 mesi di autonomia con una singola stilo; il vantaggio è che non bisognerà più acquistare e smaltire batterie, mentre lo svantaggio è che sarà necessario ricordarsi di ricaricarlo ogni tre mesi circa.

Sensore, pulsanti e Logi Options+

Questa la scheda tecnica del Pebble Up:

sensore ottico con risoluzione di 4.200 CPI e DPI regolabili tra 400 e 4.000

e DPI regolabili tra 400 e 4.000 quattro pulsanti: sinistro, destro, rotella e pulsante dedicato ai DPI

rotella a scatti

connettività Bluetooth Low Energy o tramite ricevitore USB Logi Bolt

o tramite ricevitore USB associazione con un massimo di tre dispositivi tramite Easy-Switch

portata wireless di 10 metri

batteria ricaricabile da 290 mAh, fino a 90 giorni di autonomia

Come da tradizione Logitech, il pulsante della rotella e quello dei DPI possono essere riprogrammati tramite l’app Logi Options+, che supporta anche le gesture e che su questo mouse porta con sé gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale dell’azienda.

Va detto che l’app è disponibile soltanto per Windows e macOS, per cui su iPadOS, Linux, ChromeOS e Android il Pebble Up funziona come un mouse tradizionale, senza possibilità di personalizzazione. La stessa applicazione gestisce già i pulsanti di altri mouse del marchio, come il POP Mouse con i suoi due Action Button programmabili.

Prezzo e disponibilità di Logitech Pebble Up

Il Pebble Up è proposto in tre colorazioni, Rose Pink, Graphite Gray e Pearl White, tutte realizzate con plastica riciclata post-consumo certificata, che arriva al 43% per le versioni rosa e bianca e al 56% per quella grigia. La garanzia limitata sull’hardware è di un anno.

Il prezzo comunicato è di 250 yuan, circa 37 dollari al cambio attuale, cifra che lascia intendere un debutto sul mercato cinese. Per avere un riferimento, il Pebble Mouse 2 M350s era arrivato in Italia a 30,99 euro; resta dunque da capire se e quando il Pebble Up sbarcherà anche da noi, e a quale prezzo. Vi terremo aggiornati.