Un Chromebook nuovo di zecca a meno di 200€ è il tipo di notizia che fa drizzare le orecchie a chiunque stia cercando un secondo laptop per i figli o per sé stessi. Il prezzo di Lenovo Chromebook 14″ è sceso, e non di poco: siamo di fronte a un minimo storico per questa configurazione con processore MediaTek Kompanio 540. Per chi deve seguire lezioni online, scrivere documenti su Google Workspace o guardare serie in streaming senza pretese, questa potrebbe essere l’occasione giusta per chiudere l’acquisto. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

Acquista Lenovo Chromebook 14″ su Amazon a 199,90€ invece di 299€

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Pubblicità-44%Corsair (2x16GB) DDR4 3200MHz
Amazon
Corsair (2x16GB) DDR4 3200MHz
179,99€319€
Vai all'offerta

Lenovo Chromebook 14: display WUXGA e chip octa-core per lo studio

Il punto di forza di questo Chromebook è il display touchscreen IPS da 14″ WUXGA (1920×1200), con formato 16:10 che garantisce più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9 ancora diffusi in questa fascia di prezzo. La luminosità di 400 nits e il rivestimento anti-riflesso rendono la visione confortevole anche in ambienti luminosi, ideale per chi studia o lavora in biblioteca.

Sotto la scocca in policarbonato troviamo il nuovo processore MediaTek Kompanio 540, octa-core con due core Cortex-A78 ad alte prestazioni e sei core Cortex-A55 per l’efficienza energetica. Si tratta di un salto generazionale importante rispetto al precedente Kompanio 520, con un consumo ridotto di circa il 18% che permette un funzionamento completamente fanless, quindi silenzioso. A completare la dotazione ci sono 4GB di RAM LPDDR5x e 64GB di storage eMMC, sufficienti per navigazione, posta elettronica e applicazioni cloud, pur con qualche limite se si aprono molte schede contemporaneamente.

Tra le caratteristiche che fanno davvero la differenza su questo segmento di mercato spicca il supporto software: ChromeOS su piattaforma Kompanio 540 riceverà aggiornamenti fino a giugno 2036, praticamente un decennio di sicurezza garantita. A completare il pacchetto ci sono Wi-Fi 6E, webcam con otturatore privacy, slot Kensington e una dotazione di porte generosa con USB-C, USB-A e HDMI.

Sconto Lenovo Chromebook 14: offerta Amazon al minimo storico

Il prezzo di listino di 299€ scende ora a 199,90€ su Amazon, con uno sconto del 33% che corrisponde a un risparmio netto di circa 99€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione, un’occasione concreta per chi cerca un dispositivo economico con supporto software a lungo termine. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, ma vista la natura delle promozioni lampo conviene non attendere troppo prima di decidere.

Acquista Lenovo Chromebook 14″ su Amazon a 199,90€ invece di 299€

Per non perdere le prossime occasioni sul mondo tech, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech dove pubblichiamo in tempo reale le migliori offerte, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.