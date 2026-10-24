iPhone Duo, il primo iPhone pieghevole della storia, è ufficialmente disponibile all’acquisto da oggi, venerdì 23 ottobre 2026, dopo una settimana di pre-ordini. Trovarlo sarà comunque molto difficile, dato che online risulta sold out ovunque, con l’Apple Store (ad esempio) che indica consegne a partire dalla fine di gennaio.

Tornando al presente, il noto insider Mark Gurman di Bloomberg, ha recentemente diffuso alcune indiscrezioni sul pieghevole di seconda generazione, suggerendo che Apple stia valutando di introdurre il Face ID, una delle peculiarità degli iPhone lanciati dal 2018 in poi e che sul pieghevole manca. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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iPhone Duo 2 protagonista di alcune indiscrezioni

Con iPhone Duo, Apple si è lanciata a capofitto nel segmento degli smartphone pieghevoli, consapevole del fatto che avrebbe dovuto affrontare la concorrenza agguerrita di produttori con ben più anni di esperienza nel segmento (vedi Samsung).

Per farlo, il colosso di Cupertino ha optato per un modello pieghevole a libretto dalle dimensioni contenute, dando il via (già grazie ai rumor della vigilia) a un trend che sta prendendo sempre più piede.

Il primo modello è stato promosso con riserva

Il primo iPhone pieghevole della storia è stato accolto positivamente dalla critica, specie considerando che si tratta di un progetto giovane e che può essere affinato tramite aggiornamenti software, che dispone di un’hardware di primo piano e di un’ottima qualità costruttiva.

Una delle criticità più evidenti mettendo insieme le prime recensioni internazionali riguarda il metodo di sblocco del dispositivo che, per chi proviene da un altro iPhone, è semplicemente “poco familiare”.

Apple ha infatti scelto di inserire il Touch ID, ovvero lo sblocco tramite impronta integrato nel pulsante di accensione/spegnimento, in luogo del Face ID: si tratta di qualcosa di “scontato” se pensiamo al segmento dei pieghevoli; diventa meno scontato, invece, se pensiamo agli utenti iPhone, dato che il Face ID è decisamente più rapido e intuitivo da usare.

Apple valuta una particolare implementazione del Face ID

Nonostante iPhone Duo abbia appena debuttato sul mercato, i leaker hanno iniziato a raccontare ciò che potremmo vedere in futuro col modello di seconda generazione: in tal senso, Mark Gurman di Bloomberg, in una delle solite puntate del podcast Power On (via digitaltrends.com) ha fornito indicazioni interessanti.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista/leaker, Apple starebbe testando alcuni prototipi di iPhone Duo 2 con modulo Face ID integrato nel display esterno (con sensoristica nascosta sotto al pannello) e qualcosa del genere potrebbe essere in linea anche con ciò di cui i rumor parlano per l’iPhone del ventesimo anniversario, atteso il prossimo anno.

“Ecco cosa ho sentito. Apple sta già valutando diverse funzionalità per l’iPhone Duo 2 e l’iPhone Duo 3. Una di quelle su cui Apple sta lavorando attivamente è il Face ID sotto il display. Mi è stato detto che Apple ha già dei prototipi di iPhone Duo 2 con un sensore Face ID sotto il display e una fotocamera sullo schermo esterno. Quindi è qualcosa che potremmo vedere. Prevedo quindi che questo passaggio da Touch ID a Face ID verrà risolto con il primo o il secondo aggiornamento nei prossimi due o tre anni.”

Vedremo, quindi, se il colosso di Cupertino deciderà di adottare il Face ID sull’iPhone pieghevole di seconda generazione, se dovremo attendere il modello di terza generazione o se questo matrimonio non si farà mai. Solo il tempo (e i prossimi rumor) potranno darci qualche indicazione in più.